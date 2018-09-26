 Кельнский собор в огнях | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 27.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

Кельнский собор в огнях

Впервые в истории Кельнского собора на его фасаде - световые изображения. Удивительная инсталляция посвящена 100-летию окончания Первой мировой войны.

  • Кельнский собор

    Кельнский собор как шедевр иллюминации

    Такого еще не было никогда: в период с 26 по 30 сентября фасад знаменитого Кельнского кафедрального собора, внесенного ЮНЕСКО в Список объектов Всемирного культурного наследия, впервые в его истории в вечернее время украшает световая инсталляция. Она посвящена 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны. Ее девиз - "Dona Nobis Pacem" ("Даруй нам мир!").

  • Фасад Кельнского собора

    Кельнский собор как шедевр иллюминации

    Такую акцию специально решено провести в рамках паломничества, проходящего в эти дни в Кельнском соборе, и привлечь к ней таким образом внимание как можно большего количества людей. Посредством необычной световой инсталляции ее создатели направили четкий посыл всему миру: Германия выступает против ненависти и вражды!

  • Инсталляция на фасаде Кельнского собора

    Кельнский собор как шедевр иллюминации

    "Мир", "Разоружайтесь!", "Гражданское мужество" - такие надписи мелькают на южном фасаде самой известной церкви Германии от портала до самой вершины. Надписи и знаки, из которых составляются изображения на стене, выводятся с помощью примерно двух десятков мощных прожекторов.

  • Под музыку Керубини и Баха

    Кельнский собор как шедевр иллюминации

    Отрывки из реквиема № 1 до минор Луиджи Керубини и произведения "Dona Nobis Pacem" ("Даруй нам мир") Баха (Johann Sebastian Bach) - таково музыкальное сопровождение проекции, которая каждый вечер стартует в 20 часов. В это же время в Кельнском соборе проходят и другие яркие мероприятия. Одно из них - представление "Ночь мистики", участие в котором принимает хор Ливерпульского кафедрального собора.

  • Кельнский собор

    Кельнский собор как шедевр иллюминации

    Авторы проекта - немецкие художники Детлеф Хартунг (Detlef Hartung) и Георг Тренц (Georg Trenz). Разрабатываемые ими гигантские подсветки со сменяющими друг друга надписями пацифистской направленности - это их визитная карточка. Созданные этими мастерами медиа-арта инсталляции украшали уже немало известных архитектурных сооружений.

  • Инсталляция на фасаде собора

    Кельнский собор как шедевр иллюминации

    "Откровенным разговором о войне и мире" называет инсталляцию на фасаде Кельнского собора тандем художников. Мастера перформанса сделали все для того, чтобы выбранное ими сочетание пространства, света и звука способствовало созданию образов, которые подтолкнут людей к более глубоким размышлениям о мире без войны.

    Автор: Наталия Королева


  • Кельнский собор

    Кельнский собор как шедевр иллюминации

    Такого еще не было никогда: в период с 26 по 30 сентября фасад знаменитого Кельнского кафедрального собора, внесенного ЮНЕСКО в Список объектов Всемирного культурного наследия, впервые в его истории в вечернее время украшает световая инсталляция. Она посвящена 100-летней годовщине окончания Первой мировой войны. Ее девиз - "Dona Nobis Pacem" ("Даруй нам мир!").

  • Фасад Кельнского собора

    Кельнский собор как шедевр иллюминации

    Такую акцию специально решено провести в рамках паломничества, проходящего в эти дни в Кельнском соборе, и привлечь к ней таким образом внимание как можно большего количества людей. Посредством необычной световой инсталляции ее создатели направили четкий посыл всему миру: Германия выступает против ненависти и вражды!

  • Инсталляция на фасаде Кельнского собора

    Кельнский собор как шедевр иллюминации

    "Мир", "Разоружайтесь!", "Гражданское мужество" - такие надписи мелькают на южном фасаде самой известной церкви Германии от портала до самой вершины. Надписи и знаки, из которых составляются изображения на стене, выводятся с помощью примерно двух десятков мощных прожекторов.

