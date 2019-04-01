Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Ким Чен Нам

Старший брат по отцу северокорейского лидера Ким Чен Ына. Был убит в Малайзии 14 февраля 2017 года.

Vietnamese national Doan Thi Huong (C) arrives at the Shah Alam High Court escorted by Malaysian police women on the outskirts of Kuala Lumpur on April 1, 2019 to stand trial for her alleged role in the assassination of Kim Jong Nam, the half-brother of North Korean leader Kim Jong Un. (Photo by MOHD RASFAN / AFP) (Photo credit should read MOHD RASFAN/AFP/Getty Images)

Оглашен приговор по делу об убийстве брата Ким Чен Ына 01.04.2019

Вьетнамка Доан Тхи Хуонг, проходившая по данному делу, может выйти на свободу уже в начале мая. Суд в Малайзии учел тот факт, что прокуратура смягчила выдвинутые против нее обвинения.
Indonesian national Siti Aisyah (C) smiles while leaving the Shah Alam High Court, outside Kuala Lumpur on March 11, 2019 after her trial for her alleged role in the assassination of Kim Jong Nam, the half-brother of North Korean leader Kim Jong Un. - An Indonesian woman accused of assassinating the North Korean leader's half-brother was to be freed March 11 after a prosecutor withdrew a murder charge against her, a judge said. (Photo by MOHD RASFAN / AFP) (Photo credit should read MOHD RASFAN/AFP/Getty Images)

Суд в Малайзии освободил обвиняемую в убийстве брата Ким Чен Ына 11.03.2019

Суд в Шах-Аламе отпустил на свободу одну из обвиняемых в убийстве старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Прокуратура не объяснила, почему сняла обвинения с гражданки Индонезии Сити Айсиа.
Malaysia's Special Task Force On Organised Crime (STAFOC) arrive to provide security at the low-cost carrier Kuala Lumpur International Airport 2 (KLIA2) during a visit to the scene of the murder as part of the Shah Alam High Court trial for Indonesian defendant Siti Aisyah and Vietnamese defendant Doan Thi Huong on October 24, 2017. Indonesian Siti Aisyah, 25, and Huong, 28, have been charged with the murder of Kim Jong-Nam, the estranged half-brother of North Korean leader Kim Jong-Un, at Kuala Lumpur International Airport 2 (KLIA2) in February. / AFP PHOTO / MOHD RASFAN (Photo credit should read MOHD RASFAN/AFP/Getty Images)

США обвинили КНДР в отравлении брата Ким Чен Ына химвеществом 07.03.2018

Вашингтон ввел новые санкции против Пхеньяна из-за отравления брата Ким Чен Ына. США полагают, что Ким Чен Нам погиб от химического вещества VX.
Vietnamese national Doan Thi Huong (2nd R) is escorted by Malaysian police for a court appearance with Indonesian national Siti Aisyah (not pictured) at the magistrates' court in Sepang on April 13, 2017, for their alleged role in the assassination of Kim Jong-Nam, the half-brother of North Korean leader Kim Jong-Un. Kim Jong-Nam, the half-brother of North Korean leader Kim Jong-Un was assassinated in Malaysia on February 14. / AFP PHOTO / MOHD RASFAN (Photo credit should read MOHD RASFAN/AFP/Getty Images)

В Малайзии начался суд по делу об убийстве брата лидера КНДР 02.10.2017

Двум женщинам - Сити Аише и Зоан Тхи Хыонг грозит смертный приговор из-за убийства Ким Чен Нама. Они свою вину не признают.

Mansudae Grand Monument, statues of former Presidents Kim Il Sung and Kim Jong Il, Mansudae Assembly Hall on Mansu Hill, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea (DPRK), North Korea, Asia | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

КНДР запретила выезжать из страны малайзийцам, а Малайзия - северокорейцам 07.03.2017

Пхеньян запретил малайзийцам выезжать из КНДР. Куала-Лумпур ответил той же мерой в адрес граждан Северной Кореи.
North Korean leader Kim Jong Un, right, waves as Kim Yong Nam, left, president of the Presidium of the Supreme People's Assembly, claps his hands during a parade held at the Kim Il Sung Square in Pyongyang, North Korea, Tuesday, May 10, 2016. The parade was held to celebrate the first Korean Workers' Party convention in 36 years closed on May 9. (Jiji Press/Minoru Matsutani) | (c) picture-alliance/dpa/J.Press/M. Matsutani

КНДР высылает посла Малайзии после скандала вокруг убийства Ким Чен Нама 06.03.2017

Пхеньян предписал послу Малайзии покинуть Северную Корею в течение 48 часов. Ранее малайзийские власти выдворили посла КНДР, который раскритиковал выводы следствия по делу об убийстве Ким Чен Нама.
FILE - This May 4, 2001, file photo shows Kim Jong Nam, exiled half-brother of North Korea's leader Kim Jong Un, in Narita, Japan. Kim Jong Nam, 46, was assassinated Monday, Feb. 14, 2017, in a shopping concourse at Kuala Lumpur International Airport, Malaysia, according to a Malaysian government official. (AP Photos/Shizuo Kambayashi, File) |

Малайзия высылает посла КНДР из-за дела об убийстве Ким Чен Нама 04.03.2017

Посол КНДР объявлен персоной нон грата в Малайзии, ему предписано в 48 часов покинуть страну. Дипломат критиковал выводы следствия по убийству Ким Чен Нама и обвинил малайзийские власти в сговоре с Сеулом.

