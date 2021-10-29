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Тала живет в разбомбленной квартире в Сирии. Телевизор - ее единственное окно в мир, но девочка лишается и этого. Фильм выпускника киноакадемии в Германии получил студенческий "Оскар".
Алек Болдуин во время съемок вестерна "Ржавчина" из реквизитного пистолета случайно застрелил оператора и ранил режиссера. Трагедии случались и на съемках других фильмов. О некоторых из них - в фотогалерее DW.
Актер Алек Болдуин во время съемок вестерна "Ржавчина" из реквизитного пистолета случайно застрелил оператора и ранил режиссера. Трагические случаи происходили и на съемках других фильмов. DW - о некоторых из них.
Как могла произойти трагедия на съемочной площадке с участием актера Алека Болдуина? DW обратилась с этим вопросом к немецкому эксперту по оружию Оливеру Юргену Рашу.
В лучших традициях южнокорейского кино этот хит сезона на Netflix играет с жизнями своих персонажей не только по правилам безобидных детских игр, но и по законам жестокого реального общества.
Мировую славу ему принесли "Бесславные ублюдки" и "Джанго освобожденный". 4 октября Кристофу Вальцу исполняется 65 лет.
Мировую славу ему принесли роли в фильмах Тарантино "Бесславные ублюдки" и "Джанго освобожденный". Кристоф Вальц стал звездой Голливуда, оставаясь звездой европейского кино.
На Венецианском кинофестивале впервые покажут фильм "Носорог". В нем режиссер Олег Сенцов рассказывает о том, как криминальные банды заправляли в Украине после распада СССР.
Умер Жан-Поль Бельмондо - великий французский актер. Бебель, как ласково называли его на родине, давно стал национальным достоянием Франции.
"Несгибаемые" - так называется новый документальный фильм о немецких женщинах-политиках времен так называемой Боннской республики.
Бурная и сложная история Афганистана нашла отражение во многих фильмах. DW представляет подборку кинокартин об этой стране.
Бурная история Афганистана нашла отражение во многих фильмах. DW представляет подборку картин.
"Minsk"- художественное кино о белорусских протестах, снятое российским режиссером Борисом Гуцем. О работе над фильмом он рассказал в интервью DW.
"Все хотят смотреть о том, как в богом забытом месте выживают люди". Как объяснить, что на главный фестиваль мира позвали много российского кино?
Застрявшая в пандемийной "пробке" мировая киноиндустрия еле дождалась возвращения Канн, чтобы выплеснуть все, чем богата. Фестиваль стартует 6 июля.
Корреспондент DW посетил первое мероприятие выходящего из спячки Берлина и выяснил, что город оказался к нему не готов. Тем не менее, важен символ - кино вернулось на большие экраны.
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