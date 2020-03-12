Карл Густав Маннергейм

Комментарий: Доска Маннергейма - история превращается в фарс

В Петербурге не прекращаются споры о демонтаже мемориальной доски финскому военачальнику Карлу Густаву Маннергейму. О том, почему эту доску вообще не следовало вешать - Олег Кашин в специальном комментарии для DW.