 Китай ищет партнеров для инвестиций в Центральной и Восточной Европе | Новости из Германии о Европе | DW | 07.07.2018

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Европа

Китай ищет партнеров для инвестиций в Центральной и Восточной Европе

Китай заинтересован в инвестициях в страны Центральной и Восточной Европы, заявил премьер Госсовета КНР. Брюссель обеспокоен сотрудничеством Китая с регионом.

Премьер Госсовета КНР и премьер-министр Болгарии на саммите в Софии 7 июля

Премьер Госсовета КНР и премьер-министр Болгарии на саммите в Софии 7 июля

Китай ищет партнеров для инвестиций в Центральной и Восточной Европе. Об этом в субботу, 7 июля, премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян сообщил на саммите Китая и государств Центральной и Восточной Европы в столице Болгарии. Евросоюз очень важен для глобального мира, стабильности и процветания, подчеркнул Ли Кэцян.

Ежегодное мероприятие в формате "16+1" проходит в седьмой раз. Участники саммита в Софии намерены обсудить сотрудничество в развитии инфраструктуры, технологий, сельского хозяйства и туризма. Цель подобного формата - "укрепить, а не разобщить Европу", заявил болгарский премьер-министр Бойко Борисов. В Болгарии интерес Китая заключается в завершении строительства АЭС "Белене", а также в развитии сети автобанов и железных дорог, отмечает агентство dpa.

Между тем, сотрудничество Китая с государствами Центральной и Восточной Европы беспокоит Брюссель. По мнению дипломатов ЕС, стратегия "разделяй и властвуй" способна подорвать единство Европы.

Контекст

Дональд Трамп действует согласно девизу "Америка превыше всего". Но в будущем место мирового лидера может занять Китай - как в экономическом, так и политическом плане, считает Миодраг Шорич. (11.11.2017)

Несмотря на заверения в готовности к масштабному сотрудничеству с КНР, Кремль не спешит одобрять крупные сделки с китайскими инвесторами. Убытки от этого несет российский бизнес. (12.05.2017)

Они нашли друг друга: Китаю нужна альтернатива Германии в Европе, а Великобритании - кто-то, кто профинансирует ее изношенную инфраструктуру, считает немецкий журналист Франк Зирен. (21.10.2015)

ЕС и КНР - о защите международной торговли

В июне ЕС и КНР договорились защищать систему международной торговли. В частности, как Брюссель, так и Пекин заявили о принятии мер в ответ на решения американской администрации по защите американских производителей.

22 июня вступили в силу штрафные пошлины Евросоюза на некоторые товары из США. Таким образом ЕС отреагировал на решение президента США Дональда Трампа обложить пошлинами сталь и алюминий из Европы, Канады и Мексики. Американские пошлины вступили в силу в ночь на 1 июня и составили 25 процентов на изделия из стали и 10 процентов - из алюминия. Они затрагивают ввозимые из Европы товары на общую сумму 6,4 млрд евро.

В свою очередь, министерство коммерции Китая в июне заявило о введении 25-процентных пошлин на 659 наименований товаров из США. Данный шаг стал ответом на одобрение Белым домом списка китайских товаров на общую сумму 50 млрд долларов, которые будут обложены 25-процентными пошлинами.

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  • Кувшин и стакан с апельсиновым соком

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  • Бутылки с американским виски

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Американский виски

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  • Пачка сигарет Marlboro

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

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  • Логотип компании Levi's

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    Американские джинсы тоже обложили новыми пошлинами. Однако европейские любители легендарной марки Levi's этого, скорее всего, не почувствуют, говорят эксперты. Ведь большинство джинсов ЕС импортирует не из США. В импорте текстиля в Германию, например, на американские товары приходится 0,2 процента.

  • Логотип компании Harley Davidson

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Мотоциклы и мопеды

    А вот для поклонников другой культовой марки из США, Harley-Davidson, введение дополнительных пошлин, скорее всего, не останется незамеченным. Цены на легендарные мотоциклы повысятся ровно на столько же, насколько и тарифы на ввоз, то есть на 25 процентов. Так что тем, кто не успел купить "железного коня" за 20 тысяч евро, придутся покупать его уже за 25 тысяч.

  • Катер на выставке в Чикаго

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Яхты и моторные лодки

    Введение штрафных пошлин в отношении товаров из США может ударить по карману и более состоятельных покупателей. Цены на американские яхты и моторные лодки, которые попали в список ЕС, скорее всего, тоже вырастут.

  • Сотрудник сталелитейного завода

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Продукция сталелитейной и алюминиевой промышленности

    ЕС также обложил дополнительными пошлинами продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности из США. В список попали даже кухонная утварь и раковины из нержавеющей стали.

  • Веерх из игральных карт в руке

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Игральные карты

    Последним пунктом в подготовленном Брюсселем списке американских товаров значатся игральные карты. Правда, в отличие от всех остальных товарных категорий, дополнительные ввозные пошлины на них составляют всего 10 процентов.

    Автор: Ирина Филатова


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Китай - в тройке крупнейших инвесторов мира

Контекст

На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

С 22 июня действуют ответные пошлины ЕС на ряд товаров из США, введенные в качестве штрафной меры. В списке оказались, к примеру, американская еда и джинсы. Подробнее - в галерее DW. (22.06.2018)  

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