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В России все чаще возбуждают уголовные дела за действия, которые якобы оскорбляют чувства верующих. К чему это может привести, предполжил карикатурист Сергей Елкин.
Президент США обвинил Москву в нежелании заниматься защитой климата. В Кремле ответили на критику Джо Байдена. Вот как этот заочный спор увидел карикатурист Сергей Елкин.
Российскую столицу утром 2 ноября окутал густой туман. Выглянув в окно, не почувствовал ли себя хозяин Кремля героем легендарного "Ежика в тумане", подумал карикатурист Сергей Елкин.
Глава Facebook Марк Цукерберг объявил о смене названия компании на Meta. Название социальной сети Facebook остается. Но карикатурист Сергей Елкин не верит в светлое будущее этой соцсети.
Минобороны США сообщило об испытаниях Китаем летом 2021 года гиперзвуковой ракеты. Карикатурист Сергей Елкин об очередном этапе в мировой гонке атомных вооружений.
Глава российского МИД объявил о приостановке работы постоянного представительства РФ при НАТО. Чем руководствовался Сергей Лавров при принятии решения, знает карикатурист Сергей Елкин.
Мишленовские звезды впервые получили российские рестораны. Все они находятся в Москве. В Кремле такому событию рады не все, шутит карикатурист Сергей Елкин.
Цены на газ в Европе продолжают расти, превысив исторический макисмум. Кто этому рад, знает карикатурист Сергей Елкин.
Как видит политику Ангелы Меркель и ее решения карикатурист Сергей Елкин.
Владимир Путин подписал указ о национальном плане противодействия коррупции. Но если этот план не сработает, у президента РФ есть запасной вариант, уверен карикатурист Сергей Елкин.
Афганистан оказался под фактическим контролем движения "Талибан". США вывозят своих граждан из Кабула. Местные жители остаются с талибами один на один, констатирует карикатурист Сергей Елкин.
Кремль стеной встал на пути проекта Алексея Навального "Умное голосование". Карикатурист Сергей Елкин - об особенностях противостояния на выборах в Госдуму России в сентябре 2021 года.
Страны Запада расширили санкции против режима Александра Лукашенко. Пространство для маневра у белорусского правителя сужается, констатирует карикатурист Сергей Елкин.
ЕС обвиняет Минск в содействии нелегальной миграции беженцев в Литву в ответ на санции Евросоюза. Карикатурист Сергей Елкин о новой должности Александра Лукашенко.
В Москве отменили необходимость носить перчатки в общественных местах. Но это правило в борьбе с ковидом в столице все равно соблюдал только Юрий Долгорукий, считает карикатурист Сергей Елкин.
Курт Вестергор, прославившийся изображением пророка Мохаммеда с тюрбаном в виде бомбы, скончался в Копенгагене в возрасте 86 лет. В последние годы его сопровождали телохранители.
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