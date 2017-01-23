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Карл-Георг Велльман

23.01.2017 **** Mohammad Alloush (C), the head of the Syrian opposition delegation, attends Syria peace talks in Astana, Kazakhstan January 23, 2017. REUTERS/Mukhtar Kholdorbekov

Депутат бундестага: "Русские опасаются увязнуть в ближневосточном болоте" 23.01.2017

В интервью DW депутат бундестага Карл-Георг Велльман оценил начало переговоров по Сирии, предложил заменить "нормандский формат" более широким и начать диалог между ЕС и ЕАЭС.
Archiv 2014 In the village of Perevalnoye outside Simferopol pro-Russian soldiers block the base of a Ukrainian military unit. SIMFEROPOL, UKRAINE - MARCH 2: Members of the Russian armed forces stand guard around the Ukrainian military base in the village of Perevalne, 20 km south of Simferopol, on March 2, 2014. Russias armed forces have surrounded Ukraine's troops in the Perevalnoye neighborhood in Ukraine's Autonomous Republic of Crimea, on Sunday. Ukraines military units in Perevalnoye, some 20 km far from Crimeas capital Simferopol, were encircled by more than 200 Russian soldiers. Russia currently has 25 armored vehicles in the region. | picture-alliance/dpa/Citypress24

Немецкие эксперты опасаются военной эскалации конфликта вокруг Крыма 11.08.2016

Обострение российско-украинских отношений из-за Крыма вынудило Берлин призвать стороны к сдержанности. Что думают немецкие политики и эксперты о самой ситуации и о ее возможных последствиях - в материале DW.
FILE - Two men hold EU and Ukrainian flags during the pro-European protests rally at Independent Square in Kiev, Ukraine, 05 December 2013. EPA/ZURAB KURTSIKIDZE (zu dpa «Europa sucht bei Krisen-Gipfel gemeinsamen Kurs gegenüber Moskau» vom 18.03.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Депутат бундестага: Украина может стать мотором экономики ЕС 28.06.2016

В интервью DW депутат бундестага Карл-Георг Велльман оценил реформаторские способности Владимира Гройсмана, шансы Украины стать членом ЕС и роль Польши после Brexit.
September 19, 2015. Russian President Vladimir Putin (C) with Defence Minister Sergei Shoigu (L) and armed forces Chief of Staff Valery Gerasimov observe troops in action during a training exercise at the Donguz testing range in Orenburg region, Russia, September 19, 2015. REUTERS/Alexei Nikolsky/RIA Novosti/Pool ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS.

Депутат бундестага: Запад для России слишком силен 13.06.2016

В интервью DW депутат бундестага Карл-Георг Велльман предложил России и Евросоюзу определить взаимные интересы, Берлину - подумать о новой стратегии, а Москве - о ее роли в Европе.
22.03.2016 **** Bildunterschrift:Ukrainian military pilot Nadiya Savchenko sits inside a defendant's cage during her sentencing hearing at a court in the southern Russian town of Donetsk, on March 22, 2016. A Russian court resumes its sentencing hearing in the high-profile murder trial of Ukrainian helicopter pilot Nadiya Savchenko, which the West and Kiev have condemn as a politically-motivated farce. AFP PHOTO / VASILY MAXIMOV / AFP / VASILY MAXIMOV (Photo credit should read VASILY MAXIMOV/AFP/Getty Images) © Getty Images/AFP/V. Maximov

Депутат бундестага: Приговор Савченко противоправен 22.03.2016

В интервью DW депутат бундестага Карл-Георг Велльман назвал приговор Надежде Савченко противоречащим принципам правового государства и нормам международного права.
11.12.2015 *** Rada deputy Oleg Barna removes Prime Minister Arseny Yatseniuk from the tribune, after presenting him a bouquet of roses, during the parliament session in Kiev, Ukraine, December 11, 2015. REUTERS/Valentyn Ogirenko TPX IMAGES OF THE DAY Reuters/V. Ogirenko

Депутат бундестага: Украине нужен греческий вариант помощи от ЕС 11.02.2016

В интервью DW депутат бундестага Карл-Георг Велльман оценил достигнутое за год после подписания Минска-2 и раскритиковал ход реформ на Украине, назвав коррупцию ее "раковой опухолью".
14.11.2015 The German and the European Union flags of the chancellery are seen flying at half-mast in front of Reichstag building in Berlin, Germany, November 14, 2015, after the attacks in Paris on Friday. Copyright: Reuters/H. Hanschke

Во имя деэскалации: почему Берлин недоволен блокадой Крыма 27.11.2015

Сначала товарная, потом энергетическая блокада Крыма. Теперь закрытие украинского неба для российских самолетов. Это беспокоит немецких политиков, которые хотят снизить напряжение.
Armed pro-Russian separatists stand guard as monitors from the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) and members of a Malaysian air crash investigation team inspect the crash site of Malaysia Airlines Flight MH17, near the village of Hrabove (Grabovo), Donetsk region in this July 22, 2014 file photo. The United Nations' civil aviation body will launch two pilot projects designed to help airlines and states better share information about risks in conflict zones, the organization said on August 26, 2014 nearly six weeks after Malaysian airliner flight MH17 was shot down over Ukraine. REUTERS/Maxim Zmeyev/Files (UKRAINE - Tags: TRANSPORT DISASTER CIVIL UNREST)

