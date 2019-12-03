Канада подает в суд на Volkswagen в рамках "дизельгейта"

Власти Канады обвиняют немецкий автоконцерн Vokswagen в нарушении прописанных в местном законодательстве норм о содержании вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей. Соответствующее заявление появилось в понедельник, 9 декабря, на сайте канадского министерства окружающей среды. В понедельник VW было предъявлено обвинение в 60 пунктах.

Согласно обвинению, в период с 2008 по 2015 годы Volkswagen ввез в Канаду 128 тысяч автомобилей, которые "не соответствовали предписанным нормам выбросов транспортных средств". Судебный процесс должен начаться уже в пятницу.

Судебные процессы в рамках "дизельгейта" идут во многих странах мира - в частности, в США, Великобритании, Австралии. В 2015 году Volkswagen признал, что в 11 млн автомобилей по всему миру было установлено программное обеспечение, позволяющее манипулировать данными экологических тестов.

В Германии сегодня также идет рассмотрение прецедентного группового иска к автомобильному концерну в связи с "дизельгейтом", в ходе которого должно быть установлено, в какой мере VW несет ответственность перед примерно 470 тысячами автовладельцев. Истцом при этом выступает Федеральное объединение центров защиты прав потребителей.

На сегодняшний день дизельный скандал уже обошелся концерну Volkswagen в 30 миллиардов евро. Эти деньги пошли на выплату штрафов, компенсации ущерба и оплаты расходов, связанных с ведением судебных разбирательств, в первую очередь в США.

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Смотреть видео 02:51 Поделиться Коллективный иск против Volkswagen из-за "дизельгейта" Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3Qdpn Volkswagen в суде: немецкие владельцы дизельных машин требуют компенсаций