 Ким Чен Ын может посетить Россию в ноябре | Новости из Германии о России | DW | 05.11.2018

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Россия

Ким Чен Ын может посетить Россию в ноябре

Москва просит, чтобы визит Кима состоялся до конца текущего года, сообщил посол Южной Кореи в РФ агентству Ренхап.

Ким Чен Ын

Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын, по всей видимости, посетит Россию уже в ноябре. Москва попросила, чтобы его визит состоялся до конца текущего года, сообщило в понедельник, 5 ноября, южнокорейское агентство Ренхап  со ссылкой на посла Южной Кореи в РФ У Юн Гына.

Контекст

Окончательное решение о деталях поездки Кима еще не принято, сейчас северокорейское руководство оценивает время и место его визита, а также план переговоров, указал дипломат.

Ожидается ответный визит Путина

После приезда лидера КНДР планируется ответный визит президента России Владимира Путина в Северную Корею.

В начале сентября спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, которая посетила Пхеньян и передала северокорейскому лидеру письмо Путина, заявила, что Ким Чен Ын подтвердил свою готовность посетить Россию. По ее словам, Ким намерен обсудить с Путиным стратегию и перспективу сотрудничества двух стран.

В июне состоялась "историческая встреча" Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Одним из ее центральных вопросов стало будущее северокорейской ядерной программы. Впоследствии Пхеньян выразил готовность к денуклеаризации Корейского полуострова.

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  • Иностранные туристы в пиццерии в Пхеньяне

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    В начале 1990-х годов страна лишилась экономической поддержки СССР, что привело к резкому спаду в промышленности. Неэффективная политика властей, а также наводнения и засухи нанесли сильный удар и по сельскому хозяйству. В КНДР разразился голод, унесший, по разным оценкам, около полумиллиона жизней. К 2000 году голод в основном был преодолен, главным образом - за счет международной помощи.

  • Крестьяне в КНДР

    Контрасты Северной Кореи

    Тихие реформы в сельском хозяйстве

    После прихода к власти молодой лидер Ким Чен Ын начал делать осторожные шаги в сторону экономических реформ. С 2013 года пара крестьянских семей имеет возможность зарегистрироваться в сельхозкооперативе как малое производственное звено и оставлять себе 30 процентов собранного урожая. Нововведение оказалась успешным: 2013, 2014 и 2016 годы были отмечены рекордными урожаями риса.

  • Граница между Южной Кореей и КНДР

    Контрасты Северной Кореи

    Граница с Южной Кореей

    Граница между Южной Кореей и КНДР в Пханмунджоме проходит через три барака, которые не используются с 1953 года. Формально обе страны все еще в состоянии войны, поскольку так и не подписали мирный договор. После заявления Пхеньяна об успешном проведении испытания водородной бомбы в январе 2016 года Сеул возобновил пропаганду на границе с КНДР, которая транслируется через мощные громкоговорители.

  • Мост через реку Ялу, разделяющую Китай и КНДР.

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    Охлаждение отношений с Китаем

    На протяжении многих лет Китай является крупнейшим экономическим партнером и спонсором КНДР. Однако в последнее время отношения соседних стран заметно ухудшились. Северокорейская ядерная программа, а также нежелание Пхеньяна проводить рыночные реформы по китайскому образцу вызывают все большее недовольство Пекина. КНР решительно осудила испытание водородной бомбы в КНДР в начале января 2016 года.

    Автор: Александра Ёлкина


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О чем на самом деле договорился Дональд Трамп с Ким Чен Ыном?

Контекст

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Слабая экономика, бедность и международная изоляция - все это по-прежнему характеризует КНДР. С другой стороны, Пхеньян продолжает провоцировать мировые державы своими ядерными испытаниями. Подробнее - в фотогалерее DW. (13.01.2016)  

Ссылки в интернете

Сообщение Ренхап

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Зажигательная песня Ким Чен Ына - "Заповедник", выпуск 32, сюжет 3  

Историческая встреча лидеров двух Корей  

О чем на самом деле договорился Дональд Трамп с Ким Чен Ыном?  

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