Как "черное сердце" стало в Москве символом "Марша материнского гнева"

В воскресенье, 10 февраля, по центральным бульварам Москвы прошел "Марш материнского гнева". Ее участники – более пятисот человек – выразили солидарность и поддержку активистке движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко. Она стала фигурантом первого в России уголовного дела, возбужденного по статье 284.1 УК РФ, которая предусматривает наказание за деятельность в организации, признанной нежелательной в РФ.

Но желание людей выйти на улицу с протестом спровоцировало скорее то, что во время ареста у Анастасии внезапно умерла 17-летняя дочь. Девушка проживала в интернате для детей с особенностями развития. Следствие долго не пускало Шевченко в больницу к дочери, которая в итоге умерла от остановки сердца.

Долго пыталась оправдать власть

Фаина впервые пришла на акцию протеста

"Черное сердце" стало символом акции в Москве и других российских городах. Участники, собравшиеся в Новопушкинском сквере, распечатывали его и прикрепляли на куртки и рюкзаки. 24-летняя Фаина, улыбчивая девушка в яркой куртке и шапке, пришла на митинг в первый раз. Она знала, что акция не согласована городскими властями и возможны задержания. "Я, наверное, такой человек, который всегда пытается оправдать людей. Очень долгое время я пыталась оправдать и власть. Но история с Анастасией Шевченко довела меня до такой крайней точки, что я поняла – оправдывать бессмысленно. Эти люди – убийцы".

В это время рядом с Фаиной мужчина разворачивает плакат с Владимиром Путиным с императорской короной. Его быстро окружают журналисты, а чуть позднее прорываются и несколько активистов движения SERB. Мужчины кричат, ругаются, один из них хватает и рвет плакат оппозиционера. Начинается потасовка, люди зовут милицию. В итоге мужчину с плакатом волокут в автозак. Спустя час полицейские уведут в автозак и активистов SERB.

Организаторы, среди которых депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина, начинают марш: в идущей по бульварам колонне, как правило, меньше стычек и провокаций. "Анастасию арестовали только потому, что она имеет отличные от Владимира Путина политические взгляды", - убеждена Юлия Галямина. Люди вокруг продолжают выкрикивать "Свободу политзаключенным", призывая поддержать не только Шевченко, но и фигурантов дела о террористических сообществах "Сеть" и "Новое величие".

Ирина Прохорова – о правах матери и феминизме

Глава издательства "Новое литературное обозрение" Ирина Прохорова идет по бульвару в колонне участников акции. К ее пуховику булавками прикреплены черное сердце и значок с летнего "Марша матерей"по делу "Нового величия", в руках – плюшевый заяц. "Это игрушка моей внучки, ей семь лет. Я несу это в знак того, что я себя чувствую ответственной защищать и дочь, и внуков", - говорит Ирина Прохорова. По ее словам, она часто выходит на протестные акции, но именно марш матерей вызывает в ней безусловный личный отклик. "Потому что речь идет о безопасности наших детей и о элементарном достоинстве женщин. Это все поставлено под угрозу в обществе, где государство всю свою репрессивную мощь направляет на собственных беззащитных граждан. Если уж на улицы выходят разгневанные женщины, это означает, что уже перейдена черта элементарных этических норм".

Прохорова подчеркивает: что бы в современном обществе ни говорили о новых принципах равноправия и феминизме, который она поддерживает, есть базовые вещи, не отменяемые никакими цивилизационными нормами. "А именно – мать, защищающая ребенка, всегда права. Этому ничто нельзя противопоставить", - говорит Прохорова.

Екатерина Шульман - о смысле малочисленных акций

Пройдя по центральным бульварам, участники заканчивают шествие у станции метро "Кропоткинская". Черные сердца наклеивают на двери и стену возле метро, еще раз кричат "Свободу Насте Шевченко!" и расходятся.

По словам политолога и члена совета по правам человека Екатерины Шульман, которая тоже была на митинге, акция прошла спокойно, но она намерена следить, не будут ли задержаны организаторы и распространители информации о марше уже после акции.

На вопрос был ли смысл в акции протеста, в которой приняли участие меньше тысячи человек, она ответила утвердительно: "Само по себе одно действие не является решающим, но в комплексе с заявлениями, прессой, вниманием общественности и мероприятием на свежем воздухе оно оказывает некоторое общее поддавливание, скажем так".

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