Ким Чен Нам

Оглашен приговор по делу об убийстве брата Ким Чен Ына

Вьетнамка Доан Тхи Хуонг, проходившая по данному делу, может выйти на свободу уже в начале мая. Суд в Малайзии учел тот факт, что прокуратура смягчила выдвинутые против нее обвинения.