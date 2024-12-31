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Кира Красовская
Журналистка русской редакции Deutsche Welle.
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Кира Красовская: другие публикации
США ввели санкции против судьи, приговорившей Горинова
США ввели санкции против судьи, приговорившей Горинова
США ввели санкции против судьи Олеси Менделеевой, приговорившей Алексея Горинова к 7 годам тюрьмы за "фейки об армии".
Права человека
31.12.2024
31 декабря 2024 г.
Башар Асад стал коррупционером года по версии журналистов
Башар Асад стал коррупционером года по версии журналистов
Журналисты-расследователи OCCRP назвали свергнутого сирийского диктатора Башара Асада "коррупционером 2024 года".
Политика
31.12.2024
31 декабря 2024 г.
FT: РФ готовила удары по АЭС в Японии и Южной Корее
FT: РФ готовила удары по АЭС в Японии и Южной Корее
Военные РФ подготовили список целей для нанесения ударов по Японии и Южной Корее, включая АЭС, выяснило издание FT.
Конфликты
31.12.2024
31 декабря 2024 г.
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