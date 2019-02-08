 Как ″черное сердце″ стало в Москве символом ″Марша материнского гнева″ | Новости из Германии о России | DW | 10.02.2019

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Россия

Как "черное сердце" стало в Москве символом "Марша материнского гнева"

В Москве состоялась несогласованная с властями акция в поддержку арестованной активистки движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко. Корреспондент DW прошел с участниками марша по московским бульварам.

Участники Марша материнского гнева в Москве

Участники "Марша материнского гнева" в Москве

В воскресенье, 10 февраля, по центральным бульварам Москвы прошел "Марш материнского гнева". Ее участники – более пятисот человек – выразили солидарность и поддержку активистке движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко. Она стала фигурантом первого в России уголовного дела, возбужденного по статье 284.1 УК РФ, которая предусматривает наказание за деятельность в организации, признанной нежелательной в РФ.

Но желание людей выйти на улицу с протестом спровоцировало скорее то, что во время ареста у Анастасии внезапно умерла 17-летняя дочь. Девушка проживала в интернате для детей с особенностями развития. Следствие долго не пускало Шевченко в больницу к дочери, которая в итоге умерла от остановки сердца.

Долго пыталась оправдать власть

Фаина впервые пришла на акцию протеста

Фаина впервые пришла на акцию протеста

"Черное сердце" стало символом акции в Москве и других российских городах. Участники, собравшиеся в Новопушкинском сквере, распечатывали его и прикрепляли на куртки и рюкзаки. 24-летняя Фаина, улыбчивая девушка в яркой куртке и шапке, пришла на митинг в первый раз. Она знала, что акция не согласована городскими властями и возможны задержания. "Я, наверное, такой человек, который всегда пытается оправдать людей. Очень долгое время я пыталась оправдать и власть. Но история с Анастасией Шевченко довела меня до такой крайней точки, что я поняла – оправдывать бессмысленно. Эти люди – убийцы". 

В это время рядом с Фаиной мужчина разворачивает плакат с Владимиром Путиным с императорской короной. Его быстро окружают журналисты, а чуть позднее прорываются и несколько активистов движения SERB. Мужчины кричат, ругаются, один из них хватает и рвет плакат оппозиционера. Начинается потасовка, люди зовут милицию. В итоге мужчину с плакатом волокут в автозак. Спустя час полицейские уведут в автозак и активистов SERB.

Организаторы, среди которых депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина, начинают марш: в идущей по бульварам колонне, как правило, меньше стычек и провокаций. "Анастасию арестовали только потому, что она имеет отличные от Владимира Путина политические взгляды", - убеждена Юлия Галямина. Люди вокруг продолжают выкрикивать "Свободу политзаключенным", призывая поддержать не только Шевченко, но и фигурантов дела о террористических сообществах "Сеть" и "Новое величие".

Ирина Прохорова – о правах матери и феминизме

Глава издательства "Новое литературное обозрение" Ирина Прохорова идет по бульвару в колонне участников акции. К ее пуховику булавками прикреплены черное сердце и значок с летнего "Марша матерей"по делу "Нового величия", в руках – плюшевый заяц. "Это игрушка моей внучки, ей семь лет. Я несу это в знак того, что я себя чувствую ответственной защищать и дочь, и внуков", - говорит Ирина Прохорова. По ее словам, она часто выходит на протестные акции, но именно марш матерей вызывает в ней безусловный личный отклик. "Потому что речь идет о безопасности наших детей и о элементарном достоинстве женщин. Это все поставлено под угрозу в обществе, где государство всю свою репрессивную мощь направляет на собственных беззащитных граждан. Если уж на улицы выходят разгневанные женщины, это означает, что уже перейдена черта элементарных этических норм".

Контекст

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Прохорова подчеркивает: что бы в современном обществе ни говорили о новых принципах равноправия и феминизме, который она поддерживает, есть базовые вещи, не отменяемые никакими цивилизационными нормами. "А именно – мать, защищающая ребенка, всегда права. Этому ничто нельзя противопоставить", - говорит Прохорова.

Екатерина Шульман -  о смысле малочисленных акций

Пройдя по центральным бульварам, участники заканчивают шествие у станции метро "Кропоткинская". Черные сердца наклеивают на двери и стену возле метро, еще раз кричат "Свободу Насте Шевченко!" и расходятся.

