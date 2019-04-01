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Старший брат по отцу северокорейского лидера Ким Чен Ына. Был убит в Малайзии 14 февраля 2017 года.
Вьетнамка Доан Тхи Хуонг, проходившая по данному делу, может выйти на свободу уже в начале мая. Суд в Малайзии учел тот факт, что прокуратура смягчила выдвинутые против нее обвинения.
Суд в Шах-Аламе отпустил на свободу одну из обвиняемых в убийстве старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Прокуратура не объяснила, почему сняла обвинения с гражданки Индонезии Сити Айсиа.
Вашингтон ввел новые санкции против Пхеньяна из-за отравления брата Ким Чен Ына. США полагают, что Ким Чен Нам погиб от химического вещества VX.
Двум женщинам - Сити Аише и Зоан Тхи Хыонг грозит смертный приговор из-за убийства Ким Чен Нама. Они свою вину не признают.
Пхеньян запретил малайзийцам выезжать из КНДР. Куала-Лумпур ответил той же мерой в адрес граждан Северной Кореи.
Пхеньян предписал послу Малайзии покинуть Северную Корею в течение 48 часов. Ранее малайзийские власти выдворили посла КНДР, который раскритиковал выводы следствия по делу об убийстве Ким Чен Нама.
Посол КНДР объявлен персоной нон грата в Малайзии, ему предписано в 48 часов покинуть страну. Дипломат критиковал выводы следствия по убийству Ким Чен Нама и обвинил малайзийские власти в сговоре с Сеулом.
Убийство сводного брата лидера КНДР Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпур, за которым, вероятно, стоит Пхеньян, заставило власти Малайзии усилить меры безопасности.
25-летней гражданке Индонезии и 28-летней гражданке Вьетнама грозит смертная казнь, если их признают виновными в убийстве Ким Чен Нама. В Куала-Лумпур за его телом прибыла делегация из Пхеньяна.
Двум исполнительницам убийства Ким Чен Нама грозит смертная казнь. Южнокорейская газета сообщила об отказе России задержать четверых подозреваемых в покушении на сводного брата лидера КНДР.
Планы убийства брата лидера КНДР были разработаны в министерстве госбезопасности и МИД Северной Кореи, считают южнокорейские спецслужбы. Между тем в КНДР из зениток расстреляли 5 сотрудников госбезопасности.
Подозреваемая в отравлении Ким Чен Нама индонезийка заявила, что считала покушение - телевизионным розыгрышем, а яд - детским кремом. За свою работу она получила 85 евро.
Остатки газа VX были обнаружены на лице и глазах Ким Чен Нама - сводного брата лидера Северной Кореи. Нападение на него совершили две женщины в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля.
На лице единокровного брата лидера КНДР обнаружены остатки фосфороорганического боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия VX. Поиски подозреваемых продолжаются.
Полиция назвала еще двух подозреваемых в покушении на Ким Чен Нама - сотрудника посольства КНДР и северокорейской авикомпании. Всего по делу проходят 10 подозреваемых, четверо из них задержаны.
Брат северокорейского диктатора Ким Чен Ына был убит по приказу властей КНДР, заявило министерство объединения Южной Кореи.
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