Депутат бундестага: Ответственность за крушение MH17 лежит на сепаратистах 17.07.2015

Карл-Георг Велльман призвал Москву не мешать созданию трибунала ООН по расследованию катастрофы малайзийского лайнера и посоветовал Владимиру Путину признаться в своих ошибках.
People walk past the government headquarters as members of self defence units stand guard in Kiev February 25, 2014. Ukraine's parliament voted on Tuesday to send fugitive President Viktor Yanukovich to be tried for 'serious crimes' by the International Criminal Court once he has been captured. REUTERS/David Mdzinarishvili (UKRAINE - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)

Карл-Георг Велльман: Украине нужен свой "план Маршалла" 02.06.2015

Председатель германо-украинской группы парламентариев заявил в интервью DW, что Киев нуждается в массированной помощи извне, но без искоренения коррупции никакие реформы не сработают.
ARCHIV - Die russische und die deutsche Flagge wehen am Freitag (01.06.2012) vor dem Bundeskanzleramt in Berlin vor grauem Himmel. Foto: Tim Brakemeier dpa/lbn (zu dpa: Deutsche Exporteure zunehmend von Russland-Sanktionen verunsichert vom 06.08.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Депутат бундестага: Диалог надо продолжать независимо от имеющихся конфликтов 29.05.2015

Если в Россию не пустили одного депутата бундестага, должны ли остальные из солидарности прекратить ездить туда? Ездить надо - ради диалога, заявил DW депутат от ХДС/ХСС Кристиан Хирте.
ARCHIV - Der Plenarsaal im Reichstagsgebäude, aufgenommen am 28.11.2013 in Berlin während der Sitzung des Bundestages. Foto: Ole Spata/dpa ((zu dpa Bundestagssondersitzung zu Irak vom 21.08.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Депутаты бундестага намерены посетить Россию 28.05.2015

Основной темой российских встреч депутатов бундестага во время их визита, организованного Фондом имени Конрада Аденауэра, станут вопросы экономического и культурного сотрудничества.
Berlin: Karl-Georg Wellmann, Abgeordneter der CDU im Berliner Abgeordnetenhaus, aufgenommen am 18.04.2002. (BRL490-250402)

Велльман: Правая рука в Москве не знает, что делает левая 26.05.2015

Немецкий парламентарий Карл-Георг Велльман собирался вести в Москве политические переговоры. Но в Россию его не впустили. Подробности - в интервью DW.
Karl-Georg Wellmann stellt sich am Donnerstag (12.01.12) im Foyer des ZDF-Hauptstadtstudios in Berlin dem Fotografen. Wellmann hat Bundespraesident Christian Wulff den Ruecktritt nahe gelegt. Das Amt sei schon jetzt beschaedigt, allein durch die oeffentliche Diskussion auch in grossen Leitmedien wie Spiegel und Zeit, sagte der CDU-Politiker am Mittwochabend in der ZDF-Info-Sendung login. Mein persoenlicher Rat an ihn waere, dass er sich und seiner Familie das nicht laenger antut. Ein Ende mit Schrecken sei besser als ein Schrecken ohne Ende, sagte Wellmann weiter. (zu dapd-Text) Foto: Paul Zinken/dapd

Немецкий политик: Берлин и Москва разрабатывают модели решения конфликта на Украине 03.09.2014

Из-за бюрократических сложностей Германия не предоставляет Украине помощь так скоро, как ей необходимо, заявил эксперт ХДС по внешней политике Карл-Георг Велльман.
Stichwort: Iraqi-Kuridistan strives for independence Copyright: Hermione Gee, DW, Erbil

Глава МИД ФРГ против создания независимого курдского государства 17.08.2014

Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что независимое государство курдов еще больше дестабилизирует ситуацию в регионе и может вызвать новую напряженность между Ираком и соседними странами.
A Russian convoy of trucks carrying humanitarian aid for Ukraine drives along a road near the city of Yelets August 12, 2014. The convoy carrying tonnes of humanitarian aid left on Tuesday for eastern Ukraine, where government forces are closing in on pro-Russian rebels, but Kiev said it would not allow the vehicles to cross onto its territory. Ukrainian presidential aide Valery Chaly told journalists the cargo will be reloaded onto other transport vehicles at the border by the Red Cross. Russia said it would transfer the convoy to the aegis of the International Committee of the Red Cross, but made no reference to the demand the goods be reloaded. The European Union said the aid would have to be verified. REUTERS/Nikita Paukov (RUSSIA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST CONFLICT TPX IMAGES OF THE DAY)

Депутат фракции Меркель в бундестаге: Доверие к России полностью утрачено 13.08.2014

РФ может под видом гуманитарной акции ввести войска на Украину, считает эксперт по внешней политике фракции ХДС/ХСС в бундестаге Карл-Георг Велльман.
Deutschland und Russland reichen sich die Hand #64873066 - © Fotolia/Zerbor

Депутаты бундестага предлагают пересмотреть политику ФРГ в отношении России 01.07.2014

Депутаты парламента ФРГ Андреас Шоккенхофф и Карл-Георг Велльман считают, что из-за действий РФ в украинском кризисе исчезла база для доверия в российско-германских отношениях.
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