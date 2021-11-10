Калининградская область

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Эффективно управлять из Москвы бюджетом Хабаровского края или вывозом мусора в Калининграде сложно. Но именно к этому стремится путинская вертикаль власти, считает Иван Преображенский.
Также в программе: как живут афганские беженцы во Франции, почему ссорятся рыбаки в Португалии, как заработать на жареном горошке и помочь детям-инвалидам, а также - где находится вечный долгострой в России.
60 процентов всех возгораний происходит в жилых домах, заявляют в МЧС. Только с 25 по 27 октября произошли взрывы газа в Татарстане, Подмосковье и Калининградской области.
Два самых богатых бизнесмена Польши намерены инвестировать в развитие ядерной энергетики. Один из них хочет построить в стране мини-АЭС, второй - вложиться в достройку АЭС в Калининграде.
Также в программе: где в Венгрии найти оплачиваемое жилье (для студентов), как во время пандемии местные возвращаются на Сицилию, "ужас коммунизма" в Калининграде и что с ним будет дальше.
В спецслужбе заявили, что задержан россиянин, планировавший теракт из "ненависти к действующей власти". Теракт должен был произойти на объекте энергетики.
Экс-директор Балтийского центра диалога культур Антонина Зимина и ее муж получили тюремные сроки. ФСБ считает, что завербованные спецслужбами Латвии супруги передавали за границу секретные сведения.
Судно-трубоукладчик "Академик Черский" прибудет из немецкого Мукрана в Калининград 28 ноября. Норвежская DNV GL заявила, что не отказывается от сертификации газопровода "Северный поток - 2".
В пандемию жители Калининграда с национальной визой или видом на жительство в другой стране могут выехать за пределы РФ только один раз. DW рассказывает, с какими проблемами из-за этого столкнулись горожане.
Внимание следователей привлек комментарий активиста Сергея Дустина к видеоролику с возложением венков к мемориалу Сборного интернационального военного захоронения в Балтийске.
Производство BMW на калининградском заводе "Автотор" остановлено по меньшей мере на несколько недель. Из-за пандемии заводы в Европе и США не смогли произвести достаточное количество компонентов.
Германия, Франция и ряд других европейских стран заявили, что будут и дальше соблюдать положения Договора по открытому небу и продолжат диалог с Россией по вопросам ограничения полетов над ее территорией.
Гражданский активист из Калининградской области 9 мая возложил цветы на могилах советских и немецких солдат. Позже им заинтересовался СК РФ. DW - об этой истории и реакциях на нее.
"Академик Черский" движется на полном ходу под военным конвоем к Калининграду. Это судно может быть использовано для достройки газопровода "Северный поток - 2", строительство которого приостановлено из-за санкций.
Поезд "Янтарь" из Калининграда в Москву перестанет ходить с 6 апреля, а поезд в Санкт-Петербург - с 7 апреля. Решение временно отменить поезда вызвано сокращением пассажиропотока из-за коронавируса.
Литва и Польша, от которых существенно зависит жизнь калининградцев, ввели запрет на въезд для иностранцев. Сколько будут действовать ограничения, зависит от эпидемиологической обстановки.
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