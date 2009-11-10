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Всемирный опрос британского института Globescan показал, что большинство населения планеты недовольно капиталистической системой. Имидж капитализма сильно пострадал из-за глобального финансового кризиса.
Кризис капиталистической системы обнажил все изъяны стран с переходной экономикой. Эти страны пострадают от кризиса не меньше Запада, считают эксперты газеты.
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