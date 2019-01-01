 Китай грозит Тайваню насильственным присоединением | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.01.2019

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Мир

Китай грозит Тайваню насильственным присоединением

Председатель КНР не исключил применения военной силы в отношении Тайваня с целью присоединения острова на своих условиях. "Воссоединение Китая неизбежно", - заявил Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин выступает с речью в Доме народных собраний

"Тайваньская речь" Си Цзиньпина

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что готов применить военную силу для присоединения Тайваня. "Китай должен воссоединиться и это неизбежно произойдет", - заявил он в среду, 2 января, выступая в Доме народных собраний - здании китайского парламента в Пекине. По словам главы Китая, независимость Тайваня "противоречит ходу истории и приведет в тупик", а присоединение острова "пойдет на благо тайваньским землякам".

Контекст

Общение Дональда Трампа с руководителем Тайваня может стать первым прямым дипломатическим контактом с провинцией КНР за десятилетия. Пекин отправил в Вашингтон официальный протест. (03.12.2016)

Панама разорвала дипломатические отношения с Тайванем и вместо этого установила полномасштабные отношения с КНР. В результате Тайвань лишился еще одного важного союзника. (13.06.2017)

Си Цзиньпин заверил, что Пекин стремится к мирному воссоединению, однако не допустит сепаратизма. "Мы не давали обещания воздерживаться от применения силы и оставляем за собой возможность использовать все необходимые средства", - указал председатель в своей речи. В свою очередь президент Тайваня Цай Инвэнь в новогоднем обращении подчеркнула "неготовность отказываться от суверенитета и идти на уступки властям КНР".

Поводом для заявлений стала 40-летняя годовщина обращения Пекина к Тайбэю, в котором китайские коммунисты призывали к воссоединению и прекращению военной конфронтации.

Провинция Тайвань заявила об отделении от Китая во время гражданской войны в 1949 году, но не объявляла государственной независимости. С тех пор Пекин считает ее "мятежной провинцией" и призывает к воссоединению на своих условиях, параллельно проводя политику дипломатической изоляции Тайбэя. В то же время США поставляют Тайваню современное оружие и оставляют за собой право защищать Тайбэй без конкретных обязательств.

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Историческое рукопожатие в Сингапуре (07.11.2015)

  • Плакат с изображением Мао Цзэдуна

    Китч "культурной революции"

    Плакаты повсюду

    В ходе "культурной революции" весь Китай был покрыт плакатами и стенгазетами, пропагандирующими новое время и "нового человека". Многие из них сохранились до сегодняшнего дня.

  • Листовки и значки с изображением Мао Цзэдуна

    Китч "культурной революции"

    Значки и листовки

    Тот, кто хотел показаться настоящим революционером, обязательно носил костюм в стиле Мао Цзэдуна и значок с его изображением. Во времена "культурной революции" его даже называли "самым красным из наикраснейших солнц".

  • Цитатник Мао Цзэдуна

    Китч "культурной революции"

    "Цитатник" Мао на всех языках

    Пропагандистская машина "культурной революции" выпускала "Цитатник" Мао Цзэдуна, или, как его еще называли, "Красную книжечку", миллионными тиражами, причем не только для внутреннего рынка. Он должен был стать путеводным "красным фонарем" мировой революции.

  • Бюсты Мао Цзэдуна

    Китч "культурной революции"

    Мао на каждый полке

    Как будто плакатов, значков и книг было недостаточно - выпускались сотни тысяч бюстов Мао Цзэдуна.

  • Фарфоровые фигуры Мао Цзэдуна

    Китч "культурной революции"

    Мао любого размера

    А кому было мало простого бюста, мог приобрести скульптуру Мао Цзэдуна из фарфора - и даже в натуральную величину.

  • Значки с изображением Мао Цзэдуна

    Китч "культурной революции"

    Радость коллекционеров

    "Культурная революция" развернулась 50 лет назад. Для большинства, кто жил в то время, это стало травмой на всю жизнь. Лишь для коллекционеров это время общественной трансформации остается неиссякаемым источником радости.

  • Торговцы на блошином рынке в Пекине

    Китч "культурной революции"

    Прибыльный бизнес

    Об этом знают и торговцы в Пекине, которые продают старые плакаты и журналы времен "культурной революции" коллекционерам и западным туристам.

    Автор: Родион Эббигхаузен, Максим Филимонов


 

Контекст

Китч "культурной революции"

"Культурная революция" обернулась борьбой против всего старого. На место традиционной китайской культуры должны были прийти идеи Мао Цзэдуна. В результате возникло одно: китч, пользующийся популярностью среди туристов. (10.05.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Историческое рукопожатие в Сингапуре (07.11.2015)  

Массаж для собак на Тайване (03.01.2016)  

Тайвань в плену беспощадного тайфуна "Соуделор" (08.08.2015)  

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