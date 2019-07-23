Кипр отозвал 26 "золотых паспортов"

Власти Республики Кипр отозвали 26 так называемых "золотых паспортов", выданных иностранцам в обмен на инвестиции. Как сообщило в среду, 6 ноября, кипрское издание Sigmalive, речь идет о гражданах России (9 человек), Камбоджи (8 человек), Китая (5 человек), Кении (2 человека), Ирана и Малайзии (по одному человеку). Издание уточняет, что 9 из них являются инвесторами, остальные - члены их семей.
Президент Кипра Никос Анастасиадис 4 ноября заявил о том, что власти страны отзовут выданные иностранным инвесторам паспорта республики, если окажется, что они достались им по ошибке. При этом глава государства пояснил, что речь идет о 10-15 "вопиющих случаях", когда "золотые паспорта" могли получить люди, заподозренные в отмывании денег или связанные с "авторитарными правительствами". Он также пообещал уйти в отставку, если выяснится, что его адвокатское бюро также способствовало незаконному получению паспортов.
6,6 млрд евро инвестиций
Схема предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции в экономику островное государство запустило после банковского кризиса 2013 года. За это время, по данным министерства финансов Кипра, было одобрено 1864 заявки (не считая членов семей), что принесло экономике инвестиций на общую сумму в 6,6 млрд евро.
Начиная с февраля 2019 года, правительство ужесточило правила предоставления "золотого паспорта". Объем необходимых инвестиций был увеличен с 2 до 2,5 млн евро. Кроме того, были предусмотрены два обязательных взноса по 75 000 евро в Фонд исследований и инноваций и в Корпорацию развития земельных ресурсов для использования в целях строительства доступного жилья, сообщило местное финансовое издание Financial Mirror.
Смотрите также:
-
Пафос - культурная столица Европы
Под знаком Афродиты
Пафос расположен в юго-западной части острова Кипр и является, согласно древнегреческой мифологии, родиной богини любви Афродиты. В рамках программы культурной столицы Европы 2017 года в Пафосе, который делит этот титул с датским Орхусом, был создан прибрежный парк скульптур. Одна из них изображает Афродиту.
-
Пафос - культурная столица Европы
Древние мифы
Местом рождения Афродиты считается скала Петра-ту-Ромиу в Пафосе, также известная как Скала Афродиты. Согласно легенде, Афродита родилась из белоснежной пены, образовавшейся в море из семени и крови оскопленного Кроносом Урана. Произошло это около острова Кифера. На Кипр "Пенорожденная" приплыла на раковине и вышла из морских волн в нынешнем Пафосе.
-
Пафос - культурная столица Европы
Археологический парк Пафоса
Не только легендами славится Пафос. Археологический музей под открытым небом близ гавани Като-Пафоса известен большим комплексом античных вилл с хорошо сохранившейся мозаикой римского времени. На фото: мозаика с изображением Дафны и Аполлона. В археологическом парке в рамках программы культурного года будет поставлена комедия Аристофана "Лисистрата".
-
Пафос - культурная столица Европы
Кедр-долгожитель
Увековечено в мозаичных камнях археологического парка Пафоса и уникальное растение - произрастающий только на Кипре кедр Cedrus brevifolia. Кипрский кедр неприхотлив, но растет только в горах. Некоторые деревья достигают до 40 метров в высоту и живут более 500 лет. Ценная древесина пользовалась спросом на протяжении столетий. В наши дни кедровники на Кипре находятся под охраной.
-
Пафос - культурная столица Европы
Царские гробницы
Большой некрополь в двух километрах от гавани Пафоса получил свое название от великолепия убранства гробниц. В гробницах, многие из которых датируются IV веком до н. э., хоронили вовсе не царей, а богатых горожан. Некрополь, как и мозаики, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и частью археологического парка. Раскопки на его территории были начаты в 1960-х годах и продолжаются поныне.
-
Пафос - культурная столица Европы
Черепаший пляж
Одно из немногих мест в Средиземноморье, куда выплывают откладывать яйца морские черепахи, находится на Кипре на пляже Лара неподалеку от Пафоса. Знаменитый черепаший пляж расположен в тихой бухте и является заповедником. С мая по август, когда вылупившиеся черепашки перебираются в воду, использование автомобилей в этой охранной зоне запрещено.
-
Пафос - культурная столица Европы
Гавань как сцена
Пафос обладает типично средиземноморским климатом. Идеальные условия для представлений под открытым небом. Выступление Берлинского филармонического оркестра станет одним из главных культурных событий года в регионе с населением около 60 тысяч человек.
-
Пафос - культурная столица Европы
Восточные деликатесы
Кипр расположен в 70 километрах к югу от Турции и 100 километрах к западу от Сирии. Местная кухня – зеркало истории острова. Она сформировалась под греческим влиянием, вобрав в себя особенности турецкой, арабской, ливанской, английской кухонь. На Кипре едят мясо, овощи, рыбу и, конечно же, сладости. На фото: сужукос - уваренный до густоты виноградный сок с миндальными орехами.
-
Пафос - культурная столица Европы
Остров туристов
На Кипре туристический сезон продолжается круглый год. Купаться и загорать здесь можно глубокой осенью при температурах воздуха 35 и воды 27 градусов. В 2016 году на Кипре побывало около трех миллионов туристов - больше, чем обычно, в связи с напряженной обстановкой в Турции, Египте и Тунисе.
-
Пафос - культурная столица Европы
Магнит для туристов
Отпускников в 2017 году ожидает на Кипре богатая культурная программа - более 300 мероприятий в культурной столице Европы Пафосе. В горном массиве Троодос в центральной части острова с января по март можно даже кататься на лыжах. На вершину горы лыжников поднимают подъемники, названные в честь богов Геры, Гермеса и, разумеется, Афродиты. Самый сложный спуск носит имя Зевса.
Автор: Элла Володина