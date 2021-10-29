Смерти и несчастные случаи на съемочных площадках (фотогалерея)

Алек Болдуин во время съемок вестерна "Ржавчина" из реквизитного пистолета случайно застрелил оператора и ранил режиссера. Трагедии случались и на съемках других фильмов. О некоторых из них - в фотогалерее DW.