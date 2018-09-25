 Кардинал Маркс извинился за подход церкви к жертвам педофилии | Новости из Германии о Германии | DW | 25.09.2018

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Германия

Кардинал Маркс извинился за подход церкви к жертвам педофилии

С 1946 по 2014 годы жертвами сексуального насилия со стороны католических священнослужителей в ФРГ, вероятно, стали свыше 3600 детей и подростков.

Кардинал Райнхард Маркс

Кардинал Райнхард Маркс

Священники, виновные в надругательствах над несовершеннолетними, должны понести соответствующие наказания. Об этом во вторник, 25 сентября, заявил председатель Конференции немецких католических епископов, архиепископ Мюнхена кардинал Райнхард Маркс (Reinhard Marx).

Таким образом он прокомментировал обнародованные в Фульде (федеральная земля Гессен) результаты исследования, в ходе которого систематически изучались случаи сексуального насилия со стороны представителей католической церкви.

Всего, согласно данным церковных актов, в период с 1946 по 2014 годы в надругательствах обвиняются 1670 церковных служителей. Жертвами, как полагают авторы публикации, стали 3677 детей и подростков.

Реальное число пострадавших может быть еще больше, считают эксперты.

"Доверие подорвано"

Контекст

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Два громких процесса всколыхнули этим летом общественность Германии. В обоих речь шла об обвинениях в педофилии, а инструментом преступников был даркнет. Получается, анонимный интернет - зло? (10.08.2018)

В 60 процентах случаев акты сексуального насилия происходили в ходе частных встреч со священниками на их личных или служебных квартирах. Около трети священнослужителей признались, что использовали для этих целей церковные помещения, восемь процентов говорили об интернатах, а еще около четырех процентов - об общежитиях.

"Мне стыдно, что доверие было подорвано… Мы не прислушивались к жертвам. Это нельзя оставить без последствий. Многие больше нам не верят, и я это понимаю", - отметил кардинал Маркс.

Ранее стало известно, что свыше 300 католических священников с 1950-х годов совершили надругательства более чем над 1 тысячей несовершеннолетних в шести епархиях американского штата Пенсильвания.

В июне 2016 года папа римский Франциск заявил, что епископы, отказывающиеся от расследования подобных инцидентов в своих епархиях, потеряют свое место. Борьба с педофилией и "нулевая толерантность" к ней являются одной из центральных тем для Ватикана с момента избрания Франциска в 2013 году.

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