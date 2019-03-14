Кара-Мурза: Российские власти боятся персональных санкций

Палата представителей Конгресса США 12 марта приняла четыре документа, касающихся России. Среди них - законопроект о непризнании суверенитета РФ над Крымом, законопроект "О минимизации вмешательства со стороны России и ограничении российских разведывательных сетей" (KREMLIN Act), законопроект "О прозрачности в отношении Владимира Путина" и резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова. Теперь они должны быть одобрены Сенатом.

В интервью DW председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший рассказал о значимости принятых законопроектов, о расследовании, которое Минфин США намерен провести в отношении активов и финансовых интересов Рамзана Кадырова на Ближнем Востоке, и о том, кто из лиц, причастных к убийству Бориса Немцова, может войти в санкционный список США.

DW: Какой из этих законопроектов вы считаете наиболее действенным и потенциально эффективным?

Владимир Кара-Мурза-младший: Вне всякого сомнения, самым сильным из принятых вчера Палатой представителей Конгресса США документов является резолюция номер 156 - об ответственности и правосудии в деле об убийстве Бориса Немцова. На сегодняшний день это наиболее полный официальный международный документ, в котором перечислены все многочисленные проблемы, ограничения и изъяны официального российского следствия и российского суда по делу о самом громком политическом убийстве в современной истории России.

Владимир Кара-Мурза-младший

Кроме того, эта резолюция содержит очень четкие и конкретные резолютивные статьи о том, что необходимо сделать, чтобы положить конец той безнаказанности, которая существует уже больше четырех лет в отношении организаторов и заказчиков этого преступления.

Из всех пунктов резолюции, на мой взгляд, один из самых значимых - это пункт о поддержке со стороны Соединенных Штатов надзорной процедуры, запущенной в конце февраля в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Я напомню, что на зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене было принято решение назначить специального докладчика по делу о расследовании убийства Бориса Немцова.

Другой очень важный пункт резолюции Конгресса - это пункт о том, что американское правительство параллельно с процедурой, запущенной в Совете Европы, должно подготовить и представить Конгрессу свой отдельный доклад, посвященный всем обстоятельствам убийства Бориса Немцова, - включая имена людей, которые, по их мнению, причастны к этому преступлению. И эти люди, которые причастны к убийству на всех уровнях - не только исполнители, но и организаторы, и заказчики - должны быть включены в список персональных санкций - визовых и финансовых в Соединенных Штатах в рамках "закона Магнитского".

Ну и, наконец, наверное, самый важный пункт резолюции - это пункт о расследовании в отношении активов и финансовых интересов Рамзана Кадырова на Ближнем Востоке. Не секрет, что господин Кадыров достаточно иронично относится к санкциям против него в Западной Европе и Северной Америке. По его словам, он туда не собирается, и в данном случае, по всей видимости, так оно и есть. Совсем другое дело - страны Ближнего Востока, в первую очередь - Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, где господин Кадыров очень частый гость, где у него, судя по многочисленным публикациям в СМИ, достаточно серьезные интересы, в том числе финансового характера. Так вот в этом конкретном пункте резолюции, принятой Палатой представителей Конгресса США, говорится о расследовании, которое должно провести министерство финансов США в отношении активов Кадырова за пределами Российской Федерации, в частности, в Саудовской Аравии и ОАЭ.

- Можно ли это воспринимать как некую попытку давления на Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты для того, чтобы они перестали сотрудничать с Рамзаном Кадыровым?

- Мне кажется, для начала необходимо пояснить, что американское законодательство о санкциях предусматривает не только первичные санкции - то есть, санкции против лиц и организаций, вводимые Соединенными Штатами. Существуют и так называемые "вторичные" санкции в отношении третьих лиц и организаций в третьих странах, которые оказывают какие-то услуги финансового характера людям, внесенным в санкционные списки США.

В соответствии с "законом Магнитского", Рамзан Кадыров находится под санкциями США с 2017 года за грубые нарушения прав человека. И если в это время он продолжал осуществлять некие финансовые операции, получать выгоду или имел какие-то другие деловые интересы в третьих странах - в данном случае, в резолюции названы Саудовская Аравия и ОАЭ, - то против этих стран могут быть введены вторичные американские санкции за сотрудничество и за помощь Кадырову.

Так что вопрос, на мой взгляд, не столько в том, будут ли эти страны помогать США в их расследовании. Я думаю, что у американского правительства и Минфина достаточно ресурсов, чтобы найти и опубликовать информацию и без сотрудничества властей Саудовской Аравии и ОАЭ. Речь, скорее, идет о том, какое решение примут эти страны в том случае, если продолжение сотрудничества с господином Кадыровым будет означать риск очень мощных и серьезных санкций со стороны крупнейшей экономики мира - США. И думаю, что то бахвальство, которое последние годы мы слышим от Рамзана Кадырова по поводу внесения его в санкционные списки западных стран, сменится на совсем другую мелодию, если речь пойдет о возможности ограничения его деятельности в странах Ближнего Востока.

- А кого еще, кроме Рамзана Кадырова, коснутся санкции или ограничительные меры?

- Одного из этих людей назвал сенатор Роджер Уикер - председатель Хельсинкской комиссии Конгресса США и автор аналогичной резолюции в Сенате, которая, я надеюсь, будет рассмотрена в ближайшее время. Это Руслан Геремеев - тот самый человек, майор внутренних войск МВД РФ, которого российское следствие дважды пыталось назвать в качестве организатора убийства Бориса Немцова, и дважды это не позволил сделать лично Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета. Но вообще, как мне кажется, сейчас об этом сложно говорить спустя лишь день после принятия резолюции.

