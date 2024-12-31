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Кира Красовская

Журналистка русской редакции Deutsche Welle.

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Кира Красовская: другие публикации

Алексей Горинов в зале суда с табличкой "Вам еще нужна эта война?" (июль 2022 года)

США ввели санкции против судьи, приговорившей Горинова

США ввели санкции против судьи, приговорившей Горинова

США ввели санкции против судьи Олеси Менделеевой, приговорившей Алексея Горинова к 7 годам тюрьмы за "фейки об армии".
Права человека31 декабря 2024 г.
Экс-президент Сирии Башар Асад во время визита в Москву (15 марта 2023 года)

Башар Асад стал коррупционером года по версии журналистов

Башар Асад стал коррупционером года по версии журналистов

Журналисты-расследователи OCCRP назвали свергнутого сирийского диктатора Башара Асада "коррупционером 2024 года".
Политика31 декабря 2024 г.
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FT: РФ готовила удары по АЭС в Японии и Южной Корее

FT: РФ готовила удары по АЭС в Японии и Южной Корее

Военные РФ подготовили список целей для нанесения ударов по Японии и Южной Корее, включая АЭС, выяснило издание FT.
Конфликты31 декабря 2024 г.
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