  • Под музыку Керубини и Баха

    Кельнский собор как шедевр иллюминации

    Отрывки из реквиема № 1 до минор Луиджи Керубини и произведения "Dona Nobis Pacem" ("Даруй нам мир") Баха (Johann Sebastian Bach) - таково музыкальное сопровождение проекции, которая каждый вечер стартует в 20 часов. В это же время в Кельнском соборе проходят и другие яркие мероприятия. Одно из них - представление "Ночь мистики", участие в котором принимает хор Ливерпульского кафедрального собора.

  • Кельнский собор

    Кельнский собор как шедевр иллюминации

    Авторы проекта - немецкие художники Детлеф Хартунг (Detlef Hartung) и Георг Тренц (Georg Trenz). Разрабатываемые ими гигантские подсветки со сменяющими друг друга надписями пацифистской направленности - это их визитная карточка. Созданные этими мастерами медиа-арта инсталляции украшали уже немало известных архитектурных сооружений.

  • Инсталляция на фасаде собора

    Кельнский собор как шедевр иллюминации

    "Откровенным разговором о войне и мире" называет инсталляцию на фасаде Кельнского собора тандем художников. Мастера перформанса сделали все для того, чтобы выбранное ими сочетание пространства, света и звука способствовало созданию образов, которые подтолкнут людей к более глубоким размышлениям о мире без войны.

    Автор: Наталия Королева


Смотрите также:

  • Главный портал Кельнского собора

    Кельнский собор внутри

    В предыдущий раз мы посмотрели на Кельнский собор со стороны. Сегодня заглянем внутрь - последуем примеру 20-30 тысяч человек, посещающих его... ежедневно. Эта фотография была сделана перед главным порталом в один из праздников. Во время ежедневных служб основная часть собора для туристов закрыта - можно зайти только в переднюю часть, соблюдая надлежащую тишину.

  • Кельнский собор

    Кельнский собор внутри

    Так выглядит центральный неф Кельнского собора. Высота - 43,35 метра. Высота двух боковых нефов достигает почти 20 метров. Время реверберации в соборе, то есть постепенного уменьшения интенсивности звука при многократных (вернее - многотысячных) эхо, составляет целых 13 секунд.

  • Кельнский собор

    Кельнский собор внутри

    Если долго разглядывать готические своды, может закружиться голова. На этой фотографии виден один из здешних органов. Всего их в соборе - четыре: два - малых и два - больших. Они используются во время служб и концертов органной музыки.

  • Рака трех царей-волхвов в Кельнском собора

    Кельнский собор внутри

    Готический собор был заложен в Кельне в 1248 году на месте старой романской церкви. Необходимость в строительстве нового храма возникла после того, как в 1164 году сюда из Милана доставили мощи трех королей (или царей, как их также называют), приходивших поклониться с дарами младенцу Христу. Золотой реликварий для них был изготовлен в 1181-1225 годах.

  • Рака трех королей-волхвов в Кельнском соборе

    Кельнский собор внутри

    Мельхиор, Каспар и Бальтазар - так их принято называть в западноевропейской традиции, хотя в Евангелии имена не упоминаются. В православной традиции этот сюжет называют поклонением волхвов - мудрецов с востока. Реликварий изготовлен из дубового дерева, золота, серебра и меди. Общий вес - около 500 килограммов. Помимо трех королей на нем изображены другие библейские святые.

  • Алтарь трех царей

    Кельнский собор внутри

    "Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну". Так эта сцена изображена на позднеготическом Алтаре трех королей, созданном в 1451 году кельнским мастером Штефаном Лохнером по заказу городского совета.

  • Кельнский собор

    Кельнский собор внутри

    Особое внимение посетителей-фотографов привлекают витражи - старые и новые. Некоторые из них мы еще увидим. Общая площадь окон этого храма составляет около 10 тысяч квадратных метров, что примерно равно одному футбольному полю - если, конечно, такое наглядное сравнение в данном случае вообще уместно.

  • Витражи Рихтера в Кельнском соборе

    Кельнский собор внутри

    Например, так выглядит "Пиксельный витраж", подаренный храму Герхардом Рихтером - жителем Кельна и самым дорогим современным немецким художником. Он занял место витражей, уничтоженных во время Второй мировой войны. Создан из 11263 стеклянных квадратов 80 разных цветов и оттенков.

