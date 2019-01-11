 Китайский бизнесмен арестован в Польше по подозрению в шпионаже | Новости из Германии о Европе | DW | 11.01.2019

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Европа

Китайский бизнесмен арестован в Польше по подозрению в шпионаже

Арестованный бизнесмен из КНР работает в крупной телекоммуникационной компании, заявил представитель польских спецслужб. По подозрению в шпионаже арестован и гражданин Польши.

Варшава (фото из архива)

В Польше по подозрению в шпионаже арестован бизнесмен из Китая, объявило в пятницу, 11 января, Агентство внутренней безопасности страны. Кроме того ордер на арест выдан в отношении польского гражданина. Обоих подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой и в причинении ущерба Польше. 

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Гражданин Китая - бизнесмен, "работающий в крупной телекоммуникационной компании", заявил Мачей Вонсик, заместитель координатора польских спецслужб в правительстве. По данным местных СМИ, речь идет об одном из директоров польского филиала компании Huawei Вэйцзине В. Гражданин Польши Петр Д. работал консультантом по кибербезопасности в местном филиале французского мобильного оператора Orange, до этого был штатным сотрудником польской спецслужбы. В офисах Orange и Huawei Technologies уже прошли обыски, сообщает телеканал TVP.

Китай "серьезно обеспокоен" арестом бизнесмена

В свою очередь власти Китая выразили серьезную обеспокоенность арестом гражданина КНР в Польше. "Мы требуем от стран, относящихся к этому делу, расследовать случаи справедливо и в соответствии с законом. Мы настаиваем на защите законных прав и интересов задержанного", - сообщили в китайском МИДе на запрос агентства AFP.

В начале декабря в Канаде по запросу Вашингтона была арестована Мэн Ваньчжоу - дочь основателя Huawei и одна из вице-председателей компании. Ее подозревают в нарушении торговых санкций, введенных США против Ирана. Позже Мэн отпустили из-под стражи под залог суммой в 7,5 млн долларов (6,6 млн евро).

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    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


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