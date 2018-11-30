 Канада обследует посольство на Кубе из-за заболевания еще одного дипломата | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.12.2018

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Мир

Канада обследует посольство на Кубе из-за заболевания еще одного дипломата

Уже два года дипломаты из США и Кубы жалуются на головокружение, проблемы со зрением и другие симптомы, причины которых остаются невыясненными. Первоначально предполагалось, что дипломатов подвергают акустическим атакам.

Посольство Канады на Кубе

Посольство Канады на Кубе

После загадочного заболевания еще одного дипломата на Кубе Канада рассматривает вопрос о дальнейшей судьбе своего посольства в Гаване. На предстоящей неделе на Кубу прибудет высокопоставленная канадская делегация, чтобы проверить работу посольства и снизить риски для персонала, сообщило министерство иностранных дел в Оттаве в субботу, 1 декабря.

Контекст

Диппредставительство США в Гаване может быть закрыто из-за инцидентов, в результате которых дипперсоналу потребовалась медицинская помощь. Ситуация - очень серьезная, предупредил госсекретарь Рекс Тиллерсон. (17.09.2017)

В августе в посольстве США в Гаване был зафиксирован еще один инцидент, подобный тем, которые источники в американском Госдепе ранее охарактеризовали как "акустические атаки". (02.09.2017)

Представитель МИД Канады отметил, что рассматриваются любые опции, но отказался уточнить детали. Дипломаты из США и Канады на Кубе и члены их семей уже два года жалуются на такие симптомы, как головокружение, упадок сил, головные боли, проблемы со зрением и слухом, потеря равновесия, тошнота и ослабление концентрации. До сих пор пострадали уже 25 граждан США и 13 канадцев. Причины появления этих симптомов так и не были установлены.

29 ноября правительство Канады сообщило о новом случае такого заболевания. Пострадавшему сотруднику канадской дипмиссии было предписано покинуть Кубу и вернуться домой.

Вашингтон возложил ответственность за загадочные симптомы на руководство в Гаване. Сначала предполагалось, что дипперсонал подвергается "акустическим атакам". Однако Оттава пришла к выводу, что эта версия маловероятна.

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    Автор: Дмитрий Вачедин


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