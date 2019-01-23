Киево-Печерская лавра: монастырь, храмы, музеи

Музей и монастырь: как уживаются соседи в Киево-Печерской лавре

Успенский собор нужен всем

Успенский собор заложили еще в 1073 году на деньги князя Святослава Ярославича. Князь не только подарил землю под церковь, но и собственноручно копал ров под ее фундамент. Храм был взорван во время нацистской оккупации в ноябре 1941 года и восстановлен в 2000 году. Сейчас это музей. Только на большие церковные праздники в нем проводятся службы УПЦ МП.