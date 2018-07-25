 Как фестиваль Вагнера очищается от нацистского прошлого | Немецкая музыка: от классики до современных стилей | DW | 25.07.2018

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Музыка

Как фестиваль Вагнера очищается от нацистского прошлого

Не секрет, что Рихард Вагнер придерживался антисемитских взглядов, а его музыку обожал Гитлер. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно "работает над ошибками".

  • Барри Коски

    Байройт против антисемитизма

    Барри Коски

    В 2017 году оперу Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры" поставил на главной байройтской сцене Барри Коски - австралиец, давно живущий и работающий в Германии. Это был первый случай в истории фестиваля, когда спектакль ставил режиссер с еврейскими корнями. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно работает над переосмыслением антисемитского прошлого.

  • Сцена из оперы Вагнера Нюрнбергские мейстерзингеры

    Байройт против антисемитизма

    Нюрнбергский процесс

    Барри Коски в своей постановке поднял тему антисемитизма Вагнера. В третьем действии сцена трансформируется в зал (см. фото) нюрнбергского дворца юстиции, где в 1945 и 1946 году проходил судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии.

  • Сцена из спектакля

    Байройт против антисемитизма

    "Вечный ад" Вагнера

    По словам режиссера Барри Коски, Вагнер постоянно сидит на скамье подсудимых и должен нести ответ как за свои собственные антисемитские высказывания, так и за то, что нацисты сделали потом с его музыкой, используя ее в пропагандистских целях. И этот ад создал Вагнер сам, своими руками.

  • Фестивальный дом в Байройте

    Байройт против антисемитизма

    Сезон 2018 года

    В этом году "Лоэнгрина" в байройтском Фестивальном доме (на фото) поставил Ювал Шарон - американский режиссер, родители которого родились в Израиле. Ему еще нет сорока лет, а он уже прославился постановками не только в Штатах, но и в Европе. Премьера "Лоэнгрина" состоится в Байройте 25 июля. И это - главное событие нынешнего фестиваля.

  • Евгений Никтин

    Байройт против антисемитизма

    Запретная татуировка

    Российский оперный певец Евгений Никитин был в 2012 году приглашен в Байройт для исполнения ведущей партии в "Летучем голландце". Но до премьеры дело не дошло. Скандал разразился после того, как выяснилось, что на теле Никитина когда-то была наколка в виде свастики, которую в данный момент, после обработки, уже не видно. В итоге певец вынужден был отказаться от роли и покинуть Байройт.

  • Выставка в Байройте

    Байройт против антисемитизма

    "Умолкшие голоса"

    Выставка "Умолкшие голоса" была открыта в парке Байройта в 2012 году. Стенды повествуют о судьбах евреев, участвовавших в этом оперном фестивале и подвергавшихся нападкам из-за своего происхождения. Многие из них после прихода к власти в Германии национал-социалистов были вынуждены покинуть страну. Некоторые погибли в концентрационных лагерях.

  • Рояль Вагнера

    Байройт против антисемитизма

    "Запрещенная музыка" на рояле Вагнера

    Фестиваль - это не только оперные премьеры. Один из пунктов программы - ряд мероприятий, объединенных общим названием "Дискурс в Байройте". Это встречи, конференции, а также концерты, проходящие в Музее Вагнера - на вилле "Ванфрид". Концерты объединены в серию "Запрещенная музыка": здесь исполняют произведения, которые нацисты в 1938 году объявили "дегенеративными".

  • Пауль Хиндемит

    Байройт против антисемитизма

    Пауль Хиндемит

    Пришедшие в 1933 году к власти нацисты причислили произведения немецкого композитора-авангардиста Пауля Хиндемита (на фото) к "дегенеративному искусству" и запретили исполнять их в Германии. Кроме того, нацисты указали на "недопустимость" еврейского происхождения супруги музыканта. В 1938 году Хиндемит покинул Германию вместе с женой. В 1953 году его пригласили дирижировать в Байройте.

  • Семен Бычков

    Байройт против антисемитизма

    Семен Бычков

    Дирижировать "Парсифалем" в 2018 году в Байройте будет Семен Бычков - родившийся в Ленинграде музыкант с еврейскими корнями, покинувший СССР в 1974 и получивший американское гражданство. Маэстро Бычкова постоянно приглашают руководить лучшими оркестрами мира.

  • Даниэль Баренбойм

    Байройт против антисемитизма

    Великий Баренбойм

    В 1980-х израильский дирижер и пианист Даниэль Баренбойм был главным дирижером в Байройте несколько лет подряд. Он - обладатель, пожалуй, всех престижных премий мира в области музыки, в том числе - "Грэмми". Исполнял музыку Вагнера в Израиле, где на это существует негласный запрет (причина - антисемитизм композитора).

