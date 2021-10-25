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Канны

Также Канн - город и коммуна в юговосточной Франции в регионе Прованс - Альпы - Лазурный берег.

July 10, 2021, Cannes, Provence Alpes Cote d'Azur, France: Kira KOVALENKO attends the screening of 'Flag Day' by Sean PENN during the 74th annual Cannes Film Festival on July 9th 2021 in Cannes, France (Credit Image: Â© Mickael Chavet via ZUMA Wire

Фильм "Разжимая кулаки" выдвинули на "Оскар" от России 25.10.2021

Картина молодого режиссера Киры Коваленко уже получила Гран-при программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** A demonstrator wearing a mask depicting a marijuana leaf poses for a picture during a march in favor of the decriminalization of cannabis, after the court approved its use only if they have the permission of the health authorities in Mexico City, Mexico July 3, 2021. REUTERS/Luis Cortes TPX IMAGES OF THE DAY

Легализация марихуаны. Почему немецкие власти против? 27.07.2021

Почти две трети правонарушений, связанных с наркотиками в Германии, приходится на каннабис, который в ряде стран не считается вредоносным настолько, чтобы запрещать его употребление.
Sharon Stone attending the OSS 117: Alerte Rouge En Afrique Noire Premiere and Closing Ceremony of the 74th Cannes International Film Festival in Cannes, France on July 17, 2021. Photo by Aurore Marechal/ABACAPRESS.COM

"Звезды бросаются под ноги, как кошки", или Успех российского кино в Каннах 18.07.2021

В Каннах раздали награды - похоже, новый коронавирусный "железный занавес" вернул моду на российское кино. А главный приз получил современный "Франкенштейн" - боди-хоррор про женщину-машину.
Director Julia Ducournau holds the Palme d'Or for the film 'Titane' during the awards ceremony at the 74th international film festival, Cannes, southern France, Saturday, July 17, 2021. (AP Photo/Vadim Ghirda)

"Золотую пальмовую ветвь" Канн получила драма "Титан" Джулии Дюкорно 17.07.2021

В Каннах назвали победителей 74-го кинофестиваля. Француженка Джулия Дюкорно стала второй в его истории женщиной-режиссером, чье творение удостоилось главного приза. Среди награжденных есть россияне.
July 10, 2021, Cannes, Provence Alpes Cote d'Azur, France: Kira KOVALENKO attends the screening of 'Flag Day' by Sean PENN during the 74th annual Cannes Film Festival on July 9th 2021 in Cannes, France (Credit Image: Â© Mickael Chavet via ZUMA Wire

Режиссер из РФ получила главный приз второй по значимости программы Канн 16.07.2021

Фильм "Разжимая кулаки" Киры Коваленко рассказывает о живущей в Северной Осетии семье со строгим отцом. Драма удостоена главного приза программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.
***ACHTUNG: Bild nur zur Berichterstattung über den Film 'Where is Anne Frank' von Ari Folman verwenden!*** via stuart.braun@dw.com 'Where is Anne Frank': Animation debuts at Cannes A response to rising antisemitism and Holocaust denial around the world, Israeli director Ari Folman's animated re-imaging of Anne Frank's diary and life also addresses the contemporary struggles of young refugees. Rights: Purple Whale Films

Мультик про Анну Франк в Каннах, или Как рассказать детям про Холокост? 16.07.2021

"Where is Anne Frank?" - полнометражная анимация про Анну Франк от режиссера "Вальса с Баширом", израильтянина Ари Фольмана. На Каннском кинофестивале фильм произвел фурор.

30.7.2020, Hedersleben, Deutschland, Andreas Richter von der Initiative Harz-Hanf besichtigt eine Handp Pflanze auf einem Feld. Die Agrargenossenschaft Hedersleben baut unter anderem zu Forschungszwecken in der Region auf einer Fläche von 10 Hektar Nutzhanf an. Unter dem Arbeitstitel Harz-Hanf werden schon heute verschiedene Produkte aus der Hanfpflanze gewonnen und produziert. Mit Fördermitteln aus der Europäischen Union wird erforscht, welche Möglichkeiten die Hanfpflanzen bietet.

