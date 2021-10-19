Председатель Трудовой партии Кореи (ТПК), верховный лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) с 2011 года.
Ким Чен Ын сменил своего отца и верховного лидера КНДР Ким Чен Ира в 2011 году. Он является генеральным секретарем Трудовой партии Кореи (ТПК), председателем Центральной военной комиссии, Верховным главнокомандующим Корейской народной армии и членом президиума и политбюро партии ТПК.
1 января 2018 года в новогодней речи Ким Чен Ын заявил о готовности Пхеньяна к диалогу с Сеулом. И уже через неделю в пункте переговоров Пханмунджоме в демилитаризованной зоне на границе двух стран начались первые прямые переговоры КНДР и Республики Корея за последние два с половиной года. По их результатам сборная команда КНДР приняла участие в Олимпийских играх в Пхенчхане. 27 апреля 2018 года в Пханмунджоме прошла встреча лидеров Северной и Южной Кореи, первая в течение 67 лет, и третий корейско-корейский саммит. Затем главы двух стран встречались в мае в Пханмунджоме и в сентябре в Пхеньяне.
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