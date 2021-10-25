В ФРГ запущена государственная торговля медицинской коноплей в аптеках

Немецкие аптеки могут продавать медицинскую коноплю с 2017 года. Однако если до сих пор растение импортировалось, то теперь государство организовало торговлю каннабисом, выращенным в Германии.