Кельнский собор в огнях

Впервые в истории Кельнского собора на его фасаде - световые изображения. Удивительная инсталляция посвящена 100-летию окончания Первой мировой войны.
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