Калифорния запретила производство и продажу изделий из меха

Калифорния стала первым штатом в США, который решил ввести полный запрет на производство и продажу новых изделий из меха животных. Этот запрет входит в пакет законопроектов по защите животных, который в субботу, 12 октября, подписал губернатор штата, демократ Гэвин Ньюсом.

Как сообщается в пресс-релизе правительства Калифорнии, кроме запрета на производство и продажу меховых изделий, в штате запрещается задействовать в цирковых номерах диких животных, таких как слоны и медведи, и охота на красных рысей. Законы об этом вступят в силу в 2023 году, однако не будут распространяться на мех, используемый в религиозных обрядах, продукцию таксидермии, мех животных, добытый во время лицензированной охоты, и мех, бывший в употреблении, отмечается в документе.

Продажа мехов в Германии

Председатель правления Немецкого бюро по защите животных Ян Пайфер (Jan Peifer) в беседе с DW с одобрением отозвался о новом калифорнийском законе, назвав его "последовательным шагом на пути к запрету издевательства над животными". "Пушные животные всегда содержатся в клетках, а следовательно их разведение непосредственно связано с мучением", - подчеркнул Пайфер.

В апреле 2019 года под давлением Немецкого бюро по защите животных в Германии прекратила работу последняя пушная звероферма. Благодаря этому производство новых изделий из меха на территории страны стало невозможно. "Однако в Германии до сих пор можно купить меха, произведенные в других странах, например в Польше или Финляндии, - говорит Пайфер. - Поэтому мы поддержали бы введение такого закона, как в Калифорнии, не только на территории одной федеральной земли, но и во всей стране".

В 2017 году закон об условиях содержания животных на зверофермах был ужесточен в Германии до такой степени, что этот бизнес просто перестал быть рентабельным. Последняя пушная звероферма в Германии находилась в городе Раден в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Несмотря на то что она официально была освобождена от новых правил на переходный период до 2022 года, ее владелец под давлением общественности и защитников животных принял решение о закрытии предприятия.

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