Китай впервые отправил луноход на обратную сторону Луны

Китай стал первой страной, отправившей космический аппарат для исследования обратной стороны Луны. С космодрома Сичан в ночь на субботу, 8 декабря, по китайскому времени была запущена ракета, которая должна доставить на Луну миссию "Чанъэ-4" - проект Китайского национального космического управления.

Луноход должен приземлиться на большом кратере Эйткен, названном в честь американского астронавта Роберта Эйткена, пишут китайски СМИ. На борту станции "Чанъэ-4" находится камера для съемки, а также прибор для измерения излучения, изготовленный в университете немецкого города Киля. Аппарат окажется на Луне, предположительно, через четыре недели, и будет отправлять данные измерений прямо в Киль.

Китай планирует пилотируемую миссию на Луну

В беседе с корреспондентом DW профессор физики университета Роберт Виммер-Швайнгрубер (Robert Wimmer-Schweingruber) предположил, что КНР станет следующей страной, которая после США и России также отправит на Луну свою пилотируемую миссию. "Сделанные нашим прибором измерения важны для подготовки таких миссий", - пояснил профессор.

Чанъэ - имя живущей на Луне богини из китайской мифологии. В рамках миссии "Чанъэ-3" космический зонд без экипажа высадился на Луну в 2013 году. Китай планирует отправить свою первую пилотируемую миссию на Луну в ближайшее десятилетие. Если эти планы осуществлятся, они в могут способствовать сотрудничеству Поднебесной с Европейским космическим агентством ESA, заявлял его гендиректор Йоханн-Дитрих Вёрнер (Johann-Dietrich Wörner) в интервью DW. До сих пор астронавты ESA отправлялись в космос только на российских или американских кораблях.

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