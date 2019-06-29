 Капитан спасавшего мигрантов немецкого судна задержана в Италии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.06.2019

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Мир

Капитан спасавшего мигрантов немецкого судна задержана в Италии

Немка Карола Ракете была задержана на острове Лампедуза, куда направила судно "Sea Watch 3" с мигрантами на борту. Она осознанно проигнорировала запрет итальянских властей.

Карола Ракете в окружении итальянской полиции

Карола Ракете в окружении итальянской полиции

Немецкий капитан судна "Sea Watch 3", занимавшегося спасением мигрантов у берегов Ливии, Карола Ракете (Carola Rackete), была задержана итальянскими властями на острове Лампедуза. Само судно с 40 мигрантами на борту также находится в порту Лампедузы. Об этом в ночь на субботу, 29 июня, сообщили представители благотворительной организации Sea Watch, которой принадлежит судно.

Контекст

Немецкая благотворительная организация Sea Watch сообщила об освобождении конфискованного Италией судна. Оно может вернуться к спасению мигрантов у берегов Ливии. (02.06.2019)

Судно морских спасателей из ФРГ выйдет в море из порта Лампедузы 1 июля. О гражданской инициативе по спасению терпящих бедствие беженцев рассказал в интервью DW капитан Инго Верт. (30.06.2015)

12 июня судно подобрало в Средиземном море у берегов Ливии 53 мигрантов. Италия дала согласие на прием 13 человек, в число которых вошли больные, женщины и дети. Оставшиеся на борту мигранты тоже нуждались в помощи, что заставило Каролу Ракете взять курс на Лампедузу, несмотря на то, что судну было запрещено заходить в порт. По словам капитана, она сделала это, потому что "никто нас не слышал, никто не хотел брать на себя ответственность".

Судно "Sea Watch 3" было конфисковано в середине мая после конфликта с итальянскими властями, которые не хотели принимать находившихся на борту мигрантов. 1 июня судно было освобождено и вновь направилось к берегам Ливии.

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    Автор: Патрик Гроссе


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