    Автор: Дарья Брянцева


  • Барри Коски

    Байройт против антисемитизма

    Барри Коски

    В 2017 году оперу Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры" поставил на главной байройтской сцене Барри Коски - австралиец, давно живущий и работающий в Германии. Это был первый случай в истории фестиваля, когда спектакль ставил режиссер с еврейскими корнями. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно работает над переосмыслением антисемитского прошлого.

  • Сцена из оперы Вагнера Нюрнбергские мейстерзингеры

    Байройт против антисемитизма

    Нюрнбергский процесс

    Барри Коски в своей постановке поднял тему антисемитизма Вагнера. В третьем действии сцена трансформируется в зал (см. фото) нюрнбергского дворца юстиции, где в 1945 и 1946 году проходил судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии.

  • Сцена из спектакля

    Байройт против антисемитизма

    "Вечный ад" Вагнера

    По словам режиссера Барри Коски, Вагнер постоянно сидит на скамье подсудимых и должен нести ответ как за свои собственные антисемитские высказывания, так и за то, что нацисты сделали потом с его музыкой, используя ее в пропагандистских целях. И этот ад создал Вагнер сам, своими руками.

  • Фестивальный дом в Байройте

    Байройт против антисемитизма

    Сезон 2018 года

    В этом году "Лоэнгрина" в байройтском Фестивальном доме (на фото) поставил Ювал Шарон - американский режиссер, родители которого родились в Израиле. Ему еще нет сорока лет, а он уже прославился постановками не только в Штатах, но и в Европе. Премьера "Лоэнгрина" состоится в Байройте 25 июля. И это - главное событие нынешнего фестиваля.

  • Евгений Никтин

    Байройт против антисемитизма

    Запретная татуировка

    Российский оперный певец Евгений Никитин был в 2012 году приглашен в Байройт для исполнения ведущей партии в "Летучем голландце". Но до премьеры дело не дошло. Скандал разразился после того, как выяснилось, что на теле Никитина когда-то была наколка в виде свастики, которую в данный момент, после обработки, уже не видно. В итоге певец вынужден был отказаться от роли и покинуть Байройт.

  • Выставка в Байройте

    Байройт против антисемитизма

    "Умолкшие голоса"

    Выставка "Умолкшие голоса" была открыта в парке Байройта в 2012 году. Стенды повествуют о судьбах евреев, участвовавших в этом оперном фестивале и подвергавшихся нападкам из-за своего происхождения. Многие из них после прихода к власти в Германии национал-социалистов были вынуждены покинуть страну. Некоторые погибли в концентрационных лагерях.

  • Рояль Вагнера

    Байройт против антисемитизма

    "Запрещенная музыка" на рояле Вагнера

    Фестиваль - это не только оперные премьеры. Один из пунктов программы - ряд мероприятий, объединенных общим названием "Дискурс в Байройте". Это встречи, конференции, а также концерты, проходящие в Музее Вагнера - на вилле "Ванфрид". Концерты объединены в серию "Запрещенная музыка": здесь исполняют произведения, которые нацисты в 1938 году объявили "дегенеративными".

  • Пауль Хиндемит

    Байройт против антисемитизма

    Пауль Хиндемит

    Пришедшие в 1933 году к власти нацисты причислили произведения немецкого композитора-авангардиста Пауля Хиндемита (на фото) к "дегенеративному искусству" и запретили исполнять их в Германии. Кроме того, нацисты указали на "недопустимость" еврейского происхождения супруги музыканта. В 1938 году Хиндемит покинул Германию вместе с женой. В 1953 году его пригласили дирижировать в Байройте.

  • Семен Бычков

    Байройт против антисемитизма

    Семен Бычков

    Дирижировать "Парсифалем" в 2018 году в Байройте будет Семен Бычков - родившийся в Ленинграде музыкант с еврейскими корнями, покинувший СССР в 1974 и получивший американское гражданство. Маэстро Бычкова постоянно приглашают руководить лучшими оркестрами мира.

  • Даниэль Баренбойм

    Байройт против антисемитизма

    Великий Баренбойм

    В 1980-х израильский дирижер и пианист Даниэль Баренбойм был главным дирижером в Байройте несколько лет подряд. Он - обладатель, пожалуй, всех престижных премий мира в области музыки, в том числе - "Грэмми". Исполнял музыку Вагнера в Израиле, где на это существует негласный запрет (причина - антисемитизм композитора).

    Автор: Дарья Брянцева


Байройтский фестиваль был основан в 1876 году Рихардом Вагнером (Richard Wagner). И тогда, и теперь здесь исполняется его музыка. Этот фестиваль - одно из ключевых событий культурной жизни Германии. На его открытие съезжается весь бомонд. И каждый год на поверхность в той или иной форме "всплывают" факты из темного прошлого как Вагнера, так и фестиваля его музыки. Не секрет, что композитор придерживался антисемитских взглядов. Как не секрет и то, что музыку его обожал Гитлер. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно работает над переосмыслением прошлого.

