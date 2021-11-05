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Карикатурист

Copyright: Sergey Elkin. Thema: Anhäufung von Fällen von angeblicher Verletzung religiöser Gefühle Bildbeschreibung: ein älteres Ehepaar sitzt vor dem Fernseher, der Moderator in der Sprechblase: Unsere Nachrichtensendung beginnen wir mit der Liste derjenigen, die in ihren religiösen Gefühlen verletzt wurden, danach kommt die Liste derjenigen, die sich entschuldigt haben.

Чувства верующих все ранимее, или "Оскорбление и наказание" 05.11.2021

В России все чаще возбуждают уголовные дела за действия, которые якобы оскорбляют чувства верующих. К чему это может привести, предполжил карикатурист Сергей Елкин.
Joe Biden zeigt mit dem Finger auf Russland und sagt: Bei Putin brennt die Tundra. Auf der rechten Seite des Bildes stehen Wladimir Putin und sein Pressesprecher Dmitri Peskow in traditionellen Kostümen der nordischen Völker neben einem Zelt und einem Elch und Putin antwortet: Bei Euch selbst brennt die Pampa!. Copyright: Sergey Elkin

За тундру ответишь: как Путин и Песков Байдену пампасы припомнили 03.11.2021

Президент США обвинил Москву в нежелании заниматься защитой климата. В Кремле ответили на критику Джо Байдена. Вот как этот заочный спор увидел карикатурист Сергей Елкин.
Karikatur von Sergey Elkin. Thema: ein anomaler Nebel in Moskau am 2. November Qladimir Putin irrlichtert neben dem Kreml und fragt: Wo bist Du, Bär? – eine Anspielung sowohl auf den insbesondere in Russland bekannten Zeichentrickfilm Igel im Nebel und den Spitznamen des russischen ex-Präsidenten Dmitri Medwedew.

Москва, туман, Путин: куда идем, Россия? 02.11.2021

Российскую столицу утром 2 ноября окутал густой туман. Выглянув в окно, не почувствовал ли себя хозяин Кремля героем легендарного "Ежика в тумане", подумал карикатурист Сергей Елкин.
Karikatur - Mark Zuckerberg rettet sich vom Riesenschiff, das sich gleichzeitig dem Facebook-Symbol und dem Titanic ähnelt, auf dem Symbol von Meta

"Фейсбук" сменил название: поможет ли это соцсети? 29.10.2021

Глава Facebook Марк Цукерберг объявил о смене названия компании на Meta. Название социальной сети Facebook остается. Но карикатурист Сергей Елкин не верит в светлое будущее этой соцсети.
Karikatur - ein Duell im Stil eines Westerns: Chinesischer Präsident Xi zielt mit einer Hyper-Toller-Schallrakete auf einen Cowboy. Ein Plakat ist zu sehen, von dem russischer Präsident Wladimir Putin verkündet: Wir testen. Das ist eine Karikatur von Sergey Elkin. Sie darf auf DW-Seiten veröffentlicht werden.

Гиперзвуковая ракета - новый гаджет ядерной державы? 28.10.2021

Минобороны США сообщило об испытаниях Китаем летом 2021 года гиперзвуковой ракеты. Карикатурист Сергей Елкин об очередном этапе в мировой гонке атомных вооружений.
Der russische Außenminister hat die Schließung der russischen Vertretung bei NATO angekündigt. Jahr/Ort: Moskau, 18.10.2021

Лавров о дипмиссии РФ, или Кому НАТО, а кому - не НАТО 18.10.2021

Глава российского МИД объявил о приостановке работы постоянного представительства РФ при НАТО. Чем руководствовался Сергей Лавров при принятии решения, знает карикатурист Сергей Елкин.
Karikatur - Rote Sterne auf den Kreml-Türmen sind unzufrieden: Irgendwelche Michelin-Sterne kamen an.

Кто в Кремле не рад мишленовским звездам для российских ресторанов 15.10.2021

Мишленовские звезды впервые получили российские рестораны. Все они находятся в Москве. В Кремле такому событию рады не все, шутит карикатурист Сергей Елкин.
Der Autor ist Sergey Elkin, er hat die Karikatur extra für DW gemacht. Sie darf nur von DW verwendet werden. Moskau, 07.10.2021, Russland profitiert am rasanten Gas-Preisanstieg in Europa.

