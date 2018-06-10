 Ким Чен Ын выразил готовность к новой встрече с Трампом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.04.2019

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Мир

Ким Чен Ын выразил готовность к новой встрече с Трампом

И Ким Чен Ын, и Дональд Трамп заявили, что их новая встреча возможна. Глава КНДР уточнил, что он "прекрасно" относится к Трампу.

Лидер КНДР Ким Чен Ын

Ким Чен Ын, 9 апреля 2019 года

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность провести еще один, третий по счету саммит с президентом США Дональдом Трампом. До конца текущего года Ким будет ждать от Вашингтона "смелых решений", связанных с отношениями между обеими странами, сообщило в субботу, 13 апреля, южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские СМИ. Одновременно Ким Чен Ын подчеркнул, что его отношение к Трампу остается "прекрасным".

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Накануне Трамп на переговорах с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Вашингтоне упомянул предыдущую встречу с Ким Чен Ыном и заявил, что третий саммит возможен. Обе предыдущие встречи были, по словам Трампа, "очень продуктивными", но переговоры - "не быстрый процесс", они будут идти "шаг за шагом". "Если все пройдет быстро, мы не достигнем правильного соглашения", - заявил Трамп.

Трамп и Ким впервые встретились в июне 2018 года в Сингапуре. Второй саммит состоялся в феврале 2019 года в столице Вьетнама Ханое, но эти переговоры были прерваны, так как стороны не сумели достичь согласия в вопросе о ядерном разоружении Северной Кореи.

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  • Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин в Вашингтоне, 22 мая

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  • Лидеры Южной Кореи и КНДР на встрече в деревне Пханмунджом, 26 мая

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  • Ким Чен Ын в Сингапуре

    Встреча, которая может изменить мир

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    Автор: Хао Гуй, Александра Елкина


Смотреть видео 02:07

О чем на самом деле договорился Дональд Трамп с Ким Чен Ыном?

 

Контекст

Встреча, которая может изменить мир

До последнего момента трудно было с уверенностью сказать, состоится ли встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном. Хронология событий - в галерее DW. (11.06.2018)  

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Угрозы Пхеньяна отменить запланированную встречу Ким Чен Ына и Дональда Трампа - серьезная проверка для Белого дома. За ядерное разоружение КНДР Вашингтону придется заплатить определенную цену.

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