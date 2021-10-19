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Ким Чен Ын

Председатель Трудовой партии Кореи (ТПК), верховный лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) с 2011 года.

Ким Чен Ын сменил своего отца и верховного лидера КНДР Ким Чен Ира в 2011 году. Он является генеральным секретарем Трудовой партии Кореи (ТПК), председателем Центральной военной комиссии, Верховным главнокомандующим Корейской народной армии и членом президиума и политбюро партии ТПК.

1 января 2018 года в новогодней речи Ким Чен Ын заявил о готовности Пхеньяна к диалогу с Сеулом. И уже через неделю в пункте переговоров Пханмунджоме в демилитаризованной зоне на границе двух стран начались первые прямые переговоры КНДР и Республики Корея за последние два с половиной года. По их результатам сборная команда КНДР приняла участие в Олимпийских играх в Пхенчхане. 27 апреля 2018 года в Пханмунджоме прошла встреча лидеров Северной и Южной Кореи, первая в течение 67 лет, и третий корейско-корейский саммит. Затем главы двух стран встречались в мае в Пханмунджоме и в сентябре в Пхеньяне.

A woman walks past a TV screen showing North Korea fired missiles in a news program in Tokyo, Tuesday, Oct. 19, 2021. North Korea fired a ballistic missile into the sea on Tuesday in a continuation of its recent weapons tests, the South Korean and Japanese militaries said, hours after the U.S. reaffirmed its offer to resume diplomacy on the North’s nuclear weapons program.(AP Photo/Koji Sasahara)

КНДР выпустила ракеты в сторону Японского моря 19.10.2021

КНДР произвела запуск снарядов в направлении Японского моря, заявили в Токио и Сеуле. В связи с инцидентом Южная Корея соберет заседание Совета национальной безопасности.
North Korean school children have lunch at a nursery in Pochon county, in Ryanggang province in North Korea, 03 April 2002, that includes fortified blended foods supplied by the UN World Food Programme. North Korea, a country of 23 million people, has depended on international food aid in recent years after a series of floods, droughts and harsh winters. dpa

ООН: Голод в Северной Корее может привести к гибели людей 13.10.2021

Спецдокладчик ООН по правам человека указал на массовый голод в КНДР, чреватый летальными исходами. Томас Охеа Кинтана призвал Совбез ООН ослабить санкции против Северной Кореи.
N.K. leader accompanied by his sister North Korea's top leader Kim Jong-un (L) walks up the steps to a performance hall with his younger sister Kim Yo-jong in Pyongyang in this photo capture from the North's Korean Central TV on Dec. 30, 2017. Kim Yo-jong was named an alternate member of the North's ruling party politburo, the top decision-making body, in October in a move that tightened the Kim family's grip on the country. (For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution) (Yonhap)/2017-12-31 09:54:48/ | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Как сестра Ким Чен Ына пытается помирить Пхеньян и Сеул 05.10.2021

Сестра Ким Чен Ына пытается организовать саммит КНДР и Южной Кореи. Предположительно она же стоит за возобновлением телефонной связи между Пхеньяном и Сеулом. Какую цель преследует Ким Ё Чжон?

A newly developed anti-aircraft missile is seen during a test conducted by the Academy of Defence Science, in this undated photo released on October 1, 2021 by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA). KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT.

Северная Корея сообщила об испытании новой зенитной ракеты 01.10.2021

Согласно агентству ЦТАК, в ходе теста подтверждены "удивительные боевые характеристики" новой ракеты. На днях КНДР сообщила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты.
27.07.2021 In this satellite photo released by Planet Labs Inc., North Korea's main nuclear complex is seen in Yongbyon, North Korea, just north of the capital, Pyongyang, July 27, 2021. North Korea appears to have restarted the operation of its main nuclear reactor used to produce weapons fuels, the U.N. atomic agency said, as the North openly threatens to enlarge its nuclear arsenal amid long-dormant nuclear diplomacy with the United States. In the image, North Korea's 5-megawatt nuclear reactor is seen to the building to the north, while the experimental light water reactor is the building with the circular feature atop it to the south. (Planet Labs Inc. via AP)

КНДР сообщила об испытаниях крылатой ракеты дальнего действия 12.09.2021

Об успешном испытательном запуске Пхеньяном новой крылатой ракеты дальнего действия заявило северокорейское государственное информагентство KCNA.
03.01.2018 *** N. Korea reopens communication channel with S. Korea A South Korean official checks out a cross-border hotline with North Korea at the liaison office in the Joint Security Area, a small strip of land at the truce village of Panmunjom, on Jan. 3, 2018. North Korea said the same day that it will reopen the suspended inter-Korean communication line at the shared border village of Panmunjom at 3:00 p.m. (Pyongyang time). (Yonhap)/2018-01-03 16:31:40/ | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Южная Корея и КНДР восстановят канал связи 27.07.2021

В отношениях Южной и Северной Кореи впервые за долгое время наметилось потепление: лидеры двух стран договорились восстановить канал связи между Сеулом и Пхеньяном.
In this photo provided by the North Korean government, North Korean leader Kim Jong Un speaks during a Workers' Party meeting in Pyongyang, North Korea, Tuesday, June 15, 2021. Kim warned about possible food shortages and called for his people to brace for extended COVID-19 restrictions as he opened a major political conference to discuss national efforts to salvage a broken economy. the North’s official Korean Central News Agency said Wednesday, June 16, 2021. Independent journalists were not given access to cover the event depicted in this image distributed by the North Korean government. The content of this image is as provided and cannot be independently verified. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

Ким Чен Ын заявил о готовности к конфронтации с США 18.06.2021

КНДР должна быть готова и к диалогу, и к конфронтации с Соединенными Штатами, заявил Ким Чен Ын на съезде Трудовой партии КНДР.

