 Киев и Москва достигли соглашения по транзиту газа | Новости из Германии о России | DW | 30.12.2019

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Россия

Киев и Москва достигли соглашения по транзиту газа

Достигнутое пятилетнее соглашение о продолжении транзита между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" может быть продлено, заявил президент Владимир Зеленский. Киев получит от сделки не менее 7 млрд долларов.

Сотрудники Газпрома

Российская энергетическая компания "Газпром" и украинская госкомпания "Нафтогаз Украины" в понедельник, 30 декабря, согласовали вопрос транзита природного газа после 31 декабря 2019 года. Соответствующие документы были подписаны после четырех дней переговоров в Вене.

Президент Украины Владимир Зеленский уже подтвердил заключение сделки. По его словам, Украина получит не менее 7 млрд долларов (в пересчете - 6,26 млрд евро) за 5 лет действия соглашения. По его словам, стороны могут продлить контракт еще на десять лет.

"Украинская ГТС будет загружена, а это - энергетическая безопасность и благосостояние Украины! Минимально гарантированная прокачка - 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Фактически же прокачивать можем больше. Европа знает, что мы не подведем в энергетической безопасности", - подчеркнул Зеленский.

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По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, в заключенном договоре содержится выгодное для Украины условие "качай или плати". "Это первый раз в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати". До этого времени закупки газа у "Газпрома" покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России принципом "бери или плати", - написал Витренко в Facebook.

20 декабря в Минске при участии России, Украины и Еврокомиссии был подписан межправительственный протокол. Двустороннее пакетное соглашение, в частности, предусматривает, что для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор по бронированию мощностей для транспортировки. Стороны также договорились с 1 января обнулить взаимные претензии.

"Газпром" выплатил Украине почти 3 млрд долларов

"Газпром" 27 декабря выплатил Украине 2,9 млрд долларов (2,5 млрд евро) по решению Стокгольмского арбитража. Этот платеж включает часть присужденной компенсации в размере 2,5 млрд долларов (2,3 млрд евро), а также проценты, накопленные с момента оглашения решения в феврале 2018 года.

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    Автор: Андрей Гурков


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