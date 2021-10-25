Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Также Канн - город и коммуна в юговосточной Франции в регионе Прованс - Альпы - Лазурный берег.
Картина молодого режиссера Киры Коваленко уже получила Гран-при программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.
Почти две трети правонарушений, связанных с наркотиками в Германии, приходится на каннабис, который в ряде стран не считается вредоносным настолько, чтобы запрещать его употребление.
В Каннах раздали награды - похоже, новый коронавирусный "железный занавес" вернул моду на российское кино. А главный приз получил современный "Франкенштейн" - боди-хоррор про женщину-машину.
В Каннах назвали победителей 74-го кинофестиваля. Француженка Джулия Дюкорно стала второй в его истории женщиной-режиссером, чье творение удостоилось главного приза. Среди награжденных есть россияне.
Фильм "Разжимая кулаки" Киры Коваленко рассказывает о живущей в Северной Осетии семье со строгим отцом. Драма удостоена главного приза программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.
"Where is Anne Frank?" - полнометражная анимация про Анну Франк от режиссера "Вальса с Баширом", израильтянина Ари Фольмана. На Каннском кинофестивале фильм произвел фурор.
Немецкие аптеки могут продавать медицинскую коноплю с 2017 года. Однако если до сих пор растение импортировалось, то теперь государство организовало торговлю каннабисом, выращенным в Германии.
"Все хотят смотреть о том, как в богом забытом месте выживают люди". Как объяснить, что на главный фестиваль мира позвали много российского кино?
Застрявшая в пандемийной "пробке" мировая киноиндустрия еле дождалась возвращения Канн, чтобы выплеснуть все, чем богата. Фестиваль стартует 6 июля.
Застрявшая в пандемийной "пробке" мировая киноиндустрия еле дождалась возвращения Канн, чтобы выплеснуть все, чем богата.
Как за время пандемии изменились цифры, свидетельствующие о потреблении марихуаны в Европе и в ФРГ? Какая доля всех преступлений приходится на этот наркотик? Смотрите инфографики DW.
На марихуану, которая считается легким наркотиком, в Европе приходится почти две трети всех наркопреступлений. Как на эту статистику повлияла пандемия? Подробные данные в инфографиках DW.
Легализация марихуаны в личных и медицинских целях и декриминализация потребления легких наркотиков станут одной из тем при формировании будущего правительства ФРГ, полагают эксперты.
Как следует из доклада Управления ООН по наркотикам и преступности, около 275 млн человек в мире употребляли наркотики в 2020 году.
Картина российского режиссера Кирилла Серебренникова основана на романе-бестселлере Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него".
За бесплатными самокрутками с каннабисом выстроились длинные очереди сделавших прививку от SARS-CoV-2. Акция в Манхэттене прошла вскоре после легализации каннабиса в штате Нью-Йорк.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact