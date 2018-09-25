 Канцлер Австрии критикует решение МВД ограничить информацию для СМИ | Новости из Германии о Европе | DW | 25.09.2018

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Европа

Канцлер Австрии критикует решение МВД ограничить информацию для СМИ

МВД рекомендовало полиции ограничить предоставление информации ряду критически настроенных австрийских СМИ. В Австрии уже призвали главу ведомства к отставке.

МВД Австрии

МВД Австрии

Канцлер Австрии Себастьян Курц раскритиковал решение министерства внутренних дел страны ограничить предоставление информации для СМИ, критикующих работу полиции. "Партии и государственные учреждения несут повышенную ответственность за свободную и независимую журналистику в стране. Любые ограничения свободы прессы неприемлемы", - цитирует Курца агентство dpa во вторник, 25 августа.

Контекст

Себастьян Курц стал известен в Австрии и за ее пределами благодаря жесткой риторике в отношении беженцев. После выборов в парламент лидер АНП может стать самым молодым канцлером в истории страны. (15.10.2017)

Лидер австрийских консерваторов и без пяти минут канцлер Себастиан Курц известен жесткой позицией в отношении беженцев. Немецкий сатирический журнал сравнил его с Гитлером. (18.10.2017)

Себастьян Курц высказался против равномерного распределения миграционной нагрузки в Евросоюзе. Канцлер Австрии предложил свои пути решения этой проблемы, включая поддержку стран - поставщиков мигрантов. (24.12.2017)

Ранее пресс-служба МВД, возглавляемого представителем правопопулистской Австрийской партии свободы Хербертом Киклем, разослала в полицейские управления федеральных земель электронное служебное письмо, в котором настоятельно рекомендовано ограничить лишь "до необходимого уровня" предоставление информации ряду критично настроенных СМИ. Как указывает австрийское издание Kurier, к примеру, сопровождение журналистов для написания репортажей о работе полиции может осуществляться только в том случае, если будет гарантировано "позитивное или нейтральное освещение" действий стражей порядка.

В МВД рассылку такого документа не отрицают. Свое решение в правоохранительном ведомстве обосновали тем, что "к сожалению, в последнее время, как никогда ранее, в некоторых СМИ появилось большое количество односторонних и негативных публикаций о деятельности федерального министерства".

Оглашать гражданство преступников

Этот же документ рекомендует пресс-службам полиции информировать общественность о гражданстве преступников и предоставлять детальную информацию о совершенных ими правонарушениях, особенно когда речь идет о сексуальном насилии. Должен также быть указан статус подозреваемого в Австрии либо информация о том, "идет ли речь о соискателе убежища".

Австрийские СМИ жестко критикуют это решение МВД. Издание Der Standart напоминает, что в служебном распоряжении министерства юстиции Австрии о работе со СМИ от 2014 года четко регламентировано, что "предоставление информации о принадлежности к этнической либо религиозной группе или личных особенностях (цвете кожи) возможно лишь, если это необходимо для понимания дела". Представители Социал-демократической партии (SPÖ) в федеральной земле Верхняя Австрия уже призвали к отставке главы МВД, сообщает интернет-издание nachrichten.at 

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  • С женой и матерью в родном Граце

    Суперзвезда из австрийской глубинки

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  • На посту губернатора Калифорнии

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  • Разрыв с Марией

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  • Не прибегая к услугам шофера

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    Суперзвезда из австрийской глубинки

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    Этот австрийский парень стал символом Америки и олицетворением настоящего американца - трудолюбивого, неунывающего и упорного в достижении целей. Не говоря о том, что и в свои 70 лет Арни не теряет привлекательности. А способствует этому позитивный настрой, спорт и любовь. На этом фото он со своей 43-летней подругой - физиотерапевтом Хизер Миллиган.

    Автор: Наталия Королева


Контекст

Суперзвезда из австрийской глубинки

Культурист, звезда Голливуда, успешный бизнесмен и политик… А когда-то этот парень не имел ничего, кроме мощного торса и бицепсов. Арнольду Шварценеггеру - 70 лет. (28.07.2017)  

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