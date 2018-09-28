Как Юлия Тимошенко видит будущее ГТС и "Нафтогаза Украины"

Один из претендентов на президентский пост в Украине, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в пятницу, 28 сентября, выступила против продажи 49 процентов акций украинской газотранспортной системы (ГТС) иностранной фирме. Тимошенко пообещала, что в случае победы на намеченных на март 2019 года президентских выборах она ликвидирует госкомпанию "Нафтогаз Украины" и загрузит ГТС газом собственной добычи вместо транзита в страны ЕС российского газа. Подробнее о планах Тимошенко и том, как их оценивают специалисты, - у DW.

Газовые планы и обещания Юлии Тимошенко

Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила на пресс-конференции в Киеве о недопустимости продажи 49 процентов акций ГТС Украины. Поводом для этого стала инициатива госмонополиста "Нафтогаз Украины" и оператора ГТС - компании фирмы "Магистральные газопроводы Украины", которые в начале сентября обнародовали "дорожную карту" продажи зарубежному инвестору почти половины акций ГТС.

Юлия Тимошенко против приватизации украинской ГТС

"Я так поняла, Петр Алексеевич (Петр Порошенко. - Ред.) хочет через подставных лиц забрать ее себе, поэтому они сообщили о намерении продать 49 процентов ГТС", - сказала Тимошенко. Она выступила за сохранение ГТС в госсобственности и пообещала ликвидировать "Нафтогаз Украины" как "посредника, который не нужен".

Тимошенко также оценила ГТС в 300 миллиардов долларов и обвинила президента Порошенко в попытке купить половину этого актива "по цене в 20 раз меньше", чем он стоит. Экс-премьер высказалась за наращивание Украиной собственной добычи газа, чтобы "экспортировать его в ЕС", и пообещала снизить стоимость газа для населения "как минимум в два раза".

Почем и кому будут продавать украинскую ГТС

Опрошенные DW эксперты считают обещания и планы Юлией Тимошенко политическим популизмом. Глава Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергей Дяченко напомнил, что международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers оценила украинскую ГТС всего лишь в 14 миллиардов долларов. Если Тимошенко знает, откуда взять деньги на модернизацию ГТС, и как можно без участия западного капитала интегрировать ее в европейскую газотранспортную систему и использовать при этом европейскую правовую систему, тогда ГТС можно не приватизировать, полагает эксперт.

Украинские эксперты уверены, что президент Порошенко не может купить часть ГТС страны

Он уверен в невозможности покупки части украинской ГТС президентом Порошенко. По мнению Дяченко, покупатель этого актива "рассматриваться под микроскопом" мировыми аудиторскими структурами, а конечного бенецифиара любой компании сегодня можно установить в течение нескольких часов. По этой причине, как считает Дяченко, ни Порошенко, ни российский "Газпром" не имеют никаких шансов получить половину ГТС Украины. "Победить на конкурсе сможет только очень серьезная структура, способная решить финансовые и другие серьезные вопросы", - подчеркнул эксперт.

Что касается наращивания объемов собственной добычи газа, то тут Дяченко напомнил, что в конце 70-х годов прошлого века Украина действительно ежегодно добывала 78 миллиардов "голубого топлива" и обеспечивала им не только себя, но и частично другие республики СССР. Однако сегодня, указал эксперт, месторождения истощились, и стране удается ежегодно добывать лишь около 20 миллиардов.

По оценке Сергей Дяченко, увеличить добычу за счет освоения новых месторождений можно не ранее середины 2020-х годов - и лишь до уровня 30-34 миллиардов кубометров в год. А это не позволит удовлетворить внутренний спрос и одновременно экспортировать газ в ЕС.

Газовая геополитика Украины

В свою очередь Михаил Гончар, президент киевского Центра глобалистики "Стратегия-XXI", последовательно критикующий энергетическую политику нынешних властей Украины, не исключил, что их представители и впрямь могли попытаться продать часть ГТС иностранной компании, аффилированной с украинскими олигархами.

По мнению эксперта, такая попытка заранее обречена на провал, поскольку ранее речь шла только об участии иностранных компаний в консорциуме по управлению ГТС, а не о продаже части ее акций. "В ответ со стороны политических оппонентов Порошенко мы видим предвыборный популизм. И это не пойдет на пользу ни одной из сторон", - добавил Гончар.

В структурах, близких к "Нафтогазу Украины", привлечение к управлению ГТС американской компании считают более предпочтительным, чем немецкой или французской. Как утверждают чиновники в частных беседах, в нынешней геополитической ситуации только США могут достаточно жестко разговаривать с Россией, чтобы добиться необходимых объемов прокачки российского газа через Украину. В Москве их угрожают сократить чуть ли не в 10 раз после окончания действия в 2018 году транзитного контракта с Киевом и ожидаемого запуска "Северного потока-2".

Еще одной возможностью для укрепления Украиной ее энергобезопасности, по мнению Юлии Тимошенко, мог бы стать импорт сжиженного газа (СПГ) через порты Одессы и Николаева. Однако, возражает Михаил Гончар, позиция Турции, выступающей против прохода газовозов через пролив Босфор, остается непреклонной, и Тимошенко не сможет ее изменить. "К тому же ни Николаев, ни Херсон не могут принимать океанические суда, и только порт Южный вблизи Одессы имеет достаточный для этого глубоководный фарватер", - подвел итог эксперт.

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