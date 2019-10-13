 Киев возмущен встречей Эрдогана с крымскими депутатами | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.10.2019

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Мир

Киев возмущен встречей Эрдогана с крымскими депутатами

Возмущение Украины вызвал опубликованный в соцсетях снимок депутата Госдумы РФ из Крыма Натальи Поклонской, на котором она пожимает руку президенту Турции Эрдогану.

Депутат Госдумы РФ из Крыма Наталья Поклонская (фото из архива)

Депутат Госдумы РФ из Крыма Наталья Поклонская (фото из архива)

После встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российской делегацией, в которую вошли два депутата Госдумы РФ, выбранные в Крыму (Наталья Поклонская и Руслан Бальбек), украинский МИД направил Анкаре ноту протеста и вызвал посла Турции. Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщает украинское онлайн-издание "Европейская правда".

Контекст

Эрдоган - тот же Путин, только в турецкой версии. Поэтому оба президента никогда не станут настоящими союзниками, считает Иван Преображенский в специальном комментарии для DW. (02.01.2015)

Владимир Путин впервые после инцидента с СУ-24 прибыл с визитом в Турцию. DW вспомнила важнейшие вехи в новейшей истории отношений Москвы и Анкары. (09.10.2016)

"Информация о встрече президента Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство", - цитирует издание заявление министерства иностранных дел.

Фото Натальи Поклонской с Эрдоганом

Российская делегация во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным прибыла в Стамбул накануне, 12 октября, для участия в конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. В тот же день депутат Госдумы из Крыма Наталья Поклонская опубликовала в Facebook фотографию своего рукопожатия с Эрдоганом.

Официальная Анкара не признает законность российской оккупации Крыма.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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Статья онлайн-издания "Европейская правда" об украинской ноте протеста Турции из-за рукопожатия Эрдогана и депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской

Статья онлайн-издания "Европейская правда" об украинской ноте протеста Турции из-за рукопожатия Эрдогана и депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской

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