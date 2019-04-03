Квота для "осси": почему восточные немцы редко занимают руководящие посты

Спустя почти 30 лет после воссоединения Германии на первых ролях в стране остаются западные немцы. "Осси" занимают лишь 1,7% руководящих должностей в ФРГ. Время устранить дисбаланс.
История о необычном судебном иске, в котором одну из фирм в федеральной земле Баден-Вюртемберг обвиняли в дискриминации, в 2010 году облетела первые страницы всех региональных СМИ на юго-западе Германии. Бухгалтер, выросшая в Восточном Берлине, подала в суд на компанию-производителя окон. Как и сотни тысяч других восточных немцев, женщина после падения Берлинской стены отправилась в Западную Германию в поисках работы. Но работу ей найти не удалось. На одном из заявлений, отправленном потенциальному работодателю и присланном обратно, она обнаружила пометку "осси" (так в Германии называют немцев с востока страны в противовес западным, "весси", от немецких "Ossi" и "Wessi". - Ред.), а рядом - жирный минус.
Женщина сочла это проявлением дискриминации по признаку происхождения и обратилась в суд с иском о возмещении морального ущерба. Она ссылалась на антидискриминационный закон 2006 года, обязывающий относиться ко всем людям одинаково, независимо от места их рождения. Но суд по трудовым спорам города Штутгарта отклонил жалобу, обосновав свое решение тем, что восточные немцы - это не "другой народ", так что истица не может быть жертвой дискриминации из-за того, что она "осси". В итоге дело закончилось мировым соглашением.
Дискриминация по признаку происхождения?
Найти статистические данные об аналогичных случаях в ФРГ не выходит. Информацию о них не удается получить и в отделе бундестага по борьбе с дискриминацией, где консультируют по подобным вопросам. По словам пресс-секретаря отдела Себастиана Бикериха (Sebastian Bickerich), к ним обращаются только в "единичных случаях".
А между тем существуют веские причины для тысяч подобных жалоб: жители востока Германии занимают всего 1,7 процента руководящих должностей в стране. 80 процентов государственных университетов тоже возглавляют западные немцы. Это выяснилось в ходе исследования, проведенного университетом в Йене в 2017 году. При этом доля восточных немцев среди всего населения Германии составляет 17 процентов.
Существует множество примеров, которые с очевидностью демонстрируют, что спустя почти 30 лет после воссоединения Германии власть над денежными потоками находится в руках западных немцев, и именно они принимают основные решения в области экономики, судебной системы, обороны, административных вопросов, науки и образования.
Квота на восточных немцев
"Нам необходима квота на восточных немцев, иначе единство Германии так и не будет восприниматься всерьез", - заявил в середине марта 2019 года член парламентской фракции Левой партии Грегор Гизи (Gregor Gysi), один из самых известных восточнонемецких политиков в бундестаге. По его словам, глядя на статистические данные, отражающие участие восточных немцев в высших эшелонах власти, создается впечатление, что "Берлинская стена все еще стоит".
Дискуссии о том, что восточные немцы крайне редко занимают руководящие должности, возникают в стране не впервые. Но сейчас, после требований Левой партии, за дискуссией впервые должны последовать реальные шаги - левые официально подали в бундестаг заявление о введении восточнонемецкой квоты. Прежде всего ее необходимо ввести в органах федеральной власти, по отношению к федеральным служащим - государство должно служить примером, считают левые. При этом они ссылаются на статью 36-ю Основного закона, гласящую, что "в органах государственной власти должны быть представлены жители всех земель страны в соразмерном отношении".
С требованием левых не согласны представители других политических партий Германии. Против него возражает даже уполномоченный федерального правительства по вопросам восточных земель. "Это лишь балаганный трюк, призванный окончательно убедить "осси" в их роли жертвы", - заявил в ходе парламентских дебатов Кристиан Хирте (Christian Hirte), депутат от Христианско-демократического союза (ХДС), сам родом с востока Германии. Возмущенные левые в ответ спросили у Хирте, понимает ли он, что его должность предполагает защиту интересов восточных немцев, а не наоборот.
Как же вышло, что большинство руководящих должностей заняли западные немцы? Первый шаг в этом направлении был сделан сразу после воссоединения страны - считалось, что старые политические элиты из ГДР должны быть отстранены от власти. Кроме того, западные немцы якобы лучше знакомы с новой политической системой, введенной 3 октября 1990 года после объединения западных и восточных земель страны. Со временем, обещали политики, баланс между западными и восточными немцами на руководящих постах будет восстановлен. Но этого не произошло.
Элита тянется к элите
Ларс Фогель (Lars Vogel) из Лейпцигского университета пытается найти объяснения этому. Его специализация - исследование поведения элит. "Группы, вытесненные с элитных позиций, сами по себе больше не могут туда вернуться - это универсальный закон", - объясняет Фогель. Любая элита в выборе преемников или соратников руководствуется тремя факторами: происхождением, образованием и карьерой. Играют роль правильный университет, правильная научная степень, правильный гольф-клуб - но в Германии все эти пути к вершине не настолько прозрачны, констатирует ученый.
Немцам с востока страны часто не хватает знаний о "правильных кругах" и доступа к ним. Важны и такие невербальные сигналы, как выражение лица, жесты и осанка - иными словами, речь идет о довольно тонких вещах, свойственных представителям высшего класса. Западные немцы, как правило, лучше владеют всем этим. Так что хорошо продуманная квота для восточных немцев, возможно, и позволила бы исправить положение. Но политическое большинство этот вариант не поддерживает.
Альтернатива восточнонемецкой квоте?
Впрочем, даже если сейчас за введение квоты выступает только одна партия в бундестаге, существует политическое понимание того, что ситуацию надо как-то менять. Теперь дело за стратегией. Уполномоченный федерального правительства по вопросам восточных земель Хирте считает, что помочь может целенаправленное размещение новых федеральных административных органов власти на востоке Германии.
Правительство страны уже предпринимает шаги в этом направлении - одним из примеров стал недавно созданный в Лейпциге Центр компетенции в области лесного хозяйства. Но исследователь поведения элит Ларс Фогель ставит под сомнение эффективность такой стратегии. Она, на его взгляд, "не гарантирует, что руководящие позиции в расположенных в восточных землях административных и правительственных органах не будут занимать западные немцы".
Но эта стратегия, по крайней мере, могла бы хоть как-то сбалансировать ситуацию, поскольку в настоящее время между востоком и западом страны неравномерно распределены не только руководящие должности, но и правительственные офисы. "Штаб-квартиры 90 процентов всех госучреждений находятся на западе Германии", - указывает депутат бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Антон Фризен (Anton Friesen). АдГ внесла в парламент свое предложение о выравнивании этого несоответствия, которое вместе с заявлением Левой партии будут изучать профильные комиссии.
"Альтернатива для Германии" не призывает вводить квоты - по ее мнению, необходимо принять другие меры, прежде всего перенести месторасположение всех федеральных органов власти с запада на восток Германии. Причина, по которой правые популисты из АдГ не участвуют в дискуссии о квоте для восточных немцев, возможно, кроется в том, что два из трех основных кандидатов от АдГ на предстоящих выборах в земельные парламенты в восточнонемецких Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии, - родом из западной Германии.
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