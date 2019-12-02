Киев отреагировал на слова Володина о "малых народах" Украины

"В Украине нет ни малых, ни средних, ни больших народов. В Украине есть украинский народ", - заявил в понедельник, 2 декабря, председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.Таким образом Разумков отреагировал на высказывания председателя Госдумы Вячеслава Володина, который двумя днями ранее утверждал, что "притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей".

Дмитрий Разумков подчеркнул, что украинский народ является многонациональным и может, оставаясь единым, говорить на разных языках. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ранее в своем посте в социальной сети Facebook назвал Володина "очередным русским дураком".

Вячеслав Володин сделал свое заявление, комментируя попытку украинской делегации сорвать выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, называющего себя представителем крымских татар, на форуме ООН, посвященном вопросам нацменьшинств. "Новой власти Киева стоит начать не с позиции обид и претензий, а с позиции устранения ошибок. Пересмотреть отношения к правам этнических групп в стране", - подчеркнул Володин.

В Кремле уже назвали заявления Володина оценочными. "Внешняя политика РФ формулируется по конституции президентом и реализуется в качества инструментария МИД-ом", - отметил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

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