Рост цен на газ: что Кремлю хорошо, то европейцам дорого 07.10.2021

Цены на газ в Европе продолжают расти, превысив исторический макисмум. Кто этому рад, знает карикатурист Сергей Елкин.
Thema: Merkels Rede auf der Münchener Sicherheitskonferenz als politisches Vermächtnis DW, Sergey Elkin

Ангела Меркель в карикатурах Сергея Елкина 14.09.2021

Как видит политику Ангелы Меркель и ее решения карикатурист Сергей Елкин.
Karikatur von Sergey Elkin. Sie darf auf DW-Seiten veröffentlicht werden. Thema: Wladimir Putin unterzeichnet ein Gesetz zur Bekämpfung der Korruption. Bildbeschreibung: der russische Präsident Wladimir Putin sagt: Hier ist mein neue Plan zur Bekämpfung der Korruption und zeigt auf ein Blatt Papier in seiner rechten Hand, wobei er in der linken ein Handvoll Papiere mit der Bezeichnung Plan zur Förderung der Korruption hält. Copyright: Sergey Elkin.

Как быть с коррупцией в России? У Путина есть план! 17.08.2021

Владимир Путин подписал указ о национальном плане противодействия коррупции. Но если этот план не сработает, у президента РФ есть запасной вариант, уверен карикатурист Сергей Елкин.
Copyright: Sergey Elkin. Thema: Abzug der US-Truppen und die Flucht der US-Diplomaten aus Kabul und Afganistan Bildbeschreibung: ein US-Hubschrauber mit US-Präsident Joe Biden fliegt aus Afghanistan weg, viele Hände dort versuchen, sich im letzten Moment an dem fliegenden Hubschrauber zu festzuklammern.

Вывод войск США из Афганистана: Байден улетел и вернуться не обещал 16.08.2021

Афганистан оказался под фактическим контролем движения "Талибан". США вывозят своих граждан из Кабула. Местные жители остаются с талибами один на один, констатирует карикатурист Сергей Елкин.
Sergey Elkin. Thema: Herausforderungen für die Strategie der Opposition in Russland bei der Duma-Wahlen. von Sergey Elkin. Sergey Elkin. Thema: Herausforderungen für die Strategie der Opposition in Russland bei der Duma-Wahlen. Bildbeschreibung: Karikatur - eine Figur für smarte Abstimmung (Strategie der russischen Opposition bei Wahlen) vor Symbolen wie smarte Wahlkarussell, smarte Spoiler, smarte Propaganda, smarte Wahlkommission, smarte Männer mit Schlagstöcken.

Выборы в Госдуму: "Умное голосование", или Кто кого перехитрит 13.08.2021

Кремль стеной встал на пути проекта Алексея Навального "Умное голосование". Карикатурист Сергей Елкин - об особенностях противостояния на выборах в Госдуму России в сентябре 2021 года.
Thema: Neue Sanktionen des Westens gegen Lukaschenko. Karikatur - belorussischer Herrscher Alexander Lukaschenko mit einem Maschinengewehr fast zugemauert zwischen Kieselsteinen Sanktionen

Чем ответит Лукашенко на новые санкции Запада? 12.08.2021

Страны Запада расширили санкции против режима Александра Лукашенко. Пространство для маневра у белорусского правителя сужается, констатирует карикатурист Сергей Елкин.
. Der Autor ist Sergey Elkin, er hat die Karikatur extra für DW gemacht. Sie darf nur von DW verwendet werden. Thema: Die Lage zwischen Litauen und Belarus bleibt angespannt: Mehr als 2000 Migranten kamen allein im Juli illegal über die Grenze. Die EU sieht dahinter eine Strategie des Lukaschenko-Regimes. Stichworte: Sergey Elkin, Karikatur, Lukashenko, Migranten, Belarus, Litauen

Как нелегалы из Беларуси попадают в Литву, или Новая должность Лукашенко 06.08.2021

ЕС обвиняет Минск в содействии нелегальной миграции беженцев в Литву в ответ на санции Евросоюза. Карикатурист Сергей Елкин о новой должности Александра Лукашенко.
***Nur zur Verwendung auf DW-Seiten*** Aufhebung der Handschuhepflicht in Moskau - der heilige Georg (Schutzheiliger der Stadt Moskau) wirft blaue Einweghandschuhe weg und sagt erleichtert: Endlich darf man diese Handschuhe ausziehen! 30.07.2021

Собянин отменил перчатки в общественных местах: кто в Москве этому рад 30.07.2021

В Москве отменили необходимость носить перчатки в общественных местах. Но это правило в борьбе с ковидом в столице все равно соблюдал только Юрий Долгорукий, считает карикатурист Сергей Елкин.
Stichwort: 10 Jahre nach Veröffentlichung der Muhammed-Karikaturen Copyright: Malcolm Brabant, DW, Copenhagen, Sept. 2015

В Дании умер известный автор карикатур на пророка Мохаммеда 19.07.2021

Курт Вестергор, прославившийся изображением пророка Мохаммеда с тюрбаном в виде бомбы, скончался в Копенгагене в возрасте 86 лет. В последние годы его сопровождали телохранители.
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