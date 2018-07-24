 Керлингист Крушельницкий признается в употреблении допинга | Новости из Германии о России | DW | 24.07.2018

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Россия

Керлингист Крушельницкий признается в употреблении допинга

Российский спортсмен согласился на досудебное соглашение с Всемирной федерацией керлинга. По его условиям, Крушельницкий будет дисквалифицирован на два года.

Кёрлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова, Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане, февраль 2018 г.

Кёрлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова, Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане, февраль 2018 г.

Российский керлингист Александр Крушельницкий, уличенный в применении допинга на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане, готов признаться в употреблении мельдония. Об этом во вторник, 24 июля, сообщил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

По словам Свищева, спортсмен согласился на досудебное соглашение с Всемирной федерацией керлинга, по условиям которого он получит дисквалификацию сроком на два года. Соглашение может быть заключено до 9 сентября. "Мы проконсультировались с адвокатами и решили, что смысла упираться, наверное, нет. Доказательств у нас пока нет, а судебный процесс может растянуться на годы. На Сашу никто давления не оказывал, но он осознанно принял решение согласиться на предложение", - сказал Свищев.

Контекст

Допинг-пробы российского керлингиста Александра Крушельницкого, взявшего бронзу Игр в Пхёнчхане, оказались положительными. Последствия скандала могут выйти далеко за пределы керлинга. (20.02.2018)

Немецкий журналист Хайо Зеппельт критикует уязвимость антидопинговых правил из-за массового использования препаратов против астмы лыжниками из Норвегии, доминирующими на Олимпиаде-2018. (23.02.2018)

Условия соглашения

"Основное наше требование - чтобы в соглашении было прописано, что наше расследование по делу Крушельницкого продолжается. Доказательства, если они будут найдены, будут представлены в суде, и срок дисквалификации может быть уменьшен. В случае, если мы получим неоспоримые доказательства нашей невиновности, мы имеем право настоять и на оправдании Александра, а тогда через суд у нас есть шанс даже вернуть медаль", - добавил Свищев.

Александр Крушельницкий вместе со своей партнершей Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте на Олимпиаде-2018. После того, как в его пробах нашли допинг, российская пара лишилась медали. Российские спортивные чиновники ранее заявляли, что мельдоний Крушельницкому могли подмешать в еду. Они отмечали, что в пробах спортсмена выявлено незначительное содержание допинга.

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    Автор: Илья Коваль


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