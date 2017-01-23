Карл-Георг Велльман

Немецкие эксперты опасаются военной эскалации конфликта вокруг Крыма

Обострение российско-украинских отношений из-за Крыма вынудило Берлин призвать стороны к сдержанности. Что думают немецкие политики и эксперты о самой ситуации и о ее возможных последствиях - в материале DW.