 Киево-Печерская лавра: монастырь, храмы, музеи | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 24.01.2019

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Украина

Киево-Печерская лавра: монастырь, храмы, музеи

На территории лавры расположены 140 зданий и сооружений: от храмов и пещер с мощами святых до свечного завода, музеев и гостиниц. О том, как устроена одна из главных святынь православия, - галерея DW.

Вид на Киево-Печерскую лавру

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    Музей и монастырь: как уживаются соседи в Киево-Печерской лавре

    Киево-Печерская лавра на 23 гектарах

    На территории лавры расположены 140 зданий и сооружений различного назначения: от древнерусских храмов и музеев до свечного завода и гостиниц. Лавра условно разделена на две части: верхнюю, где находится музейный комплекс Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, и нижнюю, которой пользуется Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП).

  • Троицкая надвратная церковь в Киево-Печерской лавре

    Музей и монастырь: как уживаются соседи в Киево-Печерской лавре

    Троицкая надвратная церковь в аварийном состоянии

    Троицкая надвратная церковь упоминается еще в "Повести временных лет" Нестора Летописца. Она расположена над главными входными воротами в Киево-Печерскую лавру на территории музейного комплекса. Сейчас церковь - в строительных лесах. Недавно началась реставрация памятника, поскольку он находится в аварийном состоянии. На восстановление церкви выделили 17 миллионов гривен.

  • Успенский собор в Киево-Печерской лавре

    Музей и монастырь: как уживаются соседи в Киево-Печерской лавре

    Успенский собор нужен всем

    Успенский собор заложили еще в 1073 году на деньги князя Святослава Ярославича. Князь не только подарил землю под церковь, но и собственноручно копал ров под ее фундамент. Храм был взорван во время нацистской оккупации в ноябре 1941 года и восстановлен в 2000 году. Сейчас это музей. Только на большие церковные праздники в нем проводятся службы УПЦ МП.

  • Иконостас Успенского собора в Киеве

    Музей и монастырь: как уживаются соседи в Киево-Печерской лавре

    Иконостас на деньги немцев

    Иконостас Успенского собора восстанавливали за счет немецких налогоплательщиков. Правительство Германии выделило на это 200 тысяч немецких марок, а Украинско-немецкий экономический форум - еще 20 тысяч. Над иконостасом работали закарпатские резчики.

  • Трапезная церковь в Киево-Печерской лавре

    Музей и монастырь: как уживаются соседи в Киево-Печерской лавре

    Трапезная церковь и Фуко: что общего?

    В советское время в Трапезной церкви был музей атеизма, а вместо паникадила (люстры) висел так называемый "маятник Фуко". Свод церкви уникален, поскольку лежит прямо на стенах храма и является копией свода Софийского собора в Константинополе. Трапезная церковь - это часть музейного комплекса, но здесь также проводятся заседания Синода УПЦ МП.

  • Трапезная палата в Киево-Печерской лавре

    Музей и монастырь: как уживаются соседи в Киево-Печерской лавре

    Трапезная палата

    Трапезная палата и церковь составляют единый комплекс, но архитектурно разграничены. Это одна из поздних церквей Киево-Печерской Лавры, возведенная в 1893-1895 годах. Разбивку стен под живопись и проект иконостаса в Трапезной палате сделал российский архитектор Алексей Щусев, который позже построил мавзолей Ленина в Москве. Сейчас в Трапезной палате УПЦ МП продает иконы и свечи.

  • Вид на Киево-Печерскую лавру

    Музей и монастырь: как уживаются соседи в Киево-Печерской лавре

    В пещеры за исцелением

    Нижней частью лавры управляет УПЦ МП. На этой территории находятся ближние и дальние пещеры. В них похоронен основатель Печерского монастыря Антоний. Также в пещерах покоятся мощи более сотни святых, в частности, Нестора Летописца, Моисея Угрина, Никона Печерского, Ильи Муромца. Паломники приходят в пещеры в надежде на исцеление. Вход туда бесплатный.

  • Гостиница для паломников в Киево-Печерской лавре

    Музей и монастырь: как уживаются соседи в Киево-Печерской лавре

    Гостиницы для паломников

    На территории нижней лавры много новостроек, за что критикуют ее настоятеля Павла. Митрополита упрекают, что из-за строительства новых сооружений Киево-Печерскую лавру могут исключить из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Но строительство в лавре не прекращается. На ее территории уже построили несколько гостиниц для паломников.

  • Ворота в так называемую нижнюю лавру в Киево-Печерском монастыре

    Музей и монастырь: как уживаются соседи в Киево-Печерской лавре

    Расширение ворот

    УПЦ МП также критикуют за перестройку въездных ворот нижней лавры, через которые теперь могут проезжать грузовики.

  • Киево-Печерская лавра

    Музей и монастырь: как уживаются соседи в Киево-Печерской лавре

    Больнице не место в лавре?

    До 2013 года в лавре действовал центр лечения больных СПИДом. По словам активистов Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД, благодаря связям с тогдашней властью наместник лавры добился, чтобы больницу оттуда выселили. До сих пор в помещении ведутся ремонтные работы. На здании уже появились купола.

    Автор: Лилия Ржеутская


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