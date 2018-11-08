Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер: кто он?

Европейская народная партия (ЕНП) выбрала лидером своего списка на выборах в Европейский парламент в 2019 году немецкого политика Манфреда Вебера (Manfred Weber) - зампредседателя Христианско-социального союза (ХСС), входящего в правящую в ФРГ коалицию. На заседании съезда ЕНП в Хельсинки в четверг, 8 ноября, Веберу удалось опередить своего оппонента, бывшего премьер-министра Финляндии Александера Стубба.

Возглавив предвыборный список европейских консерваторов, 46-летний баварский политик будет претендовать и на пост председателя Еврокомиссии. Чем примечателен карьерный путь Манфреда Вебера, и каковы его шансы стать первым немцем во главе Еврокомиссии (ЕК) за последние полвека?

Между венграми и бельгийцами, между Меркель и Зеехофером

Последние четыре года Вебер руководит крупнейшей фракцией Европарламента, которую составляют консерваторы из ЕНП. За это время он показал свое умение находить компромиссы и поддерживать баланс в разношерстной фракции из 219 депутатов, куда входят и венгерские правые популисты, и склонные, скорее, к леволиберальным взглядам представители Бельгии.

Кандидатуру Вебера на пост главы Еврокомиссии поддерживает канцлер ФРГ Меркель

Несмотря на активную критику его позиции, Манфреду Веберу удалось удержать во фракции 11 депутатов-евроскептиков из партии Виктора Орбана "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз".

Умение находить баланс интересов также очень пригодилось баварскому политику, когда между канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) и министром внутренних дел Германии и председателем ХСС Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer) возникли разногласия по миграционному вопросу. "Мы должны быть открыты для людей, нуждающихся в нашей помощи, но также необходимо контролировать внешние границы ЕС", - лавировал Вебер. Он слывет сдержанным и умеренным в выражениях политиком, не склонным к ярким и острым выступлениям. В целом, Вебер настроен более проевропейски, нежели его партия ХСС.

Меркель - за Вебера

Политическая карьера Вебера стартовала в начале 2000-х. Он успел поработать в молодежной организации ХСС, избраться в баварский ландтаг, а в 2004 году впервые стал депутатом Европарламента. Уже будучи евродепутатом, долгое время Манфред Вебер преимущественно занимался делами компании по консалтингу в сфере технологий защиты окружающей среды, основанной им в 1996 году. Но постепенно он стал завоевывать вес во фракции ЕНП как эксперт по внутриполитическим вопросам и в итоге был избран в 2014 году главой фракции.

Сможет ли Вебер возглавить ЕК после Юнкера?

Кандидатуру Манфреда Вебера на пост главы Еврокомиссии поддержала Ангела Меркель. В Брюсселе ходят слухи, что канцлер Германии и президент Франции Эмманюэль Макрон достигли соглашения, что в будущем году Еврокомиссию возглавит немец, а Европейский Центробанк (ЕЦБ) - француз. Впрочем, официальных комментариев по поводу возможных перестановок в Брюсселе ни Меркель, ни Макрон не дают.

Аргументы против Вебера

Как и у многих евродепутатов, одна из проблем Вебера - его слабая узнаваемость за пределами брюссельских чиновничьих коридоров и его избирательного округа в Баварии. Критики баварского политика любят указывать и на то, что предыдущие председатели Еврокомиссии - Жан-Клод Юнкер, Жозе Мануэл Баррозу, Романо Проди - были премьер-министрами своих стран до того, как получить главную должность в Евросоюзе. А значит, они хорошо знали, как устроена работа в Европейском совете, высшем политическом органе ЕС. Вебер же никогда не входил в правительство и не возглавлял никакой орган власти. Недостатком немецкого политика считается также незнание им французского языка и недостаточное владение английским.

Есть и аргументы, не связанные с самим Манфредом Вебером: многие представители небольших стран-членов ЕС сомневаются в том, что нахождение во главе Еврокомиссии представителя Германии - это хорошая идея. В таком случае крупнейшее государство Евросоюза, вносящее самый большой вклад в общеевропейский бюджет, будет восприниматься многими совсем уж доминирующим в ЕС. Неслучайно немецкие политики ни разу не возглавляли Еврокомиссию с 1967 года. Тогда под давлением Франции Вальтер Хальштайн (Walter Hallstein) отказался повторно выдвигать свою кандидатуру на этот пост.

Для успеха Веберу нужна поддержка других фракций

Выдвижение на пост главы Еврокомиссии от ЕНП - это еще не гарантия успеха для Вебера. Изменение политического ландшафта Европы и рост популярности правопопулистских партий делают предстоящие выборы в Европарламент в мае 2019 года мало предсказуемыми. Вполне возможно, что фракции консерваторов и социал-демократов уже не смогут вместе, как сейчас, располагать большинством в Европарламенте.

Тогда для избрания главы Еврокомиссии им понадобится поддержка еще одной фракции, которая может предложить совсем другого кандидата. К тому же немецкие социал-демократы уже заявили, что не поддержат кандидатуру Манфреда Вебера на пост председателя Еврокомиссии.

Неизвестно также, чего ожидать в Европарламенте от партии Макрона "Республика на марше". Французский президент настаивает, что выдвижение лидером партийного списка не должно автоматически вести к избранию главой Еврокомиссии. К слову, право выдвижения кандидатов на высший европейский пост есть также у глав государств и правительств стран-членов ЕС. Поэтому для Манфреда Вебера только начинается предвыборная кампания с неизвестным исходом и туманными шансами на успех. В случае неудачи в качестве "утешительного приза" баварскому политику может достаться пост председателя Европарламента.

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