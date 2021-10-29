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Кино

***ACHTUNG: Nur zur Berichterstattung über den Film TALA'VISION verwenden!*** Quelle: https://drive.google.com/drive/folders/1FGWfAElvpvR0mU3rUPkC1pT-nnk79voX Rechte: Philip Henze

Когда война убивает детство: история, получившая "Оскар" 29.10.2021

Тала живет в разбомбленной квартире в Сирии. Телевизор - ее единственное окно в мир, но девочка лишается и этого. Фильм выпускника киноакадемии в Германии получил студенческий "Оскар".
Алек Болдуин

Смерти и несчастные случаи на съемочных площадках (фотогалерея) 22.10.2021

Алек Болдуин во время съемок вестерна "Ржавчина" из реквизитного пистолета случайно застрелил оператора и ранил режиссера. Трагедии случались и на съемках других фильмов. О некоторых из них - в фотогалерее DW.
PARK CITY, UTAH - JANUARY 23: Alec Baldwin attends Sundance Institute's 'An Artist at the Table Presented by IMDbPro' at the 2020 Sundance Film Festival on January 23, 2020 in Park City, Utah. (Photo by Rich Polk/Getty Images for IMDb)

Трагические происшествия на съемках фильмов 22.10.2021

Актер Алек Болдуин во время съемок вестерна "Ржавчина" из реквизитного пистолета случайно застрелил оператора и ранил режиссера. Трагические случаи происходили и на съемках других фильмов. DW - о некоторых из них.
EAST HAMPTON, NEW YORK - OCTOBER 07: Hamptons International Film Festival Chairman, Alec Baldwin attends the World Premiere of National Geographic Documentary Films' 'The First Wave' at Hamptons International Film Festival on October 07, 2021 in East Hampton, New York. (Photo by Mark Sagliocco/Getty Images for National Geographic)

Патроны не были холостыми? Эксперт о выстрелах Болдуина на съемках фильма 22.10.2021

Как могла произойти трагедия на съемочной площадке с участием актера Алека Болдуина? DW обратилась с этим вопросом к немецкому эксперту по оружию Оливеру Юргену Рашу.

RELEASE DATE: September 17, 2021. TV series TITLE: Squid Game STUDIO: Netflix DIRECTOR: PLOT: Hundreds of cash-strapped players accept a strange invitation to compete in children's games. Inside, a tempting prize awaits with deadly high stakes. A survival game that has a whopping 45.6 billion-won prize at stake. STARRING: Lee Jung-jae, Greg Chun, Stephen Fu. (Credit Image: © Netflix/Entertainment Pictures/ZUMAPRESS.com

"Игра в кальмара": в чем секрет мирового успеха сериала от Netflix 15.10.2021

В лучших традициях южнокорейского кино этот хит сезона на Netflix играет с жизнями своих персонажей не только по правилам безобидных детских игр, но и по законам жестокого реального общества.
GEORGETOWN, Christoph Waltz, 2019. © Paramount Pictures /Courtesy Everett Collection

Главный мерзавец Голливуда: Кристофу Вальцу - 65 лет 04.10.2021

Мировую славу ему принесли "Бесславные ублюдки" и "Джанго освобожденный". 4 октября Кристофу Вальцу исполняется 65 лет.
Dec. 1, 2014 - Hollywood, California, U.S. - I15723CHW.Award-Winning Actor Christoph Waltz Honored With Star On The Hollywood Walk Of Fame.6667 Hollywood Blvd in front of Musso & Frank Grill, Hollywood, CA.12/01/2014.CHRISTOPH WALTZ .Â PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAw87 DEC 1 2014 Hollywood California U S Award Winning Actor Christoph Waltz honored With Star ON The Hollywood Walk of Fame Hollywood Blvd in Front of Musso & Frank Barbecue Hollywood Approx 12 01 2014 Christoph Waltz â PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAw87

Кристоф Вальц - самый очаровательный мерзавец Голливуда 04.10.2021

Мировую славу ему принесли роли в фильмах Тарантино "Бесславные ублюдки" и "Джанго освобожденный". Кристоф Вальц стал звездой Голливуда, оставаясь звездой европейского кино.
Oleh Hennadijowytsch Senzow ist ein ukrainischer Filmregisseur. Portrait und Filmstills Rhino