Пора сажать адвокатов. Сказ о Джо Байдене. Кремлевский театр – "Заповедник", выпуск 169, 09.05.21 10.05.2021

"Что? Где? Когда?": игра в честную политику. Сказание о том, чем закончилось хождение тоталитарных богатырей к дракону Джо Байдену. Внутренняя жизнь кремлевского театра: почему так раздут актерский штат. Смотрите в 169-м выпуске "Заповедника".
This picture taken on January 6, 2021 and released from North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on January 7, 2021 shows North Korean leader Kim Jong Un speaking during the second day of the 8th Congress of the Workers' Party of Korea (WPK) in Pyongyang. (Photo by STR / KCNA VIA KNS / AFP) / South Korea OUT / ---EDITORS NOTE--- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO/KCNA VIA KNS - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / THIS PICTURE WAS MADE AVAILABLE BY A THIRD PARTY. AFP CAN NOT INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, LOCATION, DATE AND CONTENT OF THIS IMAGE --- /

Ким Чен Ын избран генсеком Трудовой партии Кореи 11.01.2021

До избрания на пост генсека Трудовой партии Северной Кореи Ким Чен Ын занимал должность председателя этой партии.
In this picture taken on January 7, 2021 and released from North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on January 8, 2021 North Korean leader Kim Jong Un speaks during the third day of the 8th Congress of the Workers' Party of Korea (WPK) in Pyongyang. (Photo by STR / KCNA VIA KNS / AFP) / South Korea OUT / ---EDITORS NOTE--- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO/KCNA VIA KNS - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS / THIS PICTURE WAS MADE AVAILABLE BY A THIRD PARTY. AFP CAN NOT INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, LOCATION, DATE AND CONTENT OF THIS IMAGE --- /

Ким Чен Ын назвал США главным врагом КНДР 09.01.2021

Выступая на съезде Трудовой партии Кореи за полторы недели до инаугурации нового президента США Джо Байдена, лидер КНДР пообещал продолжить ядерное вооружение.
N. Korea's ruling party opens 1st congress in 5 years North Korean leader Kim Jong-un speaks during the first day of the eighth congress of the ruling Workers' Party in Pyongyang on Jan. 5, 2021, in this photo released by the North's official Korean Central News Agency the next day. The first party congress in nearly five years came amid expectations it will unveil its policy directions on economic development and foreign affairs for the next few years. (For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution) (Yonhap)/2021-01-06 07:58:02/

Ким Чен Ын объявил о сокрушительном провале экономического плана 06.01.2021

Цели северокорейского пятилетнего плана не были достигнуты практически ни в одном из секторов экономики. Об этом лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, открывая съезд правящей партии.

Новогодние обращения к народу - "Заповедник" 04.01.2021

"2020 год принес нам много испытаний. Вы испытали неудовольствие от внесенных поправок. Я испытал удовольствие, что они прошли. Досталось всем". Путин, Си, Нетаньяху, Лукашенко, Трамп, Байден, Меркель, Макрон, Эрдоган, Зеленский, Ын и Джонсон со своими новогодними обращениями. Всех с наступающим Новым Годом!

Вторая волна в России. Сказ о царе Луке. Случаи из больничной практики – "Заповедник", выпуск 141,18.11.20 18.10.2020

Музыкальный сюжет: Собянин, Песков, Володин, Матвиенко, Путин поют о второй волне ковида в Москве. Путин, Лукашенко, Песков и Золотов в сказочном сюжете о том, как Лукашенко в СИЗО ходил. Больничные зарисовки о Трампе, Байдене, Лукашенко, Ким Чен Ыне и других. Смотрите в 141-м выпуске "Заповедника"!

FILE PHOTO: North Korean leader Kim Jong Un reacts as he attends a parade to mark the 75th anniversary of the founding of the ruling Workers' Party of Korea, in this image released by North Korea's Central News Agency on October 10, 2020. KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA./File Photo

Новый пропагандистский стиль в КНДР: что стоит за слезами Ким Чен Ына 18.10.2020

Сенсационные кадры с едва сдерживающим слезы лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, который извинился перед народом, облетели весь мир. Эксперты говорят о новых методах госпропаганды в КНДР.
A man watches a television news broadcast of a military parade commemorating the 75th anniversary of North Korea's ruling Workers' Party held in Pyongyang, at a railway station in Seoul on October 10, 2020. - Nuclear-armed North Korea held a giant military parade on October 10, television images showed, with thousands of maskless troops defying the coronavirus threat and Pyongyang expected to put on show its latest and most advanced weapons. (Photo by Jung Yeon-je / AFP) (Photo by JUNG YEON-JE/AFP via Getty Images)

Северная Корея показала на параде "ракету-монстра" 10.10.2020

По данным южнокорейских СМИ, речь шла о новейшей межконтинентальной баллистической ракете мобильного базирования.
08.02.2018 This image released on February 8, 2018, by the North Korean Official News Service (KCNA), shows North Korean leader Kim Jong Un watching on as troops marched through Kim Il Sung Square in a show of military might on the eve of the 2018 Winter Olympics in Pyeongchang, South Korea. Photo by KCNA/UPI Photo via Newscom picture alliance |

Парад по-северокорейски: чем намерен удивить мир Ким Чен Ын 09.10.2020

В КНДР готовятся отпразновать 75-летие со дня основания правящей партии. Кульминацией торжеств станет военный парад в Пхеньяне. Корейский лидер постарается использовать его для демонстрации военной мощи страны.
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