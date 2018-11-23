 Киев обвинил Россию в захвате украинских судов в Керченском проливе | Новости из Германии о Европе | DW | 25.11.2018

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Европа

Киев обвинил Россию в захвате украинских судов в Керченском проливе

В результате захвата российским спецназом украинских катеров в Керченском проливе ранены шестеро украинских военнослужащих, сообщила пресс-служба ВМС Украины.

Украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе 25 ноября

Украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе 25 ноября

Российский спецназ захватил 2 украинских катера и буксир в Керченском проливе. Шестеро украинских военнослужащих получили ранения. Об этом вечером, 25 ноября, сообщила пресс-служба Военно-морских сил Украины. В результате захвата украинские бронированные катера "Бердянск" и "Никополь" оказались поражены и потеряли ход, говорится в сообщении. Протараненный буксир "Яны Капу" также остановлен.

"Корабли захвачены спецназом РФ", - говорится в сообщении ВМС. Ранее в пресс-службе ВМС сообщали, что российские военные корабли открыли огонь по украинским судам около Керченского пролива. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook, что прокуратура и Служба безопасности страны начали расследование в отношении "акта ведения агрессивной войны Российской Федерацией".

Украина пожалуется на Россию в Совбез ООН

Украина планирует обратиться в Совет безопасности ООН в связи с действиями российских кораблей в Черном и Азовском морях, сообщил в воскресенье вечером в своем микроблоге в Twitter постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко. "По поручению президента Петра Порошенко немедленно обращаемся в Совет Безопасности ООН, - написал он. - Вызывающее поведение агрессора можно остановить только совместными скоординированными усилиями".

Контекст

Украина и Россия обвиняют друг друга в нарушении Конвенции ООН по морскому праву в связи с инцидентом в Черном море. Пограничный корабль России протаранил украинский рейдовый буксир, утверждают в Киеве. (25.11.2018)

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Украина также обратилась к Вашингтону с просьбой о поддержке, написал на своей странице в Facebook посол Украины в США Валерий Чалый. "Немедленно обратились к американским партнерам с призывом о решительной поддержке Украины и четком сигнале со стороны США агрессору", - сообщил дипломат. По его словам, американская сторона заверила, что пристально следит за развитием ситуации и отреагирует в ближайшее время, чтобы не допустить эскалации конфликта. Чалый также предупредил, что события в Черном и Азовском морях "не только нарушают международно-правовые нормы, но и несут в себе угрозу полномасштабного военного конфликта". 

Как сообщил в Facebook пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, президент Украины созывает Военный кабинет в связи с событиями в Черном и Азовском морях. 

В воскресенье утром пресс-центр командования ВМС Украины сообщил, что российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский буксир, совершавший вместе с другими кораблями плановый переход из Одессы в Мариуполь. После этого российские власти в целях безопасности закрыли Керченский пролив для прохождения гражданских судов. 

По информации командования украинских ВМС, российская сторона была заранее уведомлена о намерении осуществить переход. Однако российская сторона утверждает, что что заявки на прохождение Керченского пролива, "в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов", не были поданы. В ФСБ РФ заявили, что три украинских корабля "пересекли государственную границу Российской Федерации" и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации", в нарушение Конвенции ООН по морскому праву.

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    Автор: Елена Барышева


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