Китай и США достигли прорыва в разрешении торгового спора

В пятницу, 13 декабря, Министерство коммерции КНР сообщило, что согласовало с США текст первой части экономического и торгового договора, предусматривающей постепенную отмену американских пошлин на китайские товары. Через некоторое время эту информацию подтвердил у себя в "Твиттере" президент США Дональд Трамп.

Известно, что в рамках этого соглашения Китай существенно увеличит импорт из США, в том числе сельскохозяйственной продукции. При этом Вашингтон оставит в силе 25% торговых пошлин, которые затронут объем экспорта китайских товаров на 250 миллиардов долларов, но вдвое - до 7,5% - понизит действующие пошлины, которые затрагивают товары китайского экспорта объемом 120 миллардов долларов, сказано в официальном сообщении Торгового представительства США.

Со своей стороны Пекин обязался закупать в США больше пшеницы и кукурузы, сообщил замглавы Минсельхоза КНР. На какую сумму договорились стороны в Китае обещали сообщить позднее. США и КНР согласились как можно быстрее завершить решение оставшихся вопросов. Договор охватывает сферы интеллектуальной собственности, трансфера технологий, сельского хозяйства, финансовых услуг и спорных вопросов валюты.

Торговый конфликт США и Китая

Накануне, 12 декабря, Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин приближаются к заключению торгового соглашения. В начале ноября стороны достигли договоренности о поэтапном сокращении торговых ограничений в равных пропорциях. При этом конкретные временные рамки для реализации этих мер не назывались.

Торговый спор между США и Китаем, который, по данным МВФ, оказывает негативное влияние на глобальный рост экономики, длится с 2018 года. Два государства, обладающие самыми крупными экономиками в мире, неоднократно накладывали друг на друга штрафные пошлины на десятки миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп обвиняет Китай в нарушении правил честной конкуренции, от чего, по его мнению, несут убытки американские предприятия, а также в краже интеллектуальной собственности.

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