 Качиньский призывает Россию и ФРГ заплатить репарации Польше | Новости из Германии о Европе | DW | 25.01.2020

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Европа

Качиньский призывает Россию и ФРГ заплатить репарации Польше

Польский политик высказал сомнение, что при жизни нынешнего поколения Москва признает свою ответственность в том числе и за "уничтожение экономики Польши, дорог, заводов, исторических зданий и культурных ценностей".

Глава правящей партии Польши Закон и справедливость Ярослав Качиньский

Глава правящей партии Польши "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский

Россия и Германия должны заплатить компенсации за разрушение Польши во времена Второй мировой войны. Такое мнение высказал глава правящей партии Польши  "Закон и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский в интервью, опубликованном немецкой газетой Bild в субботу, 25 января. Однако он отказался назвать предполагаемую сумму возможных репарационных требований до оглашения результатов работы специальной комиссии.

Контекст

Польский премьер Моравецкий обрушился на Путина с критикой. Тот заявил, что Польша несет часть ответственности за Вторую мировую войну. Спор касается имиджа обеих стран. (01.01.2020)

При этом польский политик высказал сомнение, что при жизни нынешнего поколения Москва признает свою ответственность в том числе и за "уничтожение экономики Польши, дорог, заводов, исторических зданий и культурных ценностей". Но, подчеркнул Качиньский, "наши требования не имеют срока давности" и "Россия должна платить".

Глава PiS также обвинил российского президента в желании переписать историю, переключить внимание на Польшу, чтобы замаскировать роль его страны "в начале Второй мировой войны и ее последствиях". Но, по словам Качиньского, мир знает правду. "Это был сталинский Советский Союз, который 17 сентября 1939 года набросился на Польшу. Это были советские солдаты и палачи НКВД, убившие в 1940 году в Катыни и в других местах сотни тысяч польских офицеров. Но поляки как жертвы, а русские как преступники – такая роль Путину не нравится", - отметил политик.

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  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Результаты

    1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска. Территориальный раздел страны был завершен 28 сентября 1939 года подписанием договора о дружбе и границе между Советским Союзом и Германией. Позже к СССР были присоединены страны Прибалтики, Бессарабия и Северная Буковина, а также часть Финляндии.

  • Немецкие войска в Польше

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    Начало Второй мировой

    Польская кампания вермахта - военная операция, в результате которой территория Польши была полностью оккупирована, а ее части аннексированы "третьим рейхом" и СССР. В ответ на агрессию Гитлера Великобритания и Франция объявили войну Германии, что ознаменовало начало Второй мировой войны. Датой ее начала ринято считать 1 сентября 1939 года - день вторжения в Польшу.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Раздел Польши

    Германские войска нанесли поражение вооруженным силам Польши. 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска - как сообщалось официально, с целью присоединения к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Территория Польши была поделена между Германией и Советским Союзом в соответствии с секретными протоколами к договорам о ненападении и о дружбе и границе, а также Литвой и Словакией.

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    Совместный парад в Бресте

    14 сентября 1939 года немецкий 19-й моторизованный корпус атаковал Брест-на-Буге (тогда польский город) и занял его. 22 сентября Брест был передан 29-й танковой бригаде Красной армии во время импровизированного парада. Парад принимают: в центре - генерал Гудериан (командующий 19-й моторизованным корпусом), справа - командир 29-й легкотанковой бригады РККА, комбриг Семен Кривошеин.

  • Парад в Бресте

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    Город Брест вошел в состав СССР как центр новообразованной Брестской области Белорусской ССР. По реке Западный Буг пролегла советско-германская демаркационная линия. И именно этот город 22 июня 1941 года одним из первых подвергся атаке германских войск. Оборона Брестской крепости стала символом стойкости, мужества и воинской доблести. На фото - парад при передаче города Красной армии в 1939 году.

  • Немецкие танки в Польше, 1939 год

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    Чем кончилась дружба

    После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года "пакт Молотова-Риббентропа", так же как и все остальные советско-германские договоры, утратил силу. В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил секретный дополнительный протокол к договору и признал его недействительным с момента подписания. Сегодня 23 августа - День памяти жертв сталинизма и нацизма.

    Автор: Дарья Брянцева


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Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

23 августа 1939 года Германия и СССР подписали договор о ненападении. Несколько дней спустя Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска. (21.08.2014)  

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