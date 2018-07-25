Как фестиваль Вагнера очищается от нацистского прошлого

Байройтский фестиваль был основан в 1876 году Рихардом Вагнером (Richard Wagner). И тогда, и теперь здесь исполняется его музыка. Этот фестиваль - одно из ключевых событий культурной жизни Германии. На его открытие съезжается весь бомонд. И каждый год на поверхность в той или иной форме "всплывают" факты из темного прошлого как Вагнера, так и фестиваля его музыки. Не секрет, что композитор придерживался антисемитских взглядов. Как не секрет и то, что музыку его обожал Гитлер. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно работает над переосмыслением прошлого.

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Воскрешенная вилла "Ванфрид" Путь к дому Во главу угла была поставлена точная реконструкция всего ареала легендарной виллы "Ванфрид", в которой Вагнер провел последние восемь лет своей жизни. Аллея, ведущая к вилле, расширена и сегодня выглядит, как при жизни Вагнера. Слева от виллы - дом Зигфрида Вагнера, справа - новое музейное здание.

Воскрешенная вилла "Ванфрид" Меценат Людвиг Второй Подарив Вагнеру дом, Людвиг Второй преподнес ему и собственный бюст. Он установлен перед домом.

Воскрешенная вилла "Ванфрид" Салон Здесь Вагнер принимал гостей, среди которых были монархи, министры, знаменитые коллеги по музыкальному цеху (среди последних – участник "Могучей кучки" Цезарь Кюи). В центре – рояль, на котором играли Лист и Вагнер.

Воскрешенная вилла "Ванфрид" Парадный рояль Инструмент был преподнесен композитору американским отделением фирмы "Стейнвей и сыновья" к открытию первого Байройтского фестиваля в 1876 году.

Воскрешенная вилла "Ванфрид" Любимый рояль Впрочем, сам Вагнер отдавал предпочтение старому роялю французской фирмы "Эрар", который называл "своим соавтором". После смерти композитора рояль поставили в "лиловый салон" его вдовы Козимы, урожденной Лист. На рояле - портреты отца (слева) и мужа Козимы.

Воскрешенная вилла "Ванфрид" Реставрация и реконструкция Реставрация лепнины, реконструкция стен, воссоздание интерьеров, команда проекта "Новый музей Рихарда Вагнера в Байройте" проделала поистине титаническую работу.

Воскрешенная вилла "Ванфрид" Вкус композитора и стиль эпохи Вагнер лично занимался обстановкой своего дома и был тут очень требователен. Его выбор можно порою назвать кричащим, но не безвкусным, - как, скажем, эти воссозданные реставраторами оригинальные обои на шелковой основе.

Воскрешенная вилла "Ванфрид" Дом Зигфрида Вагнера Трудно себе представить, что это выдающееся здание с его уникальными интерьерами и страшной историей было до открытия нового музея недоступно для посетителей.

Воскрешенная вилла "Ванфрид" Почти семейный портрет Винифред Вагнер (слева) с другом юности Адольфом Гитлером и старшим сыном Виландом (Wieland Wagner). На заднем плане - второй сын Вольфганг (Wolfgang Wagner). Невестка Вагнера была фанатичной поклонницей национал-социализма. Именно на присланной ею в тюрьму бумаге Гитлер писал "Mein Kampf". Кстати, это название - "Моя борьба" - парафраз названия автобиографии Вагнера "Моя жизнь".

Воскрешенная вилла "Ванфрид" Модель театра Эта модель легендарного фестивального театра (Festspielhaus), где и сегодня проходят спектакли фестиваля, принадлежала Рихарду Вагнеру.

Воскрешенная вилла "Ванфрид" Свидетели былого Костюмы постановок прошлого много говорят о взгляде на Вагнера и его музыку. Вместе с оригинальными декорациями, реквизитами и другими экспонатами они выставлены в новом корпусе музея.

Воскрешенная вилла "Ванфрид" Слезы фанатов На этой изящной кушетке Вагнер умер в Венеции 13 февраля 1883 года. Экспонат пришлось защитить стеклом, потому что фанаты композитора норовят падать перед ним на колени и поливать слезами. Это привело в полную негодность обивку.

Воскрешенная вилла "Ванфрид" Могила возле дома В глубине сада под массивной мраморной плитой без надписи покоится прах великого композитора. Решение хоронить Вагнера в саду жилого дома, а не в освященной земле, в свое время вызвало пересуды. Кое-кто острил, что вдова композитора хотела, чтобы ее муж и после смерти оставался "под присмотром". Автор: Анастасия Буцко

