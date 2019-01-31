 Канада наполовину сокращает штат посольства на Кубе из-за странных симптомов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.01.2019

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Мир

Канада наполовину сокращает штат посольства на Кубе из-за странных симптомов

14 сотрудников канадского посольства в Гаване в последние два года жаловались на странные симптомы. Причин заболевания не нашли, но Канада на всякий случай сократит штат посольства.

канадское посольство в Гаване

Число сотрудников канадского посольства в Гаване будет уменьшено в два раза, говорится в заявлении канадского министерства иностранных дел, опубликованного в среду, 30 января. Причиной является "забота о здоровье и безопасности сотрудников" посольства.

Контекст

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За последние два года 14 сотрудников посольства и членов их семей столкнулись с "необычными симптомами": головокружение, упадок сил, головные боли, проблемы со зрением и слухом, потеря равновесия, тошнота и ослабление концентрации. В заявлении МИД говорится, что причины заболевания "на данный момент не выявлены".

"Канада сохранит свое посольство в Гаване во главе с послом. Канадцам на Кубе будет доступно полное консульское обслуживание", - говорится в заявлении.

Между тем похожие симптомы проявились и у 25 сотрудников посольства США и членов их семей. Вашингтон возложил ответственность за загадочные симптомы на руководство в Гаване. Сначала предполагалось, что дипперсонал подвергается "акустическим атакам". Однако Оттава пришла к выводу, что эта версия маловероятна.

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