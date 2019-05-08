 Киев не будет признавать выданные украинцам паспорта РФ | Новости из Германии об Украине | DW | 08.05.2019

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Украина

Киев не будет признавать выданные украинцам паспорта РФ

Российские паспорта, выданные жителям Донбасса, будут признаны недействительными на территории Украины и за рубежом, а их обладатели могут лишиться пенсионных выплат.

Российские паспорта

Российские паспорта

Правительство Украины приняло решение признавать незаконными и недействительными паспорта РФ, выдаваемые Россией украинским гражданам в Донбассе. Об этом в среду, 8 мая, заявил журналистам министр по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Вадим Черныш.

Он пояснил, что паспорта будут "отфильтровываться" по органу, которым были выданы. "Это очень легко установить. В каждом паспорте указан орган, которым он выдан, и код. Эти два населенных пункта определены - село Покровское и Новошахтинск Ростовской области", - цитирует министра агентство Українські Новини. Он также добавил, что Киев через украинские посольства обратится к правительства иностранных государств, чтобы они также признавали подобные паспорта недействительными.

Кроме того, заявил Черныш, в качестве ответной меры Киев намерен ввести персональные санкции против лиц, которые непосредственно принимают участие в "незаконных действиях" по выдаче паспортов украинским гражданам и фактически занимаются давлением и принуждением граждан к получению таких документов. По словам министра, такой список должностных лиц уже составляется, и Киев надеется на взаимодействие с международными партнерами по вопросам санкций за "паспортизацию Донбасса".

Контекст

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Ранее, глава МИД Украины Павел Климкин обратился к главам внешнеполитических ведомств стран "большой семерки" с призывом ввести санкции против России за раздачу паспортов украинским гражданам в Донбассе.

Могут лишиться пенсий

В то же время министр по делам ветеранов Украины Ирина Фриз заявила, что жители Донбасса, получившие российские паспорта, могут быть лишены пенсионных выплат. "Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ, способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - написала политик на своей странице в Facebook.

Выдача паспортов будет продолжена

Россия не намерена прекращать выдачу паспортов в Донбассе, даже если официальным Киевом они будут признаны недействительными. "Мы продолжим выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, и которые подпадают под действие президентского указа", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, упрощающий процедуру предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Как было заявлено в документе, решение было принято по гуманитарным соображениям в "целях защиты прав и свобод человека и гражданина".

В Киеве решение российских властей назвали еще одним шагом в "ползучей аннексии Донбасса". Созванное Украиной срочное заседание Совета безопасности ООН, которое завершилось без принятия резолюции. После его завершения представители Франции и Германии при ООН совместно выступили перед прессой и осудили "паспортный" указ Путина, который, по их словам, противоречит целям и духу "минских договоренностей".

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