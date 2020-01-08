Как устроены черные ящики самолетов

В расследовании крушения украинского пассажирского самолета Boeing 737-800 под Тегераном будут участвовать представители всех стран, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы утром 8 января. Расшифровка черных ящиков упавшего лайнера уже началась - в ней, помимо иранских экспертов, принимают участие также украинские специалисты. Оба бортовых самописца довольно сильно повреждены, поэтому не исключено, что если данные не удастся считать, Ирану придется отправить черные ящики за пределы страны - в Канаду или Францию, обладающие более современными технологиями и опытом для этой работы. По какому принципу действуют бортовые системы регистрации данных полета и как расшифровывают записанную ими информацию?

Сложно повредить и легко обнаружить

Черный ящик - это в первую очередь особым образом защищенный записывающий аппарат, схожий с жестким диском компьютера или картой памяти. Здесь регистрируются и сохраняются все важные параметры полета и работы авиалайнера, а также разговоры в кабине пилотов. Раньше эти компоненты находились в двух независимых друг от друга аппаратах, сегодня уже выпускаются комбинированные модели, где совмещены обе функции. Однако, согласно правилам, в этом случае необходимо, чтобы на борту находилось два таких комбинированных самописца.

Черные ящики должны быть в состоянии выдержать нагрузки и остаться неповрежденными при самых разных аварийных сценариях. Перед тем как получить допуск к использованию, они проходят испытания - самописцы должны выдерживать удар о бетонную стену на скорости в 750 км/ч, давление в 2,25 тонны в течение как минимум пяти минут, температуру до 1100 градусов Цельсия не менее часа и нахождение на глубине до 6000 метров под водой.

Чтобы их могли быстрее обнаружить в море, устройства при контакте с соленой водой автоматически включают радиомаяк, сигнал которого можно уловить в радиусе двух километров. Так как радиус этот невелик, спасателям все же необходимо знать приблизительное нахождение обломков самолета.

Никаких личных секретов

Речевой бортовой самописец записывает все звуки в кабине самолета. Наряду с разговорами пилотов он записывает инструкции, которые дает бортовой компьютер, общение с наземными службами, разговоры с бортпроводниками, а также объявления, которые экипаж делает для пассажиров. Кроме того, устройство регистрирует все шорохи, звуки переключателей и работающего двигателя.

Все частные разговоры пилотов, конечно, также записываются и хранятся в черном ящике - поэтому анализ этих записей и их расшифровка должны проходить под полным контролем и с учетом защиты личных данных. Содержание разговоров может использоваться только для того, чтобы выяснить причины аварии или технического сбоя.

Бортовой самописец записывает все разговоры в кабине пилотов

Поэтому в черном ящике сохраняются лишь последние 120 минут разговоров - более старая информация автоматически стирается. Модели самописцев предыдущего поколения вообще хранят лишь последние 30 минут разговоров. Кроме того, у пилота существует техническая возможность приостановить запись или даже стереть ее. Однако на практике этого не происходит, говорит представитель немецкого Федерального управления расследования авиационных происшествий в Брауншвейге Йенс Фридеман (Jens Friedemann).

Объем данных растет

К данным бортового самописца, фиксирующего технические параметры полета и состояние лайнера, пилоты и вовсе не могут получить прямой доступ. На старых моделях самолетов они, однако, должны были вручную включать такие аппараты до начала полета, в современной авиации это происходит автоматически.

За последние годы значительно увеличился объем сохраняемых данных. "Сегодня самописцы регистрируют сотни, а то и тысячи разных параметров", - объясняет Фридеман. К ним относятся, к примеру, траектория полета, высота, скорость, положение самолета, работа двигателя и температура выхлопных газов, положение шасси и закрылков.

Эти данные способствуют выяснению экспертами причин аварии или серьезного технического сбоя, а также позволяют обнаружить и устранить в дальнейшем потенциальные источники неполадок. Но полностью реконструировать схему полета они все-таки не могут.

Для экспертов Федерального управления расследования авиационных происшествийанализ данных черных ящиков - привычная работа. "По моим оценкам, мы занимаемся этим не реже, чем раз в две недели, - рассказывает Йенс Фридеман. - Ведь анализ и расшифровка данных требуется не только при авиакатастрофах, но и при любых серьезных инцидентах, связанных с техническими проблемами". При возникновении таких инцидентов, как правило, аварии удается избежать только чудом.

Однако для полноценного анализа и расшифровки данных черных ящиков в мире есть лишь несколько специализированных центров. При этом не в каждом из них имеется возможность работать со всеми типами бортовых самописцев. Немецкое управление, к примеру, может работать как с черными ящиками, сконструированными на Западе, так и с некоторыми типами российских бортовых самописцев. Однако в некоторых случаях специалисты в Брауншвейге все же вынуждены обращаться за помощью к своим зарубежным коллегам.

По мнению Фридемана, в будущем вполне возможно введение в эксплуатацию видеорегистраторов, которые будут вести видеосъемку происходящего в кабине пилотов самолета. Мощность установленного радиомаяка также может быть значительно увеличена. И еще один интересный факт: обиходное название бортовых самописцев - "черный ящик" - калька с устоявшегося определения в английском, black box. На самом деле, бортовые самописцы никогда не бывают черными. Они всегда - ярко-оранжевого цвета, чтобы их легче можно было найти среди обломков самолета.

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