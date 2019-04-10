Как часто женятся и разводятся в Германии?

1. Как часто женятся в Германии

Прежде, чем говорить о разводах, скажем о браках. Согласно данным Федерального статистического ведомства, в 2017 году (это последние данные) в Германии было сыграно 407493 свадьбы. В пересчете на 1000 человек (коэффициент брачности 4,9) это меньше, чем в России (6,2). Но если в России число зарегистрированных браков уменьшается, то в Германии с 2015 года, в отличие от прежних десятилетий, не опускалось ниже 400 тысяч в год.

2. Как часто разводятся в Германии

Жениться немцы стали чаще, зато разводиться - реже. В 2017 году разошлись 153500 пар. В пересчете на 1000 человек населения это существенно ниже, чем в России: 1,85 против 4. Любопытно, что, в среднем пары в Германии разводятся после 15 лет совместной жизни. То есть когда дети выросли и кто-то из супругов - или оба - решают начать новую жизнь.

3. Кто выступает инициатором развода

Еще один интересный факт: в Германии чаще на развод подают женщины. На них приходится около 51 процента всех заявлений, на мужчин - 40 процентов заявлений. В остальных случаях супруги подают заявление на развод вместе. На расторжение брака немцы обычно решаются после сорока: женщины - в 43 года, мужчины - в 46 лет.

4. Причины развода

Для того, чтобы подать заявление о расторжении брака, достаточно общей формулировки: "Мы считаем наш брак распавшимся". Поэтому официальной статистики причин развода в Германии не существует. По словам специализирующегося на разводах дюссельдорфского адвоката Роланда Шперлинга (Roland Sperling), самой распространенной причиной развода является... сам брак. Точнее, непродуманное решение о его заключении. "Очень часто люди женятся, так сказать, по необходимости. Например, из-за беременности партнерши или по принципу "давай попробуем", - говорит Шперлинг. - У женщин играет роль и желание предстать перед родней и друзьями в белом платье".

Среди других причин развода адвокат называет такие: отсутствие времени для интенсивного общения между супругами, надежду на то, что с другим партнером все будет лучше, недостаточное уважение интересов супруга или супруги, а также мелочность и скаредность.

По наблюдениям венского адвоката Хелены Клаар (Helene Klaar), часто причиной развода становится второй ребенок: "С одним ребенком оба супруга еще могут сохранить свой социальный статус, но с рождением второго ребенка наступает перманентный форс-мажор во всех отношениях. Этого не выдерживают многие".

Оба адвоката отмечают, что секс или его отсутствие в куда меньшей степени влияют на желание расторгнуть брак, чем обычно считается. "Я знаю множество пар, которые уже давно не близки друг другу эротически, но и не думают разводиться", - говорит Хелена Клаар.

5. Дети после развода

При разводе родителей закон ставит во главу угла интересы детей. Если (бывшие) супруги не могут или не хотят сами договориться, с кем будет жить после развода ребенок, то решение принимает суд - при участии ведомства по делам несовершеннолетних и экспертов-психологов. При этом учитываются различные аспекты: пол ребенка, к кому из родителей он больше привязан, где могут быть созданы лучшие условия для его развития, причем не только материальные, кто до сих пор, в первую очередь, занимался его воспитанием. И, разумеется, желание самого ребенка.

Родительские права сохраняются за обоими родителями, которые сами или, если не могут договориться, при посредничестве специальных консультантов разрабатывают в каждом конкретном случае ту или иную модель общения с ребенком. Чаще всего ребенок остается постоянно жить у одного из родителей, а другой бывший супруг забирает ребенка в установленные дни. Это могут быть, например, каждые вторые выходные, половина каникул, часть праздничных дней. Бывает, что ребенок живет одну неделю у отца, другую - у матери, но это считается нежелательным с точки зрения детской психологии. К сожалению, приблизительно в пяти процентах случаев идут настоящие войны за детей, в которых в ход идут все мыслимые средства.

6. Кому и сколько платят алиментов

В Германии платят алименты как на ребенка, так и - отдельно - на бывшего супруга. Размер и характер алиментов определяются с учетом доходов разводящихся. Что касается ребенка, то выплаты увеличиваются с его возрастом и, если ребенок учится в вузе, продолжаются до достижения им 25-летнего возраста.

Размеры определяет так называемая "Дюссельдорфская таблица". Формально она имеет лишь рекомендательный характер, но в Германии почти всегда ориентируются именно на нее. Скажем, бывший супруг с доходами после вычета налогов, например, 2 тысячи евро в месяц должен платить на семилетнего ребенка 427 евро ежемесячно, а тот, кто зарабатывает 5 тысяч евро, - 618 евро. При этом оба супруга имеют право на прожиточный минимум, и алименты на детей еще никого не разоряли.

7. Алименты бывшему супругу и раздел имущества

В Германии не часто бывает так, что оба супруга работают полный рабочий день. Как правило, женщины, особенно если они занимаются воспитанием детей, не работают вообще или всего несколько часов в день. После развода, когда муж их больше не содержит, они оказываются в сложном положении.

Точнее, оказались бы, если бы не закон, который обязывает бывшего супруга (или супругу, если "кормильцем" была она) обеспечить другому - по крайней мере, какое-то время - тот же уровень жизни, который был, пока семья не распалась. Причем, чем дольше супруги прожили вместе, тем дольше (порой 5-10 лет) придется платить алименты бывшей "второй половине" после развода. Но, разумеется, только до тех пор, пока бывшая жена (обычно речь здесь идет о ней) не найдет работу с соответствующей зарплатой или не выйдет замуж снова: тогда ее обязан содержать уже новый муж.

Что касается раздела имущества, то либо разводящиеся договариваются полюбовно, либо этот вопрос приходится решать в суде. Если при этом у кого-то из разводящихся нет денег на адвоката, его оплачивает либо государство, либо, как это ни парадоксально, более богатый супруг.

Смотрите также:

Жизнь в Германии: как празднуют мальчишники

Как празднуют мальчишники в Германии С теми, кто празднует свой последний день холостяцкой жизни в Берлине, обязательно фотографируются туристы.

Как празднуют мальчишники в Германии Обычно друзья жениха или невесты сами выбирают тему для предстоящей вечеринки. Сценарий безумной ночи продумывается вплоть до мелочей и держится в строгом секрете до появления виновника торжества. Традиционно группа тусовщиков одевается в одинаковые костюмы и начинает празднование в баре.

Как празднуют мальчишники в Германии Иногда жених и невеста устраивают совместный мальчишник и девичник, но не в этот раз. На фото - девушки из Люнебурга.

Как празднуют мальчишники в Германии Жених сразу выделяется из толпы своим шутовским костюмом. Этот снимок был сделан в Мюнхене.

Как празднуют мальчишники в Германии Прогулка в забавном наряде по центру города - обязательная часть любого мальчишника.

Как празднуют мальчишники в Германии Сильные дожди в Ганновере не помещали этому жениху отпраздновать последний холостяцкий день.

Как празднуют мальчишники в Германии Жених обязан пройти несколько испытаний во время вечеринки. Этому парню из Билефельда предстоит подмести лестницу городской ратуши.



_________________________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp