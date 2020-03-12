Карл Густав Маннергейм

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Он был генералом русской армии и основателем современной Финляндии.
Дискуссия о личности царского генерала и непримиримого борца с Советской властью расколола российское общество.
80 лет назад, 12 марта 1940 года, заключением мирного договора завершилась советско-финская война, которую нередко называют зимней или неизвестной войной.
Памятная доска маршалу Финляндии напоминала о неоднозначности советской истории. Но о ней в России никто не хочет слышать, пишет специально для DW российский журналист Константин Эггерт.
На том месте, где ранее была установлена памятная доска Маннергейму, стоят строительные леса. Ранее доску неоднократно пытались повредить. Теперь ее перенесли в музей.
Принято решение снять доску до конца 2016 года, заявил анонимный источник в администрации города. С момента открытия доску неоднократно портили, а к властям города был подан судебный иск.
В Петербурге не прекращаются споры о демонтаже мемориальной доски финскому военачальнику Карлу Густаву Маннергейму. О том, почему эту доску вообще не следовало вешать - Олег Кашин в специальном комментарии для DW.
Адвокат истца, жителя Санкт-Петербурга Павла Кузнецова, намерен обжаловать решение суда, а также подать отдельный иск с требованием демонтажа доски к городскому комитету по культуре.
Была ли законной установка доски Маннергейму в Петербурге, при которой присутствовали высшие кремлевские чины, городские власти отказываются сказать. Житель города через суд требует снять доску.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact