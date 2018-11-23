Киев обвинил Россию в захвате украинских судов в Керченском проливе

Российский спецназ захватил 2 украинских катера и буксир в Керченском проливе. Шестеро украинских военнослужащих получили ранения. Об этом вечером, 25 ноября, сообщила пресс-служба Военно-морских сил Украины. В результате захвата украинские бронированные катера "Бердянск" и "Никополь" оказались поражены и потеряли ход, говорится в сообщении. Протараненный буксир "Яны Капу" также остановлен.

"Корабли захвачены спецназом РФ", - говорится в сообщении ВМС. Ранее в пресс-службе ВМС сообщали, что российские военные корабли открыли огонь по украинским судам около Керченского пролива. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook, что прокуратура и Служба безопасности страны начали расследование в отношении "акта ведения агрессивной войны Российской Федерацией".

Украина пожалуется на Россию в Совбез ООН

Украина планирует обратиться в Совет безопасности ООН в связи с действиями российских кораблей в Черном и Азовском морях, сообщил в воскресенье вечером в своем микроблоге в Twitter постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко. "По поручению президента Петра Порошенко немедленно обращаемся в Совет Безопасности ООН, - написал он. - Вызывающее поведение агрессора можно остановить только совместными скоординированными усилиями".

Украина также обратилась к Вашингтону с просьбой о поддержке, написал на своей странице в Facebook посол Украины в США Валерий Чалый. "Немедленно обратились к американским партнерам с призывом о решительной поддержке Украины и четком сигнале со стороны США агрессору", - сообщил дипломат. По его словам, американская сторона заверила, что пристально следит за развитием ситуации и отреагирует в ближайшее время, чтобы не допустить эскалации конфликта. Чалый также предупредил, что события в Черном и Азовском морях "не только нарушают международно-правовые нормы, но и несут в себе угрозу полномасштабного военного конфликта".

Как сообщил в Facebook пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, президент Украины созывает Военный кабинет в связи с событиями в Черном и Азовском морях.

В воскресенье утром пресс-центр командования ВМС Украины сообщил, что российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский буксир, совершавший вместе с другими кораблями плановый переход из Одессы в Мариуполь. После этого российские власти в целях безопасности закрыли Керченский пролив для прохождения гражданских судов.

По информации командования украинских ВМС, российская сторона была заранее уведомлена о намерении осуществить переход. Однако российская сторона утверждает, что что заявки на прохождение Керченского пролива, "в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов", не были поданы. В ФСБ РФ заявили, что три украинских корабля "пересекли государственную границу Российской Федерации" и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации", в нарушение Конвенции ООН по морскому праву.

Смотрите также:

Война в Украине глазами Валерия Мельникова Валерий Мельников Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" два года подряд получает призы конкурса World Press Photo. В 2017 году жюри присудило ему первый приз за серию фотографий "Черные дни Украины". В этом году второе место в категории Digital Storytelling/Short Form получил проект "Под землей" - о жителях Донбасса, укрывающихся от обстрелов в разрушенной школе.

Война в Украине глазами Валерия Мельникова Проект "Под землей" Валерий Мельников получил награду за проект, созданный в соавторстве с режиссером монтажа Андреем Любимовым и композитором Ильей Свеженцом.

Война в Украине глазами Валерия Мельникова Трагедия По словам Валерия Мельникова, "Под землей" - это экзистенциальная драма людей, не отчаивающихся, хотя выхода не видно.

Война в Украине глазами Валерия Мельникова "Черный дни Украины" В 2017 году Валерий Мельников победил в конкурсе World Press Photo в категории Long-Term Projects с фотосерией "Черные дни Украины".

Война в Украине глазами Валерия Мельникова Из серии "Черные дни Украины" Валерий Мельников: "На любой войне самая важная часть - это мирные жители... Я не вижу особого гуманистического смысла в том, чтобы делать фотографии, где люди с оружием целятся, стреляют. Они у меня есть, но лежат в архиве, и я не хочу никому их показывать". Автор: Елена Барышева

