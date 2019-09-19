 Киберспорт в Германии: как геймеры борются за признание | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 20.09.2019

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Культура и стиль жизни

Киберспорт в Германии: как геймеры борются за признание

Несколько лет подряд немецкие геймеры отстаивают право называться спортсменами. Зачем им это нужно? Как вообще развит киберспорт в Германии?

Мохаммед Харкоус (MoAuba)

Мохаммед Харкоус (MoAuba) победил на чемпионате мира по FIFA в августе 2019 года

Миллионы игроков и зрителей по всему миру, крупные инвесторы вроде Audi, Nike, BMW или Mercedes-Benz, призовой фонд одного из главных чемпионатов - 34 миллиона долларов. Речь идет не о профессиональном спорте, а о хобби, которое до сих пор не имеет своего статуса во многих странах. Киберспорт - это и соревнования на основе видеоигр (например, Dota 2, CS: GO, League of Legends), и в то же время быстроразвивающаяся индустрия.

Но киберспорт все-таки не спорт?

"Киберспорта не существует. Он не будет включен в олимпийскую программу", - заявил президент Олимпийской спортивной конфедерации Германии Альфонс Хёрман (Alfons Hörmann) в начале 2019 года. До этого организация предлагала считать спортивной дисциплиной только симуляторы, то есть те игры, которые дублируют традиционные виды спорта.

Контекст

Один из крупнейших в мире рынков видеоигр, Германия фигурирует в видеоиграх не только как фон для сражений Второй мировой войны.

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Вообще у киберспорта в Германии нелегкая судьба: с одной стороны, это занятие довольно хорошо развито, с другой - его наотрез отказываются признавать. Региональные политики нередко высказываются по поводу этой темы с иронией. Например, министр спорта и внутренних дел Гессена Петер Бойт (Peter Beuth) сравнил киберспорт с вязанием или игрой на блокфлейте и назвал абсурдом тот факт, что игровая индустрия борется за финансирование. Он считает, что видеоигры не разделяют спортивные ценности: честную игру и уважение к людям.

В то же время крупные немецкие компании активно вкладываются в эту индустрию. Яркий пример - город Кельн. Оценив перспективу рынка, местный футбольный клуб FC Köln и концерн Daimler выкупили большую часть акций немецкой игровой организации SK Gaming. В официальном заявлении футбольного клуба утверждается, что это взаимовыгодная сделка: футболисты обратят внимание на опыт геймеров, а те смогут получить от команды консультации по рациону питания и тренировкам.

Почему киберспорт не признают?

В Германии предлагают отказаться от общего термина "киберспорт" и использовать два других понятия: eGaming и виртуальный спорт (симуляторы). При такой классификации, если у последнего вида есть хоть какой-то шанс получить официальный статус, то самые популярные игры Dota 2 или CS: GO автоматически оказываются вне игры. В Федерации киберспорта Германии (eSport-Bund Deutschland) категорически против этой идеи: по их мнению, у Олимпийской спортивной конфедерации вообще нет экспертов, чтобы вносить такие предложения.

Тем не менее, конфедерация провела экспертизу и опубликовала свое заключение на 120 страницах. Оказалось, что юридически спортом признаются "физические нагрузки", поэтому видеоигры к спорту причислить нельзя. Как шахматы и настольный футбол признали спортом в Германии, остается загадкой.

Киберспорт в Германии

Несмотря на сопротивление официальных организаций, с 2009 года в Германии проходит самая большая в мире ярмарка компьютерных игр Gamescom. Это ключевое событие на рынке игр собирает более 300 тысяч посетителей из разных стран. Кроме того, в Германия есть свои сильные игроки. Один из них - Салехи Тахасоми под псевдонимом KuroKy. 26-летний немец иранского происхождения в 2017 году после победы на The International (главный приз - более 10 миллионов долларов) по Dota 2 стал самым высокооплачиваемым и титулованным киберспортсменом. Сегодня в мировом рейтинге доходов игроков он находится на шестой позиции.

Gamescom

Выставка Gamescom - место встречи геймеров

Кроме того, первый турнир The International провели именно в Германии на ярмарке Gamescom. Еще один пример - 23-летний Мохаммед Харкоус (MoAuba), который в августе 2019 года победил на чемпионате мира по FIFA 19 (на заглавной фотографии). За первое место киберфутболист получил 250 тысяч долларов. В общем, Германию сложно назвать новичком в киберспорте.

Что дает признание киберспорта?

Во-первых, статус одной из спортивных дисциплин облегчает проведение чемпионатов и оформление игроков: в странах, где требуется виза, ее проще получить как участнику соревнований. Сейчас киберспорт признан в России, США, Бразилии, Японии, Китае и во Франции. Во-вторых, по мнению самих спортсменов, официальный статус превращает субкультурное развлечение в массовое хобби и работу, привлекает новых игроков и рекламодателей в эту нишевую индустрию.

"Киберспорт в России активно стал активно развиваться в последние несколько лет после того, как был окончательно признан и внесен в реестр официальных видов спорта в 2016 году. Во многих европейских странах киберспорт не развит в принципе. Самыми популярными дисциплинами являются Dota2 и CS:GO, а игроки-профессионалы действительно могут хорошо зарабатывать на игре. Их доходы формируются из заработной платы, призовых на турнирах, выплат за трансляции на стриминговых сервисах", - пояснил в интервью DW Алексей Nongrata Васильев, игрок состава по Dota 2 киберспортивной организации Winstrike.

Кроме того, официальные киберспортивные организации получают юридический статус спортивных клубов. Чем больше стран признает эту дисциплину, тем сильнее шансы у киберспорта когда-нибудь попасть в олимпийскую программу. Но немецким геймерам пока хочется просто получить право называться спортсменами. 

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