В ФРГ запущена государственная торговля медицинской коноплей в аптеках 07.07.2021

Немецкие аптеки могут продавать медицинскую коноплю с 2017 года. Однако если до сих пор растение импортировалось, то теперь государство организовало торговлю каннабисом, выращенным в Германии.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** Workers set up a giant canvas of the official poster featuring Spike Lee on the facade of the festival palace, ahead of the opening ceremony of the 74th Cannes Film Festival, in Cannes, France, July 4, 2021. REUTERS/Gonzalo Fuentes TPX IMAGES OF THE DAY

Неожиданный успех в Каннах: Россия зашла через "черный ход" 06.07.2021

"Все хотят смотреть о том, как в богом забытом месте выживают люди". Как объяснить, что на главный фестиваль мира позвали много российского кино?
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** The 74th Cannes Film Festival - The Palme d'Or Award - Cannes, France, July 5, 2021. A Chopard representative displays the Palme d'Or, the highest prize awarded to competing films, during an interview before the start of film festival. REUTERS/Gonzalo Fuentes TPX IMAGES OF THE DAY

Канны-2021: намного больше, чем Канны (фотогалерея) 06.07.2021

Застрявшая в пандемийной "пробке" мировая киноиндустрия еле дождалась возвращения Канн, чтобы выплеснуть все, чем богата. Фестиваль стартует 6 июля.
Members of the public take a swim in the sea in front of the Carlton hotel ahead of the 74th international film festival, Cannes, southern France, July 5, 2021. The Cannes film festival runs from July 6 - July 17, 2021. (AP Photo/ Brynn Anderson)

Каннский кинофестиваль - 2021 06.07.2021

Застрявшая в пандемийной "пробке" мировая киноиндустрия еле дождалась возвращения Канн, чтобы выплеснуть все, чем богата.
ARCHIV - ILLUSTRATION - 15.07.2014, Nordrhein-Westfalen, Köln: Hanf-Pflanzen (Cannabis) wachsen in einem Garten. (zu dpa «Gegen Stress 'ne Tüte? Kiffende Promis und psychotische Jugendliche» vom 18.02.2018) Foto: Oliver Berg/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Марихуана в Европе. Кто потребляет и кто торгует (инфографики) 28.06.2021

Как за время пандемии изменились цифры, свидетельствующие о потреблении марихуаны в Европе и в ФРГ? Какая доля всех преступлений приходится на этот наркотик? Смотрите инфографики DW.
Инфографика: потребление каннабиса в Европе

Потребление марихуаны в Европе: как изменились цифры в пандемию? 28.06.2021

На марихуану, которая считается легким наркотиком, в Европе приходится почти две трети всех наркопреступлений. Как на эту статистику повлияла пандемия? Подробные данные в инфографиках DW.
Woman rolling marijuana cigarette outdoors model released Symbolfoto ACPF01233

Изменения в наркополитике Германии - одна из предвыборных тем в стране 25.06.2021

Легализация марихуаны в личных и медицинских целях и декриминализация потребления легких наркотиков станут одной из тем при формировании будущего правительства ФРГ, полагают эксперты.

April 8, 2021, USA: Two hundred hydropanic cannabis plants grow in a room filled with artificial sunlight at High Desert Relief in Albuquerque Thursday April 7, 2021. These plants are three weeks away from harvesting. (Credit Image: Â© Eddie Moore/Albuquerque Journal via ZUMA Wire

ООН: На фоне пандемии увеличилось потребление каннабиса 24.06.2021

Как следует из доклада Управления ООН по наркотикам и преступности, около 275 млн человек в мире употребляли наркотики в 2020 году.
Der russische Regisseur Kirill Serebrennikow steht am 13.11.2015 vor dem Opernhaus in Stuttgart (Baden-Württemberg). Serebrennikow inszeniert in Stuttgart die Oper Salome, die am 22.11.2015 Premiere feiert. Foto: Bernd Weißbrod/dpa (zu lsw Korr: Kirill Serebrennikow inszeniert Oper Salome vom 19.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Фильм Серебренникова вошел в основную программу Каннского фестиваля 03.06.2021

Картина российского режиссера Кирилла Серебренникова основана на романе-бестселлере Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него".

A man wearing a cannabis costume hands out marijuana cigarettes during a Joints for Jabs event, Tuesday, April 20, 2021, in New York. Adults who showed their COVID-19 vaccination cards received a free joint. Adults' use of recreational marijuana is now legal in the state. (AP Photo/Mark Lennihan)

В Нью-Йорке и Вашингтоне привитым от коронавируса раздавали каннабис 21.04.2021

За бесплатными самокрутками с каннабисом выстроились длинные очереди сделавших прививку от SARS-CoV-2. Акция в Манхэттене прошла вскоре после легализации каннабиса в штате Нью-Йорк.
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