По словам политолога и члена совета по правам человека Екатерины Шульман, которая тоже была на митинге, акция прошла спокойно, но она намерена следить, не будут ли задержаны организаторы и распространители информации о марше уже после акции.

На вопрос был ли смысл в акции протеста, в которой приняли участие меньше тысячи человек, она ответила утвердительно: "Само по себе одно действие не является решающим, но в комплексе с заявлениями, прессой, вниманием общественности и мероприятием на свежем воздухе оно оказывает некоторое общее поддавливание, скажем так". 

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Антипутинские протесты 5 мая в Москве: как это было (05.05.18)

  • Участница митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Александра.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Александра, Санкт-Петербург

    "Я специально приехала в Санкт-Петербург из города Великие Луки, у нас такие акции не проводятся. Потому что - кто, если не мы? Картинку, с которой я пришла на митинг, я нашла в интернете. Она очень ироничная, я называю ее "робоцарь". Я рассматриваю вариант отъезда за границу. Потому что в этой стране, с этим "царем" нет жизни для молодежи, и для взрослых - тоже".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Дмитрий.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Дмитрий, 65 лет, Москва

    "Я работаю в сфере образования. Пришел потому, что считаю, что выборы были нелегитимными. Это - неопасная форма выражения своего мнения, за что меня задерживать? Самое главное, что вышла молодежь. Это следствие технической революции".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Дарья.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Дарья, 29 лет, Москва

    "Я - ветеринарный врач. Пришла потому, что считаю, что в этом государстве не соблюдаются мои права. Мне неприятно, что выйти на "собянинг" или "путинг" на Тверскую улицу можно, а мне почему-то поддержать Навального нельзя. Это - мой протест".

  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Андрей.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Андрей, 18 лет, Санкт-Петербург

    "Я - студент колледжа. Участвую в протестных акциях с марта 2017 года. На эту акцию я пришел потому, что я против вмешательства государства в интернет. Я не считаю эти выборы легитимными, так как главного конкурента Путина не допустили к участию, я имею в виду Алексея Навального. За границу уезжать не собираюсь, я считаю себя патриотом и хочу менять здесь ситуацию".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Екатерина.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Екатерина, 23 года, Москва

    "Я пришла потому, что моего политического представительства на выборах президента не было. Мой плакат - небольшая отсылка к известной всем акции. Я считаю, что Путин и его окружение - коррупционеры".

  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Валентин.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Валентин, Санкт-Петербург

    "Я - пенсионер, в оппозиционных акциях участвую с 2012 года. То, что произошло в Армении - очень хороший пример. Но нам до этого далеко, народ совершенно пассивен, вокруг - болото. От наших действий мало что зависит, но мы должны ходить на эти акции и действовать. Так стыдно, что эта чекистская машина работает в нашей стране!"

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Виталий.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Виталий, 29 лет, Москва

    "Я - фрилансер. Безусловно, выборы 18 марта были более чем предсказуемыми. Я пришел сюда, чтобы высказать свое недовольство. Хотелось бы, чтобы у нас был мирный переворот. Как в Армении".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Галина.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Галина, 57 лет, Москва

    "Я работаю в турагентстве, на митинги хожу с 2012 года. Но потом перестала, поняла, что в России народ не готов к переменам. Если большинство не хочет, то насильно его не осчастливишь. Сегодня я пришла, потому что подумала, что, может быть, народ уже созрел. Но нет. Навального все равно поддерживаю".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Денис.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Денис, 30 лет, Москва

    "Я - менеджер по туризму. Был кандидатом в муниципальные депутаты и видел, как люди в управе препятствуют регистрации оппозиционных кандидатов. Я видел, как эти выборы фальсифицируются. У нас отняли выбор".

  • Задержания на митинге Он нам не царь в Москве.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Более 1300 задержанных по всей России

    По данным "ОВД-Инфо" на 19 часов субботы, в Москве задержали 572 человека, в Санкт-Петербурге - 180. Всего в России задержаны 1348 человек. Акции во многих городах сопровождались провокациями со стороны провластных активистов.

    Автор: Никита Баталов, Елена Барышева, Владимир Изотов, Санкт-Петербург


Контекст

Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

На митингах против инаугурации Владимира Путина задержали более 1300 человек. Акции прошли в десятках российских городов. DW спросила участников митингов, кто они и почему вышли протестовать. (05.05.2018)  

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Минимум семь участников "Марша материнского гнева" в Санкт-Петербурге были задержаны полицией. Задержана также организатор акции Светлана Уткина.

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