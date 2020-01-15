Китай временно снимает пошлины с 696 товаров из США

Министерство финансов КНР представило во вторник, 18 февраля, список товаров из США, ограничительные пошлины на ввоз которых будут приостановлены. В список вошли соя, свинина и говядина, кукуруза, пшеница, медицинские приборы, лекарства, некоторые металлы, а так же сырая нефть и сжиженный природный газ. Впервые послабления коснутся импортеров энергоносителей, отмечают наблюдатели.

В ходе торгового спора Пекина и Вашингтона на эти товары были введены дополнительные пошлины. Со 2 марта американские компании, желающие завозить товары из списка, могут подать заявку на освобождение от пошлин. Освобождение будет действовать в течение года, для каждой компании будет прописан лимит импорта.

Это решение принято с целью реализации первой фазы торгового соглашения Вашингтона и Пекина, которая предусматривает наращивание импорта в Китай из США на 200 млрд долларов в течение следующих двух лет. 95 млрд долларов при этом должно приходится на закупки американского сырья. Однако эпидемия коронавируса и ее последствия для китайской экономики сдерживают Пекин в достижении согласованной цели, отмечает агентство Reuters.

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