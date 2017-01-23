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В интервью DW депутат бундестага Карл-Георг Велльман оценил начало переговоров по Сирии, предложил заменить "нормандский формат" более широким и начать диалог между ЕС и ЕАЭС.
Обострение российско-украинских отношений из-за Крыма вынудило Берлин призвать стороны к сдержанности. Что думают немецкие политики и эксперты о самой ситуации и о ее возможных последствиях - в материале DW.
В интервью DW депутат бундестага Карл-Георг Велльман оценил реформаторские способности Владимира Гройсмана, шансы Украины стать членом ЕС и роль Польши после Brexit.
В интервью DW депутат бундестага Карл-Георг Велльман предложил России и Евросоюзу определить взаимные интересы, Берлину - подумать о новой стратегии, а Москве - о ее роли в Европе.
В интервью DW депутат бундестага Карл-Георг Велльман назвал приговор Надежде Савченко противоречащим принципам правового государства и нормам международного права.
В интервью DW депутат бундестага Карл-Георг Велльман оценил достигнутое за год после подписания Минска-2 и раскритиковал ход реформ на Украине, назвав коррупцию ее "раковой опухолью".
Сначала товарная, потом энергетическая блокада Крыма. Теперь закрытие украинского неба для российских самолетов. Это беспокоит немецких политиков, которые хотят снизить напряжение.
Карл-Георг Велльман призвал Москву не мешать созданию трибунала ООН по расследованию катастрофы малайзийского лайнера и посоветовал Владимиру Путину признаться в своих ошибках.
Председатель германо-украинской группы парламентариев заявил в интервью DW, что Киев нуждается в массированной помощи извне, но без искоренения коррупции никакие реформы не сработают.
Если в Россию не пустили одного депутата бундестага, должны ли остальные из солидарности прекратить ездить туда? Ездить надо - ради диалога, заявил DW депутат от ХДС/ХСС Кристиан Хирте.
Основной темой российских встреч депутатов бундестага во время их визита, организованного Фондом имени Конрада Аденауэра, станут вопросы экономического и культурного сотрудничества.
Немецкий парламентарий Карл-Георг Велльман собирался вести в Москве политические переговоры. Но в Россию его не впустили. Подробности - в интервью DW.
Из-за бюрократических сложностей Германия не предоставляет Украине помощь так скоро, как ей необходимо, заявил эксперт ХДС по внешней политике Карл-Георг Велльман.
Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что независимое государство курдов еще больше дестабилизирует ситуацию в регионе и может вызвать новую напряженность между Ираком и соседними странами.
РФ может под видом гуманитарной акции ввести войска на Украину, считает эксперт по внешней политике фракции ХДС/ХСС в бундестаге Карл-Георг Велльман.
Депутаты парламента ФРГ Андреас Шоккенхофф и Карл-Георг Велльман считают, что из-за действий РФ в украинском кризисе исчезла база для доверия в российско-германских отношениях.
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