 Киев заявил об отказе Москвы обсуждать обмен заключенными | Новости из Германии об Украине | DW | 21.08.2018

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Украина

Киев заявил об отказе Москвы обсуждать обмен заключенными

Россия отказалась обсуждать обмен заключенными с Украиной, заявила Ирина Геращенко. Она направила обращения 22 граждан РФ, которые отбывают наказание в Украине, в МИД России и ОБСЕ.

Бутырская тюрьма, Москва

Москва отклонила предложение Украины о том, чтобы встретиться в Минске и обсудить обмен заключенными. "К сожалению, российская сторона и Татьяна Москалькова отвергли инициативу встретиться в Минске и обсудить инициативу Украины о передаче РФ 36 ее граждан в обмен на политзаключенных", - написала представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе Ирина Геращенко во вторник, 21 августа, в своем Facebook.

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Ранее украинская сторона сообщала о том, что 22 гражданина РФ, отбывающих наказание в Украине, обратились к президенту России Владимиру Путину с ходатайствами об обмене на украинских политзаключенных. Ирина Геращенко сообщила, что направила их обращения в ОБСЕ, МИД РФ, гуманитарной подгруппе и Трехсторонней контактной группе. "России придется ответить на вопрос, собирается ли она позаботиться о судьбе своих граждан", - добавила Геращенко.

В список Киева по обмену заключенными также входит украинский режиссер Олег Сенцов, который держит голодовку в российской колонии с 14 мая.

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    Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская


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