25.02.2017 +++ ©Kyodo/MAXPPP - 25/02/2017 ; Photo taken Feb. 25, 2017, shows a terminal at Kuala Lumpur International Airport where Kim Jong Nam was attacked. The North Korean leader's half-brother died shortly after the attack in which Malaysian authorities suspect VX nerve gas agent was used. (Kyodo) ==Kyodo |

Малайзия отменяет безвизовый режим для граждан КНДР 02.03.2017

Убийство сводного брата лидера КНДР Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпур, за которым, вероятно, стоит Пхеньян, заставило власти Малайзии усилить меры безопасности.
01.03.2017 A female suspect, center, in the ongoing assassination investigation is escorted to the Sepang court in Sepang, Malaysia, Wednesday, March, 1, 2017. Under the protection of special forces carrying machine guns, two women accused of smearing VX nerve agent on Kim Jong Nam, the estranged half brother of North Korea's leader, arrived in court Wednesday to face murder charges. (AP Photo/Daniel Chan)

Суд в Малайзии предъявил двум женщинам обвинение в убийстве брата лидера КНДР 01.03.2017

25-летней гражданке Индонезии и 28-летней гражданке Вьетнама грозит смертная казнь, если их признают виновными в убийстве Ким Чен Нама. В Куала-Лумпур за его телом прибыла делегация из Пхеньяна.
Royal Malaysian Police deputy inspector-general Noor Rashid Ibrahim (centre L) speaks about detained Indonesian suspect Siti Aisyah (top) during a press conference as Selangor state police chief Abdul Samah Mat (R) looks on, at the Bukit Aman national police headquarters in Kuala Lumpur on February 19, 2017, following the February 13 assassination of Kim Jong-Nam, the half brother of North Korean leader Kim Jong-Un. Malaysian police said on February 19 they were seeking four more North Korean suspects in the February 13 assassination of Kim Jong-Un's half-brother at Kuala Lumpur's main airport, but the four had already left the country. / AFP / MOHD RASFAN (Photo credit should read MOHD RASFAN/AFP/Getty Images)

Подозреваемым в убийстве Ким Чен Нама грозит смертная казнь 28.02.2017

Двум исполнительницам убийства Ким Чен Нама грозит смертная казнь. Южнокорейская газета сообщила об отказе России задержать четверых подозреваемых в покушении на сводного брата лидера КНДР.
25.02.2017 +++ Einsatzkräfte in Schutzausrüstung untersuchen am 25.02.2017 die Haupthalle des Kuala Lumpur International Airport 2 in Sepang (Malaysia). Knapp zwei Wochen nach dem Anschlag auf Kim Jong Nam, den Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un, hat die malaysische Polizei am Samstag den Flughafen nach Spuren des hochgefährlichen Nervengases, mit dem Kim Jong Nam ermordet wurde, durchsucht. Foto: Daniel Chan/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Убийство Ким Чен Нама было организовано двумя министерствами КНДР 27.02.2017

Планы убийства брата лидера КНДР были разработаны в министерстве госбезопасности и МИД Северной Кореи, считают южнокорейские спецслужбы. Между тем в КНДР из зениток расстреляли 5 сотрудников госбезопасности.
Malaysia's Royal Police Chief Khalid Abu Bakar demonstrates to the media during a news conference regarding the apparent assassination of Kim Jong Nam, the half-brother of the North Korean leader, at the Malaysian police headquarters in Kuala Lumpur, Malaysia, February 22, 2017. REUTERS/Athit Perawongmetha

Подозреваемая в отравлении Ким Чен Нама считала яд "детским кремом" 25.02.2017

Подозреваемая в отравлении Ким Чен Нама индонезийка заявила, что считала покушение - телевизионным розыгрышем, а яд - детским кремом. За свою работу она получила 85 евро.

Брата Ким Чен Ына убили с помощью химического оружия (24.02.2017) 24.02.2017

Остатки газа VX были обнаружены на лице и глазах Ким Чен Нама - сводного брата лидера Северной Кореи. Нападение на него совершили две женщины в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля.
FILE - In this May 4, 2001, file photo, a man believed to be Kim Jong Nam, the eldest son of then North Korean leader Kim Jong Il, looks at a battery of photographers as he exits a police van to board a plane to Beijing at Narita international airport in Narita, northeast of Tokyo. Malaysian officials say a North Korean man has died after suddenly becoming ill at Kuala Lumpur's airport. The district police chief said Tuesday feb. 14, 2017 he could not confirm South Korean media reports that the man was Kim Jong Nam, the older brother of North Korean leader Kim Jong Un.﻿﻿ (AP Photo/Shizuo Kambayashi, File) |

На лице Ким Чен Нама обнаружены следы газа VX 24.02.2017

На лице единокровного брата лидера КНДР обнаружены остатки фосфороорганического боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия VX. Поиски подозреваемых продолжаются.
Malaysia's Royal Police Chief Khalid Abu Bakar demonstrates to the media during a news conference regarding the apparent assassination of Kim Jong Nam, the half-brother of the North Korean leader, at the Malaysian police headquarters in Kuala Lumpur, Malaysia, February 22, 2017. REUTERS/Athit Perawongmetha

В Малайзии допросят дипломата КНДР по делу Ким Чен Нама 22.02.2017

Полиция назвала еще двух подозреваемых в покушении на Ким Чен Нама - сотрудника посольства КНДР и северокорейской авикомпании. Всего по делу проходят 10 подозреваемых, четверо из них задержаны.
Kim Jong Nam arrives at Beijing airport in Beijing, China, in this photo taken by Kyodo February 11, 2007. Picture taken February 11, 2007. Mandatory credit Kyodo/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY. MANDATORY CREDIT. JAPAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN JAPAN. THIS PICTURE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY. AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY.

Сеул: Следствие обвиняет Пхеньян в убийстве Ким Чен Нама 19.02.2017

Брат северокорейского диктатора Ким Чен Ына был убит по приказу властей КНДР, заявило министерство объединения Южной Кореи.
Показать еще