Киево-Печерская лавра: монастырь, храмы, музеи

На территории лавры расположены 140 зданий и сооружений: от храмов и пещер с мощами святых до свечного завода, музеев и гостиниц. О том, как устроена одна из главных святынь православия, - галерея DW.
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