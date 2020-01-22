Китай изолирует семимиллионный город Ухань из-за вспышки пневмонии

Власти Китая утром 23 января остановят работу общественного транспорта, аэропорта и вокзалов города Уханя из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. "Без особых причин жителям не следует покидать город. Исходящие рейсы из аэропорта и вокзалов временно закрыты", - говорится в заявлении экстренного штаба по борьбе с заболеванием, распространенном в среду, 22 января. Пневмонией этого типа в Китае болеют сотни людей, 17 человек погибло.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже приветствовала этот шаг китайских властей, назвав транспортную изоляцию Уханя, в котором живет более 7 миллионов человек, "очень сильным шагом". Директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус приветствовал готовность Китая минимизировать риски для населения страны и других государств.
Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации еще не принял решение, объявлять или нет режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой пневмонии. Обсуждение этого вопроса продолжится 23 января. Эксперты ВОЗ пока не наблюдают цепочки распространения вируса от заразившегося человека, кроме того, все известные случаи заражения человека от человека произошли в Китае.
Тем временем в некоторых российских аэропортах, как и в ряде международных аэропортов по всему миру, усилен контроль за авиарейсами, прибывающими из Китая, а также Таиланда. В частности, в новосибирском аэропорту Толмачево все пассажиры данных рейсов проходят усиленный эпидемиологический контроль. За их самочувствием также наблюдают бортпроводники во время полета. Усилен контроль и в аэропортах Иркутска и Томска. 22 января из петербургского аэропорта "Пулково" с подозрением на ОРВИ и высокой температурой были госпитализированы двое мужчин, граждане Китая и России.
Смотрите также:
-
Вирус Зика: что о нем известно?
4 миллиона инфицированных
Впервые вирус, который передается через укусы комаров, был обнаружен в 1947 году в лесу Зика в Уганде и долгое время оставался неактивным. В 2015 году был зарегистрирован резкий рост заболеваемости в странах Латинской Америки, в особенности в Бразилии и Колумбии. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных в этом регионе может достигать 4 млн человек.
-
Вирус Зика: что о нем известно?
Угроза для беременных
Как правило, вирус не вызывает осложнений у взрослых людей, но представляет угрозу для беременных женщин. По предположению ученых, он повышает риск рождения ребенка с микроцефалией - заболеванием, характеризующимся значительным уменьшением массы головного мозга, что становится причиной умственной отсталости и неврологических отклонений. В Бразилии выявлено уже более 4 тысяч таких случаев.
-
Вирус Зика: что о нем известно?
ВОЗ бьет тревогу
В связи со стремительным распространением лихорадки Зика Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию. Медицинские организации многих стран рекомендовали женщинам воздержаться от поездок в Южную Америку во время беременности. Лекарств и вакцины от вируса Зика пока не существует.
-
Вирус Зика: что о нем известно?
Власти США: Вирус передается половым путем
В начале февраля в США зафиксирован первый случай возможного заражения вирусом Зика половым путем. Ранее считалось, что заболевание передается только через укусы комаров. Как сообщили власти штата Техас, человек, заразившийся вирусом, вступил в связь с лицом, недавно посетившим Венесуэлу. Президент США Барак Обама призвал ускорить работу по исследованию вируса и поиску вакцины.
-
Вирус Зика: что о нем известно?
Бразилия: экстренные меры
Накануне ежегодного карнавала власти Бразилии принимают экстренные меры по борьбе с вирусом. Более 200 тысяч солдат бразильской армии информируют население о способах профилактики инфекции, а также распыляют реагенты для уничтожения насекомых. Кроме того, средства защиты от комаров получили почти полмиллиона беременных женщин. Число заболевших в Бразилии, по данным ВОЗ, достигло 1,5 млн человек.
-
Вирус Зика: что о нем известно?
Вирус добрался до Европы
Отдельные случаи заражения лихорадкой Зика зафиксированы и в Европе. В Германии вирус выявлен у двух вернувшихся в декабре с Гаити туристов. О случаях заражениях также сообщили Швейцария, Дания, Швеция, Великобритания, Португалия, Нидерланды и Ирландия. Все заболевшие недавно вернулись из поездок по странам Латинской Америки. В ВОЗ предупреждают, что вирус также может затронуть Африку и Азию.
-
Вирус Зика: что о нем известно?
Как бороться с вирусом Зика?
В 20 процентах случаев симптомами лихорадки Зика являются тошнота, раздражительность, кожная сыпь, покраснение оболочек глаз и сильные суставные боли. Но в большинстве случаев заболевание протекает незаметно для больного, что делает его особенно опасным для беременных. При заболевании медики рекомендуют в первую очередь соблюдать постельный режим и пить много жидкости.
Автор: Александра Ёлкина