  • Кельнский собор

    Кельнский собор внутри

    В северном боковом нефе находится эта фигура Девы Марии XVII века. Перед ней всегда горит много свечей, а вокруг расположены многочисленные дары за несколько столетий. Преподносить этому изображению Богородицы украшения - давняя кельнская традиция.

  • Кельнский собор

    Кельнский собор внутри

    В этом реликварии хранится материя, пропитанная каплей крови Иоанна Павла II. Реликвия была подарена собору в 2013 году, но позже украдена. В 2017 году бывший личный секретарь папы - кардинал Станислав Дзивиш передал Кельну другую такую реликвию - взамен утраченной. После причисления Иоанна Павла II к лику святых для их изготовления использовали пробы крови, бравшиеся для медицинских обследований.

  • Кельнский собор

    Кельнский собор внутри

    Как мы уже отмечали, общая площадь окон Кельнского собора составляет 10 тысяч квадратных метров. Из них около 1,5 тысяч квадратных метров приходится на средневековые витражи. Этот посвящен вдохновителю крестовых походов - французскому монаху Бернарду Клервоскому. Он был изготовлен в 1524-1525 годах.

  • Кельнский собор

    Кельнский собор внутри

    Примерно каждый десятый посетитель Кельнского собора также поднимается на смотровую площадку Южной башни, в общей сложности - около 600 тысяч человек в год. Чтобы насладиться видом на Старый город и окрестности Кельна, нужно преодолеть 533 ступени...

    Автор: Максим Нелюбин


Игра со светом 

Смотреть видео 04:50
Now live
04:50 мин

Игра со светом

 

Контекст

Виктор Ерофеев: Передумал бы Гаврило Принцип начинать Третью мировую войну?

Осенью 1918 года начали одна за другой капитулировать страны-участницы Первой мировой войны. Чему научились мы за эти сто лет? Точка зрения писателя Виктора Ерофеева. (27.09.2018)  

Кельнский собор: долгострой и шедевр

Кельнский собор - едва ли не самая знаменитая достопримечательность Германии, включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. (02.06.2014)  

Антиклерикальная притча Достоевского прозвучит в Кельнском соборе

"Великий инквизитор" из романа "Братья Карамазовы" открывает литературный фестиваль lit.Cologne. (07.03.2018)  

Разные взгляды: Первая мировая глазами Юнгера и Ремарка

Беспощадный в своей ненависти к войне Эрих Мария Ремарк и романтизировавший ее Эрнст Юнгер. Оба этих писателя пытались показать истинное лицо войны, но делали это по-разному. (06.08.2014)  

Какие книги читали немцы 100 лет назад

Как превратить старое платье в новое и сварить "кашу из топора"? Журналы выкроек и книги рецептов помогали изможденным Первой мировой войной немцам войти в колею мирной жизни. (03.04.2018)  

Хелене фон Тауссиг - звезда авангарда, убитая нацистами

Девушка из высшего общества Вены, участница Первой мировой войны... Но ее заслуги перед отечеством не спасли австрийскую художницу от Холокоста. (12.03.2018)  

100 лет Брестскому миру: что он дал России, Германии и Украине?

100 лет назад был заключен Брестский мир - на позорных для Советской России условиях. Впрочем, профессор восточноевропейской истории из Бонна Мартин Ауст оценивает его неоднозначно. (03.03.2018)  

Кельнский собор как шедевр иллюминации

Акцией против ненависти и вражды стала уникальная световая инсталляция на фасаде Кельнского собора. Она знаменует 100-летнюю годовщину окончания Первой мировой войны. (27.09.2018)  

Первая мировая война на киноэкране

Со времен "великого немого" Первая мировая война остается темой трагедий и драм мирового кинематографа. DW предлагает вспомнить о некоторых лентах, посвященных Первой мировой войне. (05.03.2014)  

Кельнский собор внутри

В этом храме хранятся мощи трех королей - библейских святых, приходивших поклониться с дарами младенцу Христу. Их привезли из Милана во времена Фридриха Барбароссы. (21.08.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Игра со светом  

Летающие рыбы  

Необычная инсталляция в центре Лондона  

Также по теме

Collage Time Drifts Cologne

Новый год в Кельне: световое искусство у Кельнского собора 30.12.2016

Его световые эффекты видели уже во многих частях мира. И вот теперь Кельн. Непростая задача с учетом событий прошлогодней новогодней ночи.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера