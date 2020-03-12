Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Карл Густав Маннергейм

Он был генералом русской армии и основателем современной Финляндии.

Дискуссия о личности царского генерала и непримиримого борца с Советской властью расколола российское общество.

Finnisch-sowjetischer Winterkrieg Nov.39-März40: Ein von der Besatzung aufgegebener sowjetischer Tank in Karelien.(T-26) Januar/Februar 1940 ullstein bild

Что надо знать о советско-финской войне 12.03.2020

80 лет назад, 12 марта 1940 года, заключением мирного договора завершилась советско-финская война, которую нередко называют зимней или неизвестной войной.
JUNE 17, 2016 ST PETERSBURG, RUSSIA - JUNE 17, 2016: The unveiling of a commemorative plaque for Russian/Finnish military commander Carl Gustav Mannerheim, outside one of the buildings of A.V. Khrulev Military Academy for Logistics at Zakharyevskaya Street. Vladimir Smirnov/TASS | (c) Imago/Tass/V. Smirnov

Комментарий: Барон Маннергейм опять проиграл красным 14.10.2016

Памятная доска маршалу Финляндии напоминала о неоднозначности советской истории. Но о ней в России никто не хочет слышать, пишет специально для DW российский журналист Константин Эггерт.
JUNE 17, 2016 ST PETERSBURG, RUSSIA - JUNE 17, 2016: The unveiling of a commemorative plaque for Russian/Finnish military commander Carl Gustav Mannerheim, outside one of the buildings of A.V. Khrulev Military Academy for Logistics at Zakharyevskaya Street. Vladimir Smirnov/TASS | (c) Imago/Tass/V. Smirnov

Мемориальная доска Маннергейму демонтирована в Санкт-Петербурге 13.10.2016

На том месте, где ранее была установлена памятная доска Маннергейму, стоят строительные леса. Ранее доску неоднократно пытались повредить. Теперь ее перенесли в музей.
JUNE 17, 2016 ST PETERSBURG, RUSSIA - JUNE 17, 2016: The unveiling of a commemorative plaque for Russian/Finnish military commander Carl Gustav Mannerheim, outside one of the buildings of A.V. Khrulev Military Academy for Logistics at Zakharyevskaya Street. Vladimir Smirnov/TASS | (c) Imago/Tass/V. Smirnov

Мемориальная доска Маннергейму в Санкт-Петербурге может быть демонтирована 10.10.2016

Принято решение снять доску до конца 2016 года, заявил анонимный источник в администрации города. С момента открытия доску неоднократно портили, а к властям города был подан судебный иск.
JUNE 17, 2016 ST PETERSBURG, RUSSIA - JUNE 17, 2016: Chief of staff of the Presidential Executive Office Sergei Ivanov (L front), Russia s minister of culture Vladimir Medinsky (5th R), St Petersburg s deputy governor Alexander Govorunov (3rd R), and Vladimir Churov of the Russian Military Historical Society (R) at the unveiling of a commemorative plaque for Russian/Finnish military commander Carl Gustav Mannerheim, outside one of the buildings of A.V. Khrulev Military Academy for Logistics at Zakharyevskaya Street. Vladimir Smirnov/TASS (c) Imago/Tass/V. Smirnov

Комментарий: Доска Маннергейма - история превращается в фарс 27.09.2016

В Петербурге не прекращаются споры о демонтаже мемориальной доски финскому военачальнику Карлу Густаву Маннергейму. О том, почему эту доску вообще не следовало вешать - Олег Кашин в специальном комментарии для DW.
JUNE 17, 2016 ST PETERSBURG, RUSSIA - JUNE 17, 2016: The unveiling of a commemorative plaque for Russian/Finnish military commander Carl Gustav Mannerheim, outside one of the buildings of A.V. Khrulev Military Academy for Logistics at Zakharyevskaya Street. Vladimir Smirnov/TASS | (c) Imago/Tass/V. Smirnov

Суд в Санкт-Петербурге отклонил иск о демонтаже памятной доски Маннергейму 27.09.2016

Адвокат истца, жителя Санкт-Петербурга Павла Кузнецова, намерен обжаловать решение суда, а также подать отдельный иск с требованием демонтажа доски к городскому комитету по культуре.
Finnischer Militär und Staatsmann Carl Gustaf Emil Mannerheim | Verwendung weltweit

В Санкт-Петербурге спорят о законности памятной доски Маннергейму 01.09.2016

Была ли законной установка доски Маннергейму в Петербурге, при которой присутствовали высшие кремлевские чины, городские власти отказываются сказать. Житель города через суд требует снять доску.