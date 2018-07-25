Как фестиваль Вагнера очищается от нацистского прошлого

Не секрет, что Рихард Вагнер придерживался антисемитских взглядов, а его музыку обожал Гитлер. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно "работает над ошибками".
Байройтский фестиваль был основан в 1876 году Рихардом Вагнером (Richard Wagner). И тогда, и теперь здесь исполняется его музыка. Этот фестиваль - одно из ключевых событий культурной жизни Германии. На его открытие съезжается весь бомонд. И каждый год на поверхность в той или иной форме "всплывают" факты из темного прошлого как Вагнера, так и фестиваля его музыки. Не секрет, что композитор придерживался антисемитских взглядов. Как не секрет и то, что музыку его обожал Гитлер. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно работает над переосмыслением прошлого.
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