Канцлер Австрии в Беларуси отдал дань прошлому и позвал в будущее

28-29 марта с официальным визитом в Беларуси находился федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц. Он провел переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко и принял участие в открытии австрийского монумента в память о жертвах бывшего нацистского лагеря смерти "Тростенец". Главный итог визита Курца - сделанное им приглашение Лукашенко посетить Вену с официальным визитом. Подробности - у DW.

Западные политики обходят Минск стороной

Лидеры западноевропейских государств - не частые гости в Беларуси в течение всего периода почти 25-летнего президентства Лукашенко. Из-за политических разногласий Брюсселя и Минска контакты на высшем уровне обычно сводились к минимуму либо вовсе отсутствовали. Последней из руководителей страны-члена Евросоюза РБ с рабочим визитом в октябре 2010 года посетила президент Литвы Даля Грибаускайте.

Президенты ФРГ Штайнмайер и РБ Лукашенко на открытии мемориального комплекса "Тростенец"

В конце 2009 года с официальным визитом в Беларуси побывал тогдашний итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони. Поездки других европейских политиков подобного ранга были связаны либо с урегулированием ситуации на Украине, либо с увековечиванием памяти жертв нацизма.

Как было в случае с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) - в июне 2018 года он принял участие в открытии на месте бывшего нацистского концлагеря второй очереди мемориального комплекса "Тростенец".

Курц позвал Лукашенко в Вену

А вот австрийский канцлер Себастьян Курц до нынешней поездки ранее уже дважды посещал белорусскую столицу - в качестве министра иностранных дел Австрии и председателя ОБСЕ. На этот раз за сутки, которые Курц провел в Минске, он почтил память погибших в годы Второй мировой войны, а также поучаствовал в открытии австрийского монумента в память о жертвах бывшего лагеря смерти "Тростенец", в котором погибли более 10 тысяч австрийских евреев. Кроме того, гость провел переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко и премьер-министром Сергеем Румасом.

Главный политический итог переговоров Курца с Лукашенко - приглашение белорусскому лидеру посетить Вену с официальным визитом. Каковых у него в западноевропейские страны не было давно. Беседуя 29 марта с Лукашенко, Курц заверил, что для него очень важно, чтобы Австрия, как часть ЕС, могла выстроить добрые долгосрочные отношения с Беларусью: "Мне кажется, что вы нашли очень позитивный, правильный путь сближения с ЕС без разрыва партнерских отношений с РФ. Принцип "и - и" значительно продуктивнее, чем "или - или", который может сыграть отрицательную роль".

Курц и Лукашенко, судя по всему, нашли общий язык

Канцлер отметил, что Австрия - второй по размеру инвестор в белорусскую экономику, и такие капиталовложения будут расти с учетом договоренностей на высоком уровне. Между тем информация о входивших в австрийскую делегацию представителях деловых кругов, как сообщил DW дипломатический источник, "является закрытой".

По итогам встречи с Курцем Лукашенко назвал Австрию неизменно одним из важнейших партнеров Беларуси в Евросоюзе и выразил признательность за готовность к конструктивному диалогу и поддержку усилий по выстраиванию отношений с ЕС. "Беларусь и Австрия выступают со схожих позиций по многим актуальным вопросам международной политики. Наши страны исходят из необходимости снижения конфронтации, укрепления стабильности в европейском регионе и в мире в целом", - добавил Лукашенко.

Австрийский канцлер почтил в "Тростенце" память жертв нацизма

28 марта австрийский гость полностью посвятил мемориальным мероприятиям. Из аэропорта Себастьян Курц, которого встречал глава МИД РБ Владимир Макей, отправился на площадь Победы, где возложил венок к памятнику Победы. С церемонии канцлер уехал в одной машине с Макеем. Чуть позже кортеж проследовал в мемориальный комплекс "Тростенец".

Там состоялось открытие австрийского монумента "Массив имен". Через 77 лет, как выразился Курц, "после того, как первые эшелоны с обреченными на уничтожение нацистами австрийскими евреями отправились с венского вокзала Аспанг в направлении Минска".

Мемориальный комплекс "Тростенец" (фото из архива)

В сопровождении представителей еврейских общин, в том числе инициаторов увековечения памяти уничтоженных в "Тростенце" соотечественников, Курц обошел часть мемориального комплекса в Благовщине, где на деревьях прикреплены таблички с установленными именами жертв нацизма.

Одну табличку он прикрепил лично. Чуть позже в своем Twitter он написал: "Артуру Лошицу сегодня исполнилось бы 90 лет, если бы он не был жестоко убит в октябре 1942 года под Минском. Сегодня мне выпала честь почтить его память и память 10 000 других жертв нацизма - австрийских евреев. Это глубоко тронуло меня, мы никогда не должны забыть их".

"Массив имен" и вечер-реквием

После осмотра урочища Благовщина (части мемориала "Тростенец") Курц отправился на переговоры с Лукашенко. Белорусский лидер встретил канцлера Австрии недалеко от монумента "Врата памяти", к которому они подошли вместе и поставили зажженные лампады. После чего прошли к памятнику "Массив имен", созданному по проекту австрийца Даниэля Санвальда белорусским скульптором Константином Костюченко.

Обратившись в своей речи к Курцу, Лукашенко заявил: "Это героический поступок с вашей стороны, со стороны живущих сегодня граждан Австрии. Вы показали пример другим, как надо относиться к жертвам своего народа, потому что здесь похоронены представители десятков народов. Но Австрия оказалась первой, которая пришла сюда с памятью".

Выступая на прошедшем во Дворце республики вечере-реквиеме, куда пригласили родственников погибших в "Тростенце" и чудом выживших, Курц поблагодарил их, назвав многих поименно и выразив признательность всем инициаторам увековечения памяти о трагедии. "Мы не можем больше отводить глаза, вытеснять из памяти то, что случилось здесь, на белорусской земле", - подчеркнул канцлер Австрии.

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