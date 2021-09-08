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В отдельных сферах работодателям в Германии разрешили спрашивать у сотрудников об их статусе вакцинации. Нововведение вызвало дискуссию в обществе, поскольку затронут вопрос здоровья.
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Мотивация сотрудников определяет их эффективность. В исследовании National Business Research Institute есть 10 факторов, которые лишат мотивации даже самого целеустремленного.
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