"Носорог". Бандиты из Украины 1990-х празднуют премьеру в Венеции 09.09.2021

На Венецианском кинофестивале впервые покажут фильм "Носорог". В нем режиссер Олег Сенцов рассказывает о том, как криминальные банды заправляли в Украине после распада СССР.
CANNES, FRANCE: Jean-Paul Belmondo, one of France's biggest screen stars and a symbol of 1960s New Wave cinema, smiles at the photographer in May 1974 during Cannes Film Festival. L'acteur frantais Jean-Paul Belmondo sourit au photographe au mois de mai 1974 lors du Festival International du film de Cannes. AFP PHOTO (Photo credit should read AFP/AFP/Getty Images)

Умер Жан-Поль Бельмондо - великий хулиган французского кинематографа 06.09.2021

Умер Жан-Поль Бельмондо - великий французский актер. Бебель, как ласково называли его на родине, давно стал национальным достоянием Франции.
Politik: Die Fraktionssprecherinnen der Partei Die Gruenen im Deutschen Bundestag, von links: Heidemarie DANN, Annemarie BORGMANN, Antje VOLLMER, Erika HICKEL, Waltraud SCHOPPE und Christa NICKELS, posieren vor dem Bundesadler im Parlament, Gruppenfoto, SW-Aufnahme, 12.02.1984. | Verwendung weltweit

Сексизм в бундестаге, или Политика, у которой неженское лицо 26.08.2021

"Несгибаемые" - так называется новый документальный фильм о немецких женщинах-политиках времен так называемой Боннской республики.

Osama, (OSAMA) AF-JAP-IRL-NL 2003, Regie: Siddiq Barmak, MARINA GOLBAHARI,

"Кандагар", "Усама", "Рэмбо" и другие фильмы об Афганистане (фотогалерея) 25.08.2021

Бурная и сложная история Афганистана нашла отражение во многих фильмах. DW представляет подборку кинокартин об этой стране.
RELEASE DATE: November 17, 2017 TITLE: The Breadwinner STUDIO: DIRECTOR: Nora Twomey PLOT: In 2001, Afghanistan is under the control of the Taliban. When her father is captured, a determined young girl disguises herself as a boy in order to provide for her family. STARRING: Saara Chaudry, Soma Chhaya, Noorin Gulamgaus

10 фильмов об Афганистане 25.08.2021

Бурная история Афганистана нашла отражение во многих фильмах. DW представляет подборку картин.
Bilder zu einem Interview mit dem Regisseur des russischen Films „Minsk“ Boris Guts

Белорусский протест одним кадром: как снимался фильм "Minsk" 18.07.2021

"Minsk"- художественное кино о белорусских протестах, снятое российским режиссером Борисом Гуцем. О работе над фильмом он рассказал в интервью DW.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** Workers set up a giant canvas of the official poster featuring Spike Lee on the facade of the festival palace, ahead of the opening ceremony of the 74th Cannes Film Festival, in Cannes, France, July 4, 2021. REUTERS/Gonzalo Fuentes TPX IMAGES OF THE DAY

Неожиданный успех в Каннах: Россия зашла через "черный ход" 06.07.2021

"Все хотят смотреть о том, как в богом забытом месте выживают люди". Как объяснить, что на главный фестиваль мира позвали много российского кино?
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** The 74th Cannes Film Festival - The Palme d'Or Award - Cannes, France, July 5, 2021. A Chopard representative displays the Palme d'Or, the highest prize awarded to competing films, during an interview before the start of film festival. REUTERS/Gonzalo Fuentes TPX IMAGES OF THE DAY

Канны-2021: намного больше, чем Канны (фотогалерея) 06.07.2021

Застрявшая в пандемийной "пробке" мировая киноиндустрия еле дождалась возвращения Канн, чтобы выплеснуть все, чем богата. Фестиваль стартует 6 июля.
Freiluftkino Museumsinsel Aufbau Roter Teppich auf der Museumsinsel vor der Alten Nationalgalerie

Ветер, футбол и комары: три беды летнего Берлинале 19.06.2021

Корреспондент DW посетил первое мероприятие выходящего из спячки Берлина и выяснил, что город оказался к нему не готов. Тем не менее, важен символ - кино вернулось на большие экраны.
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