Во-первых, в соответствии с документом, перед тем, как принять решение о включении конкретных лиц в санкционный список, Конгресс должен заслушать доклад, подготовленный американским правительством и представленный Госсекретарем и директором Национальной разведки США. Там должны быть названы имена людей, которые, по мнению авторов доклада, причастны к этому преступлению (убийству Бориса Немцова. - Ред.) как на уровне исполнителей, так и на уровне организаторов и заказчиков. И очевидно, именно этих людей после этого следует включить в санкционный список в рамках "закона Магнитского".

- Пока эти пакеты мер не вступили в силу, трудно оценить их действенность. На ваш взгляд, насколько они эффективны?

- Я занимаюсь работой по продвижению "законов Магнитского" на Западе, в том числе в США, начиная с 2010 года. В шести странах на сегодняшний день эти законы приняты. И по реакции Кремля и российских властей, мы видим, что они ничего так сильно не боятся, как персональных и индивидуальных санкций - в отношении их самих, их приближенных, олигархов или людей, обслуживающих их финансовые интересы.

Вспомните, о чем говорил Путин с Дональдом Трампом на саммите в Хельсинки летом 2018 года. В основном он говорил о "законе Магнитского" и о людях, стоявших за его принятием. Поэтому мы знаем, что называется, из первых уст, что персональные, индивидуальные, точечные санкции в отношении чиновников и бенефициаров путинского режима - это самая большая головная боль нынешних властей. Это то, чего они боятся больше всего.

- На сегодняшний день именем Бориса Немцова названы улицы и площади в Вашингтоне, Вильнюсе и Киеве. Есть ли еще города, в которых могут появиться улицы, названные в его честь?

- Несколько дней назад мы вместе с парламентариями и муниципальными лидерами Торонто начали процедуру переименования одной из улиц города в честь Бориса Бемцова. На прошлой неделе я был в Лондоне, где встречался с парламентариями, с которыми мы продвигаем аналогичную инициативу в британской столице.

А в позапрошлое воскресенье на марше памяти Бориса Немцова в Москве тысячи людей прошли по Бульварному кольцу, показав, что, несмотря на все усилия нынешней российской власти, они продолжают помнить о нем, потому что человека можно убить, а память - нельзя. И мы глубоко признательны тем политикам и лидерам общественного мнения в демократических странах, которые тоже помнят Бориса Немцова и на официальном уровне принимают решение по увековечению его имени, делая то, что мы пока не можем сделать у себя дома.

Пока невозможно себе представить, что в каком- то из российских городов появится улица или площадь, названная именем Бориса Немцова, но когда-нибудь это обязательно случится, я абсолютно в этом не сомневаюсь. Я знаю, что обязательно настанет день, когда Россия будет гордиться тем, что наши посольства, наши дипломатические миссии в разных городах мира находятся на улицах, на площадях и в скверах, носящих имя российского государственного деятеля.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в| Twitter | Facebook| Youtube

Смотрите также:

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Запрет на въезд и заморозка активов В марте 2014 года, после аннексии Россией Крыма, США и ЕС ввели санкции в отношении российских чиновников и депутатов Госдумы. Им был запрещен въезд, а их американские и европейские активы оказались заморожены. В санкционные списки, которые впоследствии неоднократно расширялись, попали спикер СФ Валентина Матвиенко, депутат Леонид Слуцкий и советник российского президента Сергей Глазьев.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Секторальные санкции в связи с событиями в Украине 16 июля 2014 года США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Новатэк", а также "Газпромбанка" и ВЭБа. Они не могут получать в США долговое финансирование сроком более 90 дней. С ВЭБом и "Газпромбанком" запрещено проводить транзакции. Впоследствии в этот список были добавлены Банк Москвы, ВТБ, "Россельхозбанк" и Объединенная судостроительная корпорация.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России ЕС последовал примеру США Пару недель спустя секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел и ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков - "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти" - и трех оборонных предприятий.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Российская нефтянка под санкциями Санкции в отношении российской нефтяной отрасли в 2014 году ввели и США, и ЕС, ограничившие работу своих компаний в российской Арктике. Брюссель также запретил поставки в РФ высокотехнологичного оборудования для нефтяной сферы в ответ на действия РФ в Украине.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России ВПК под прицелом Санкции в сфере ВПК включают введенный Евросоюзом запрет летом 2014 года на торговлю с Россией оружием и запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения для оборонного сектора. США, в свою очередь, ввели штрафные меры против 11 производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности. Причиной введения санкций стал конфликт в Донбассе и аннексия Крыма.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Санкции в отношении силовиков В декабре 2016 года США ввели санкции в связи с возможными кибератаками со стороны российских хакеров во время американской избирательной кампании. На этот раз в черном списке оказались Главное разведывательное управление и Федеральная служба безопасности.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России США наказали олигархов за вмешательство Москвы в выборы В апреле 2018 года американский Минфин впервые нанес удар по российским частным компаниям. Он ввел санкции в отношении 24 росcийских бизнесменов из опубликованного ранее "Кремлевского доклада". Среди них оказались такие влиятельные олигархи, как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Активы их компаний на территории США заморожены, а американцам запрещено вести с ними бизнес.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Санкции за отравление Скрипалей 27 августа 2018 года в силу вступили новые санкции США за применение Россией химического оружия. Эти штрафные меры включают запрет на продажу России вооружений и другой оборонной продукции, отказ в доступе к американским товарам и технологиям, особо важным с точки зрения национальной безопасности, а также в предоставлении кредитов правительства США, кредитных гарантий и иной финансовой поддержке. Автор: Ирина Филатова