Смотрите также:

  • Путь к дому

    Воскрешенная вилла "Ванфрид"

    Путь к дому

    Во главу угла была поставлена точная реконструкция всего ареала легендарной виллы "Ванфрид", в которой Вагнер провел последние восемь лет своей жизни. Аллея, ведущая к вилле, расширена и сегодня выглядит, как при жизни Вагнера. Слева от виллы - дом Зигфрида Вагнера, справа - новое музейное здание.

  • Меценат

    Воскрешенная вилла "Ванфрид"

    Меценат Людвиг Второй

    Подарив Вагнеру дом, Людвиг Второй преподнес ему и собственный бюст. Он установлен перед домом.

  • Салон

    Воскрешенная вилла "Ванфрид"

    Салон

    Здесь Вагнер принимал гостей, среди которых были монархи, министры, знаменитые коллеги по музыкальному цеху (среди последних – участник "Могучей кучки" Цезарь Кюи). В центре – рояль, на котором играли Лист и Вагнер.

  • Парадный рояль

    Воскрешенная вилла "Ванфрид"

    Парадный рояль

    Инструмент был преподнесен композитору американским отделением фирмы "Стейнвей и сыновья" к открытию первого Байройтского фестиваля в 1876 году.

  • Любимый рояль

    Воскрешенная вилла "Ванфрид"

    Любимый рояль

    Впрочем, сам Вагнер отдавал предпочтение старому роялю французской фирмы "Эрар", который называл "своим соавтором". После смерти композитора рояль поставили в "лиловый салон" его вдовы Козимы, урожденной Лист. На рояле - портреты отца (слева) и мужа Козимы.

  • Реставрация и реконструкция

    Воскрешенная вилла "Ванфрид"

    Реставрация и реконструкция

    Реставрация лепнины, реконструкция стен, воссоздание интерьеров, команда проекта "Новый музей Рихарда Вагнера в Байройте" проделала поистине титаническую работу.

  • Вкус композитора и стиль эпохи

    Воскрешенная вилла "Ванфрид"

    Вкус композитора и стиль эпохи

    Вагнер лично занимался обстановкой своего дома и был тут очень требователен. Его выбор можно порою назвать кричащим, но не безвкусным, - как, скажем, эти воссозданные реставраторами оригинальные обои на шелковой основе.

  • default

    Воскрешенная вилла "Ванфрид"

    Дом Зигфрида Вагнера

    Трудно себе представить, что это выдающееся здание с его уникальными интерьерами и страшной историей было до открытия нового музея недоступно для посетителей.

  • Почти семейный портрет

    Воскрешенная вилла "Ванфрид"

    Почти семейный портрет

    Винифред Вагнер (слева) с другом юности Адольфом Гитлером и старшим сыном Виландом (Wieland Wagner). На заднем плане - второй сын Вольфганг (Wolfgang Wagner). Невестка Вагнера была фанатичной поклонницей национал-социализма. Именно на присланной ею в тюрьму бумаге Гитлер писал "Mein Kampf". Кстати, это название - "Моя борьба" - парафраз названия автобиографии Вагнера "Моя жизнь".

  • Модель театра

    Воскрешенная вилла "Ванфрид"

    Модель театра

    Эта модель легендарного фестивального театра (Festspielhaus), где и сегодня проходят спектакли фестиваля, принадлежала Рихарду Вагнеру.

  • Свидетели былого

    Воскрешенная вилла "Ванфрид"

    Свидетели былого

    Костюмы постановок прошлого много говорят о взгляде на Вагнера и его музыку. Вместе с оригинальными декорациями, реквизитами и другими экспонатами они выставлены в новом корпусе музея.

  • Слезы фанатов

    Воскрешенная вилла "Ванфрид"

    Слезы фанатов

    На этой изящной кушетке Вагнер умер в Венеции 13 февраля 1883 года. Экспонат пришлось защитить стеклом, потому что фанаты композитора норовят падать перед ним на колени и поливать слезами. Это привело в полную негодность обивку.

  • Могила возле дома

    Воскрешенная вилла "Ванфрид"

    Могила возле дома

    В глубине сада под массивной мраморной плитой без надписи покоится прах великого композитора. Решение хоронить Вагнера в саду жилого дома, а не в освященной земле, в свое время вызвало пересуды. Кое-кто острил, что вдова композитора хотела, чтобы ее муж и после смерти оставался "под присмотром".

    Автор: Анастасия Буцко


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Ссылки в интернете

Сайт Байройтского фестиваля

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