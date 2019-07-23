Кипр отозвал 26 "золотых паспортов"

Власти Республики Кипр отозвали 26 так называемых "золотых паспортов", выданных иностранцам в обмен на инвестиции. Как сообщило в среду, 6 ноября, кипрское издание Sigmalive, речь идет о гражданах России (9 человек), Камбоджи (8 человек), Китая (5 человек), Кении (2 человека), Ирана и Малайзии (по одному человеку). Издание уточняет, что 9 из них являются инвесторами, остальные - члены их семей.

Президент Кипра Никос Анастасиадис 4 ноября заявил о том, что власти страны отзовут выданные иностранным инвесторам паспорта республики, если окажется, что они достались им по ошибке. При этом глава государства пояснил, что речь идет о 10-15 "вопиющих случаях", когда "золотые паспорта" могли получить люди, заподозренные в отмывании денег или связанные с "авторитарными правительствами". Он также пообещал уйти в отставку, если выяснится, что его адвокатское бюро также способствовало незаконному получению паспортов.

6,6 млрд евро инвестиций

Схема предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции в экономику островное государство запустило после банковского кризиса 2013 года. За это время, по данным министерства финансов Кипра, было одобрено 1864 заявки (не считая членов семей), что принесло экономике инвестиций на общую сумму в 6,6 млрд евро.

Начиная с февраля 2019 года, правительство ужесточило правила предоставления "золотого паспорта". Объем необходимых инвестиций был увеличен с 2 до 2,5 млн евро. Кроме того, были предусмотрены два обязательных взноса по 75 000 евро в Фонд исследований и инноваций и в Корпорацию развития земельных ресурсов для использования в целях строительства доступного жилья, сообщило местное финансовое издание Financial Mirror.

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