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Карьера

Eine Lehrerin mit FFP2-Maske unterrichtet in einer ersten Klasse an einer Grundschule mit Wechselunterricht. Nach einem zweimonatigen Lockdown haben ab dem 22. Februar in mehreren Bundesländern wieder Schulen und Kitas unter bestimmten Hygienekonzepten geöffnet. So findet an Schulen zum Beispiel Wechselunterricht statt.

Что немецким работодателям можно знать о здоровье сотрудников? 08.09.2021

В отдельных сферах работодателям в Германии разрешили спрашивать у сотрудников об их статусе вакцинации. Нововведение вызвало дискуссию в обществе, поскольку затронут вопрос здоровья.
Eine Mitarbeiterin hängt am 06.05.2014 eine Stellenausschreibung an der Info-Wand des Career-Service in der SRH Hochschule Berlin aus. Die private Managementhochschule ist spezialisiert auf englisch- und deutschsprachige Bachelor- und Masterstudiengänge mit wirtschaftswissenschaftlichen Schwerpunkten. 750 Studenten aus 60 Nationen sind in 13 Studiengängen eingeschrieben. Foto: Jens Kalaene/dpa

Работа без знаний немецкого: какие шансы в Германии? 28.07.2021

Английский язык - самый распространенный иностранный язык в Германии. Но легко ли найти здесь работу иностранцу, владеющему только английским? Есть поводы для легкого оптимизма.
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Протест ученых в Германии: что не так с немецкой наукой 29.06.2021

Работа по временным контрактам, практикуемая в сфере науки в Германии, подрывает у ученых уверенность в завтрашнем дне и держит их в постоянном напряжении. Они выражают свой протест в "Твиттере".
13.06.2016 Man and woman talking in office, Mann und Frau, die im Buero sprechen | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

"Корова на льду" и другие непростые ситуации в немецком офисе 07.06.2021

В немецком офисе можно столкнуться с коровой на льду, обезумевшей свиньей и толстой собакой. DW подскажет, как сделать так, чтобы они не застали вас врасплох.
ILLUSTRATION - Eine Frau steht am 12.05.2017 in einem Bahnhof in Hamburg vor einer Anzeigetafel und schaut auf ihr Smartphone (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

10 факторов, которые убивают мотивацию на работе 18.05.2021

Мотивация сотрудников определяет их эффективность. Эти 10 факторов лишат мотивации даже самого целеустремленного.
Что убивает мотивацию в офисе

Что бьет по мотивации 18.05.2021

Мотивация сотрудников определяет их эффективность. В исследовании National Business Research Institute есть 10 факторов, которые лишат мотивации даже самого целеустремленного.
Father kissing baby son (0-1 months), Vater mit Baby | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Быть отцом в Германии: что это значит? 13.05.2021

Женщинам пробиваться по карьерной лестнице мешает стеклянный потолок, а мужчинам быть отцами без вреда для карьеры - мужские законы бизнеса.
Man text messaging | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Немецкий порядок: что могут запретить делать в офисе 29.04.2021

Желание сотрудника обустроиться на своем рабочем месте по-домашнему понятно. Но что могут запретить и что допускает трудовое право в Германии?

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В немецком ИТ-бизнесе не хватает женщин 22.04.2021

ИТ-бизнес - только для мужчин? Ситуация меняется! Сразу несколько инициатив добиваются увеличения доли женщин в ИТ-сфере.
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Скандал в Германии: бундесверовцы придумали, что делать с тампонами 16.04.2021

Двое парней придумали продукт Pinky Gloves уже несколько лет назад и основали фирму. Но, приняв участие в телешоу, они попали под шторм критики в соцсетях и немецких СМИ.
Gehaltsabrechnung | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Без секрета всему свету: немцы обсуждают зарплату 09.04.2021

О зарплате с посторонними немцы не говорят? Еще как! Молодое поколение сотрудников продолжает ломать стереотипы.
ILLUSTRATION - Eine Frau in High Heels und mit einem roten Rollkoffer geht am 12.05.2017 am Hauptbahnhof in Luebeck einen Bahnsteig entlang (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

Исследование: Самые популярные страны для работы 22.03.2021

Германия остается одной из самых привлекательных стран для трудовых мигрантов. А где мечтают работать сами немцы, и что изменилось из-за пандемии?
ILLUSTRATION - Eine junge Frau stellt sich am 10.09.2015 in Berlin im Rahmen eines Vorstellungsgespraeches bei ihrem potentiellen Arbeitgeber vor. Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

Что делать, если вам отказали в трудоустройстве: советы немецкого эксперта 17.03.2021

Вы подали заявление на вакансию мечты, хорошо проявили себя на собеседовании, а компания предпочла другого кандидата. Не отчаивайтесь, еще не все потеряно!
ILLUSTRATION - Eine junge Frau putzt am 09.12.2016 in einem Bad in Berlin die Glaswand der Dusche. Foto: Franziska Gabbert | Verwendung weltweit

Подработка в пандемию: где в Германии у студентов есть шансы 24.02.2021

Из-за пандемии коронавируса студенты лишились привычных подработок в кафе и ресторанах. Однако и при локдауне есть сферы, где требуются дополнительные люди.
ILLUSTRATION - Eine junge Frau sitzt am 07.03.2019 in Berlin auf ihrem Bett und lernt (gestellte Szene). Foto: Franziska Gabbert | Verwendung weltweit

Бизнес-тренинги в немецких компаниях: тренды 2021 года 16.02.2021

Что будет актуально на рынке труда завтра? Чему сотрудникам компаний нужно учиться уже сейчас? Знакомим с главными трендами немецкого тренингового рынка.
ARCHIV - ILLLUSTRATION - Zwei männliche und ein weibliches Vorstandsmitglied stehen am 15.05.2014 in Köln (Nordrhein-Westfalen) auf einer Hauptversammlung zusammen auf dem Podium. Nach wochenlangem Streit haben die Spitzen der großen Koalition eine Frauenquote von 30 Prozent für die größten Unternehmen in Deutschland festgezurrt. Die Partei- und Fraktionschefs von Union und SPD beschlossen am Dienstagabend (25.11.2014) bei einem Treffen im Kanzleramt, dass von 2016 an knapp ein Drittel der Aufsichtsratsposten in 108 börsennotierten Unternehmen von Frauen besetzt sein soll. Foto: Oliver Berg/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Не Ангелы. Как зовут немецких начальников 11.02.2021

Более 300 тысяч компаний, фирм, предприятий оказались под лупой аналитиков. Они решили выяснить, кто рулит немецкими компаниями.
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