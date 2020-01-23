 Как Deutsche Bahn будет помогать ″Укрзализныце″: партнерство на 10 лет | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 05.02.2020

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Украина

Как Deutsche Bahn будет помогать "Укрзализныце": партнерство на 10 лет

Немецкая и украинская железнодорожные компании подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве. Немцы планируют консультировать и технически поддерживать украинцев на протяжении 10 лет.

Поезд Deutsche Bahn на вокзале

Украинская железнодорожная компания "Укрзализныця" (УЗ) и немецкий Deutsche Bahn подписали в среду, 5 февраля, в Киеве меморандум о развитии и стратегическом партнерстве. Планируется, что немцы будут консультировать коллег в вопросах структуры управления и предоставлять им техническую поддержку в сфере грузовых и пассажирских перевозок, инфраструктуры и так далее.

Исключение составят перевозки военного назначения, говорится в тексте меморандума, имеющемся в распоряжении DW. Меморандум подписали исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Желько Марчек, член правления УЗ Ремигиуш Пашкевич, член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn Рональд Пофалла (Ronald Pofalla) и гендиректор DB Engineering & Consulting Нико Варбанофф (Niko Warbanoff).

Три года превратятся в десять лет?

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, присутствовавший на церемонии, выразил надежду на то, что меморандум "будет следующим шагом для построения надежного сотрудничества между" Укрзализныцей" и Deutsche Bahn". Документ подписан сроком на три года, но предполагает стратегическое партнерство в течение десяти лет. Пока Deutsche Bahn в 1994 не стал работать как частная компания, "мы тратили на персонал больше, чем зарабатывали", отметил Рональд Пофалла. После того как немецкую железную дорогу де-юре приватизировали, она стала "самой прибыльной компанией в Европе", добавил Пофалла и пообещал поделиться опытом с "Укрзализныцей".

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий

Владислав Криклий

В меморандуме прописано, что стороны должны заключить соглашения о сотрудничестве по оценке деятельности УЗ и разработке "дорожной карты" для улучшения ее деятельности. Ожидается, что этот этап продлится три месяца. После этого соответствующие меры из "дорожной карты" должны будут внедряться в жизнь. Этот этап, как ожидается, продлится до конца 2020 года. Следующий этап называют управленческим. Ориентировочно с начала 2021 года Deutsche Bahn будет предоставлять "Укрзализныце" поддержку в сфере управления. "Если мы можем получать опыт и профессиональную экспертизу и обходить те шишки, которые они набили во время своего опыта и трансформации, это нас только усилит. Поэтому сотрудничество нам полезно", - сказал DW министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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В структуру холдинга - частного акционерного общества, все акции которого принадлежат государству, - входят более 300 подразделений и отдельных предприятий. "Укрзализныця" - тоже акционерное общество, 100 процентов акций которого принадлежат государству. Компанию хотят вскоре приватизировать, но контрольный пакет по закону должен остаться в госсобственности. УЗ обеспечивает 82 процентов грузовых и около 50 процентов пассажирских перевозок в стране. Согласно данным, указанным на официальном сайте, по объемам грузовых перевозок "Укрзализныця" занимает 4-е место на евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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