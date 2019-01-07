 Ким Чен Ын прибыл с госвизитом в Китай | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.01.2019

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Мир

Ким Чен Ын прибыл с госвизитом в Китай

Это четвертый визит северокорейского лидера в КНР с начала 2018 года.

Ли Соль Чжу, супруга северокорейского лидера, и сам Ким Чен Ын

Ли Соль Чжу, супруга северокорейского лидера, и сам Ким Чен Ын

Северокорейский лидер Ким Чен Ын по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл в Пекин с визитом, который продлится до 10 января. Об этом во вторник, 8 января, сообщило китайское агентство Xinhua.

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В понедельник глава КНДР покинул Пхеньян в салоне своего бронированного поезда - в сопровождении супруги Ли Соль Чжу и делегации высокопоставленных северокорейских чиновников.

По данным южнокорейского агентства Yonhap, в районе вокзала в китайском приграничном городе Даньдун, находившемся на пути следования бронепоезда, 7 января были повышены меры безопасности, близлежащие улицы блокированы, а к станции стянуты десятки бронированных автомобилей.

В 2018 году Ким Чен Ын посещал Китай трижды. Так, в марте визит в КНР стал первой зарубежной поездкой северокорейского лидера с момента занятия им поста высшего руководителя КНДР в 2011 году.

Как ожидается, в этот раз Ким Чен Ын и Си Цзиньпин обсудят запланированный саммит председателя Госсовета КНДР и президента США Дональда Трампа.

В своей новогодней речи 1 января северокорейский лидер заявил, что готов встретиться с Трампом в любое время, чтобы достичь результата, который "международное сообщество приветствует".

Двум государствам необходимо "выстроить долгосрочный и стабильный мирный режим и двигаться к полной денуклеаризации Корейского полуострова", подчеркнул он.

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