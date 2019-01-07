Ким Чен Ын прибыл с госвизитом в Китай

Северокорейский лидер Ким Чен Ын по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл в Пекин с визитом, который продлится до 10 января. Об этом во вторник, 8 января, сообщило китайское агентство Xinhua.

В понедельник глава КНДР покинул Пхеньян в салоне своего бронированного поезда - в сопровождении супруги Ли Соль Чжу и делегации высокопоставленных северокорейских чиновников.

По данным южнокорейского агентства Yonhap, в районе вокзала в китайском приграничном городе Даньдун, находившемся на пути следования бронепоезда, 7 января были повышены меры безопасности, близлежащие улицы блокированы, а к станции стянуты десятки бронированных автомобилей.

В 2018 году Ким Чен Ын посещал Китай трижды. Так, в марте визит в КНР стал первой зарубежной поездкой северокорейского лидера с момента занятия им поста высшего руководителя КНДР в 2011 году.

Как ожидается, в этот раз Ким Чен Ын и Си Цзиньпин обсудят запланированный саммит председателя Госсовета КНДР и президента США Дональда Трампа.

В своей новогодней речи 1 января северокорейский лидер заявил, что готов встретиться с Трампом в любое время, чтобы достичь результата, который "международное сообщество приветствует".

Двум государствам необходимо "выстроить долгосрочный и стабильный мирный режим и двигаться к полной денуклеаризации Корейского полуострова", подчеркнул он.

Смотритетакже:

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Чья кнопка больше "Ядерная кнопка всегда находится на моем рабочем столе", - заявил во время своего новогоднего обращения глава КНДР Ким Чен Ын. В ответ президент США Дональд Трамп в своем любимом микроблоге в Тwitter написал: "Пусть кто-нибудь из обнищавшего и изголодавшегося режима проинформирует его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и намного мощнее, чем его, и моя кнопка работает".

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Борьба причесок Достаточно нарисовать лишь две ракеты, одну украсить блондинистым, зачесанным вперед чубом, вторую - торчащим вверх черным ежиком с подбритыми височками, и всем тут же становится ясно, о ком идет речь.

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Атомная казуистика Прически Дональда Трампа и Ким Чен Ына - источник вдохновения для карикатуристов. Лидеры США и Северной Кореи пытаются выяснить, чей начес круче. "Моя прическа - огонь!", - уверяет Трамп. "Зато моя - настоящая бомба", - не уступает Ким.

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Когда встречаются два безумца... "Ты что, совсем с ума сошел", - спрашивают друг друга Дональд Трамп и Ким Чен Ын.

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов "Просто кто-то слишком много наговорил" Лидер КНДР готов подождать с пуском баллистической ракеты в сторону острова Гуам, где расположена американская авиабаза. Накал страстей вокруг ракетно-ядерной программы Северной Кореи снизился?

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Прыжки "бомбочкой" Интересно, когда они заметят, что в бассейне нет воды?

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Ничего, кроме пустого звука Своими пустыми взаимными угрозами о применении ядерного оружия Дональд Трамп и Ким Чен Ын только портят воздух и превращают пространство вокруг себя в пустынный лунный ландшафт.

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Президент-граната "Этот президент - как граната: полностью заряжен и снят с предохранителя. У вас осталось несколько секунд, чтобы добежать до укрытия".

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов Выход найден! Жаль, что Земле так быстро не избавиться от этого ядерно-риторического мусора. Подпись к карикатуре: "Это был единственный выход". Автор: Кристоф Хассельбах, Марина Барановская

